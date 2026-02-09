TEST nieuwe Volkswagen T-Roc - misschien wel de Golf van 2026

Tests

In de gouden tijden van de hatchback was de Golf de onbetwiste bestseller van Volkswagen. Maar in dit SUV-tijdperk zou de nieuwe Volkswagen T-Roc die rol weleens kunnen overnemen. En meteen de Tiguan vooorbijstreven.

In Nederland speelde de Volkswagen T-Roc tot dusver een bescheiden rol in de verkoopstatistieken. In tegenstelling tot de Volkswagen Tiguan. Maar nu de nieuwe T-Roc vanbinnen zowel ruimer als hoogwaardiger is geworden, gaat-ie geheid aan de stoelpoten van zijn grote broer zagen. En zo kan-ie meteen de Golf opvolgen als meest geliefde Volkswagen.

Intimiderende grille

Wanneer we in Lissabon op ‘onze’ T-Roc aflopen, valt meteen het intimiderende rasterwerk in de neus op. Je verwacht bijna een hangslot, een bordje met de tekst ‘Hier waak ik’ en een foto van een enge hond. Weg is het ingetogen smoeltje van weleer, en de T-Roc heeft zijn bescheidenheid op meer fronten overboord gegooid.

Nieuwe Volkswagen T-Roc komt stuk dichter bij Tiguan

Zo nam de lengte toe met liefst 12 centimeter. Van bumper tot bumper meet de Volkswagen T-Roc nu 4,37 meter. Daarmee komt hij aardig in het vaarwater van de Tiguan (4,53 m). Ook de wielbasis is groter geworden (+ 3 cm).

Behalve met z’n afmetingen, is de T-Roc ook met z’n design in de richting van z’n grote broer gekropen. Dat zie je aan de gewelfde motorkap, de lichtpartijen en het verlichte VW-logo voor en achter (vanaf Style First Edition). En profil herinneren de ‘karakterlijnen’ van de uitgebouwde voor- en achterschermen nog wel aan de vorige T-Roc, maar de sterk hellende C-stijlen zijn helemaal nieuw.

Geen driecilinders meer

Kon je de ‘oude’ T-Roc nog met een driecilinder 1,0-liter motor kopen, het nieuwe model is er vooralsnog uitsluitend met een 1,5 liter metend viercilinder turboblok. De type­aanduiding 1.5 eTSI verraadt dat het hier gaat om de versie met mild hybrid-ondersteuning en cilinderuitschakeling.

Je kunt kiezen uit twee vermogensvarianten: 115 of 150 pk, beide gekoppeld aan een zeventraps DSG. Later in 2026 volgt nog een full hybrid, evenals een R met een 2,0-liter TSI-motor en vierwielaandrijving. Die laatste komt vanwege de verwachte hoge prijs waarschijnlijk niet naar Nederland. Jammer, want aan de vorige T-Roc R bewaren we warme herinneringen. We horen de Akrapovič-uitlaat nog knetteren en knallen …

Prestaties Volkswagen Tiguan

Nu is het gelukkig niet zo dat je je met de 1.5 eTSI moet behelpen. Onze T-Roc is uitgerust als R-Line en die wordt alleen geleverd in de krachtigste motorvariant. De pakweg 1500 kilo’s aan T-Roc en inzittenden weet-ie vlot en efficiënt te verplaatsen. De ondersteuning door de 48V mild hybrid-techniek zorgt voor snelle reacties op het gaspedaal, ook vanaf lage toerentallen.

Vanuit stilstand sprint de T-Roc met deze motor in 8,9 tellen naar de honderd. Dat lukt ons tijdens de testrit in Portugal trouwens niet. Op het kletsnatte wegdek reageren de voorwielen bij het wegrijden nogal hysterisch op het gaspedaal. De tussensprints verlopen daarentegen vlot en naadloos. Van de ­nukkige reacties die vroegere DSG’s soms vertoonden, merken we gelukkig niets.

Leuk sturende SUV

Gezien onze ervaring met de doorslippende wielen bij het stoplicht, kiezen we met enige reserve een bergachtige route. Het regent nog steeds, hier en daar lopen modderstromen over het wegdek en soms rijden we door een laaghangende wolk. Naarmate we langer onderweg zijn, groeit ons vertrouwen.

We zetten de schakelhendel aan het stuur in S en kiezen de Sport-modus met de grote draai-/druk-/swipeknop op de tunnel­console. En natuurlijk is de Volkswagen T-Roc geen BMW M2 Coupé, maar saai is-ie niet. De besturing is mooi precies en redelijk direct, en ook in scherpe bochten zaait het onderstel geen twijfel.

Hier werpen de nieuwe multilink-achteras en de adaptieve schokdempers (optie à 890 euro op de R-Line) hun vruchten af. Zoals ze dat ook doen voor het comfort; Portugese klinkