Tweedehands Volkswagen T-Roc vs. Tiguan: problemen, betrouwbaarheid, prijs

De SUV-rage betekende kassa voor Volkswagen. Vooral de Volkswagen Tiguan en de compactere T-Roc waren ongekend populair. Nu beide een opvolger hebben gekregen, wordt shoppen op de occasionmarkt extra interessant.

Was nog niet zo lang geleden de Golf de onbetwiste bestseller van Volkswagen, wereldwijd is de hatchback inmiddels voorbijgestreefd door de Tiguan en ook in Nederland is de SUV populairder. Sterker nog, afgelopen jaar liet de Tiguan zelfs de Volkswagen Polo achter zich.

De Volkswagen T-Roc is compacter en goedkoper, maar heeft in Nederland vreemd genoeg nooit dezelfde hoge verkoopcijfers weten te behalen als zijn grote broer. In andere Europese landen, en zéker bij onze oosterburen, was de T-Roc wel een regelrechte topper. En dat terwijl hij niet eens in Duitsland wordt gebouwd, maar in het Portugese Setúbal, vlak bij Lissabon.

Volkswagen T-Roc 'iets opgehoogde Golf'

Nederlandse kopers en leaseklanten die voor een nieuwe SUV van Volkswagen-huize gaan, kiezen dus vooral voor de Tiguan. Ben je in de markt voor een occasion, dan is het geen gek idee om ook de T-Roc te overwegen. Met zijn lengte van zo’n 4,25 meter is de Volkswagen T-Roc in feite een iets opgehoogde Golf, met een dynamischer daklijn dan de Tiguan. Dat oogt sportief, maar heeft gevolgen voor de binnenruimte.

Tiguan is ruimer, maar T-Roc is niet krap

Vooral achterin en in de bagageruimte moet de T-Roc het afleggen tegen de grotere Tiguan. Die is met 4,48 meter duidelijk een maatje groter. Bovendien zet de Tiguan zijn grotere afmetingen heel efficiënt om in ruimte. Tegenover de 445 liter metende bagageruime van de T-Roc, zet de Tiguan een kofferbak van 615 liter. Deze groeit tot zelfs 1655 liter met de achterbank plat.

Extra ruim alternatief: Tiguan Allspace

De vraag is echter of je al die extra liters en centimeters echt nodig hebt. Is dat geen vraag maar een weet, dan kun je desnoods nog terecht bij de Volkswagen Tiguan Allspace. Diens extra lengte (4,73 meter) levert een laad­ruimte van minimaal 716 liter op.

Als je een groot gezin hebt, is het vooral interessant om te weten dat de Tiguan Allspace geleverd is met een derde zitrij, waarmee het aantal zitplaatsen op zeven komt. Maar let op: die twee extra stoelen behoorden niet tot de standaarduitvoering. Een ruimte-uitzondering aan de andere kant is de Tiguan PHEV. Die heeft met de achterbank in functie ‘slechts’ 479 liter beschikbaar voor bagage. Overigens is de Volkswagen Tayron de opvolger van de Tiguan Alspace

Prijsverschil Tiguan en T-Roc

In het dagelijks gebruik voelt de Tiguan als een volwaardige SUV. Niet alleen qua ruimte, maar ook qua afwerking. Materialen in het interieur, van dashboard tot deurpanelen, ogen en voelen hoogwaardiger dan in de T-Roc. Sterker nog, die kreeg bij zijn introductie in 2017 juist veel kritiek op het hoge plasticgehalte van het interieur.

Maar goed, daar stond een flink prijsverschil tegenover: nieuw was de Tiguan al snel 5000 tot 6000 euro duurder dan een vergelijkbare T-Roc.

Vanaf 15.000 of 17.000 euro

Op de occasionmarkt is dat verschil kleiner geworden, maar nog steeds aanwezig. Op Marktplaats staan nette T-Rocs uit 2020 te koop vanaf zo’n 15.000 euro. Voor een Tiguan uit hetzelfde bouwjaar beginnen vergelijkbare aanbiedingen rond de 17.000 euro. Nu zowel de Tiguan als de T-Roc een kersverse opvolger heeft gekregen, worden de occasionprijzen wellicht iets gunstiger.

Meer rijplezier in de T-Roc

Kritiek op de T-Roc was er zoals gezegd vooral op het interieur, met z’n overvloed aan harde kunststoffen. Pas bij de facelift voor modeljaar 2022 goot Volkswagen er een zachtheidssausje overheen. Verder valt er ook over oudere T-Rocs weinig te klagen, zeker niet achter het stuur.

De compacte SUV voelt merkbaar levendiger aan dan de Tiguan. Hij stuurt directer, reageert gretiger op het gaspedaal en nodigt meer uit tot actief rijden. Het onderstel is straffer, wat resulteert in iets meer carrosseriebewegingen, maar ook in meer betrokkenheid. Tijdens het accelereren is de T-Roc bij een gelijkwaardige motorisatie vrijwel altijd in het voordeel.

Overleg dus goed met jezelf of je de extra ruimte van de Tiguan wel nodig hebt. De T-Roc is simpelweg goedkoper, zuiniger, vlotter en leuker om te rijden. Minpunt blijft wel het goed koop aandoende interieur.

T-Roc R is een snelle lolbroek

Ga je voor de 300 pk sterke T-Roc 2.0 TSI 4Motion R, dan laat je echt iedere Tiguan-rijder achter je. Niet alleen bij stoplichtsprints - 0-100 in 4,8 s - maar ook op een bochtige weg, waar de T-Roc R zich eerder gedraagt als een hot hatch dan als een snelle SUV. Helaas bleef de R hier een zeldzame verschijning. Daar was de stevige prijs (vanaf zo’n 54.000 euro) mede debet aan. Een tweedehands T-Roc R heb je vanaf ongeveer 29.000 euro.

Focus op comfort

De Tiguan kiest duidelijker voor comfort. Zeker met het optionele adaptieve onderstel (DCC) rolt hij ontspannen over zowel druk bedrempelde straten als de snelweg. In de sportstand kan ook de Tiguan verrassend vlot door bochten, maar zijn hogere gewicht — zo’n 200 kilo extra — laat zich voelen in het verbruik. Zowel bij benzine als diesel ligt dat gemiddeld een liter per 100 kilometer hoger dan bij de T-Roc. En dan hebben we het nog niet gehad over de hogere wegenbelasting.

Welke motor past het best bij de T-Roc en de Tiguan?

Met de 1.5 TSI ben je in beide auto’s prima bediend, al zouden we de Tiguan met 130 pk laten staan en voor de 150 pk-variant gaan. Die motor past ook uitstekend bij de T-Roc, zeker in combinatie met een handgeschakelde versnellingsbak. Hij is soepel, toerenlustig en efficiënt.

Voor meer power én ­vierwielaandrijving is de 2.0 TSI 4Motion de beste keus. Ook krachtig maar veel zuiniger, zijn de zeer schaarse 2.0 TDI met zeventraps DSG en de 1.4 TSI PHEV met 245 pk. Die laatste kwam in 2021 op de markt en is nog erg prijzig.

Populaire motoren Volkswagen Tiguan

1.0 TSI: zuinigste keuze

De Volkswagen T-Roc is in Nederland ook veel geleverd met de driecilinder 1.0 TSI. Dat is een betrouwbaar en bijzonder zuinig motortje, en onder Nederlandse omstandigheden is het vermogen van 110 of 116 pk voldoende. Op lange vakantie-etappes met volle belading en ook nog iets aan de trekhaak, wordt dat een minder rooskleurig verhaal.

Populaire motoren Volkswagen T-Roc

Betrouwbaarheid geen ­struikelblok

Tot slot goed nieuws voor occasionkopers: volgens de Duitse keuringsinstantie GTÜ scoren zowel de T-Roc als de Tiguan hoog op betrouwbaarheid en dan niet alleen vanwege de veel gemonteerde 1.0 TSI-motor.

Grote structurele ­problemen zijn niet aan de orde, wat beide SUV’s tot veilige keuzes maakt op de tweedehandsmarkt. Ook de Nederlandse Consumentenbond oordeelt positief; de Tiguan van deze generatie scoort een 8,4 en de T-Roc krijgt zelfs een 8,8 op zijn betrouwbaarheidsrapport.

Conclusie

De keuze tussen de T-Roc en Tiguan draait vooral om prioriteiten. De T-Roc is compacter, goedkoper en biedt meer rijplezier. Bovendien is het een van de betrouwbaarste Volkswagens ooit. De Tiguan is ruimer, comfortabeler en voelt volwassener aan. Slecht kiezen kan eigenlijk niet — zolang je maar weet wat je belangrijk vindt.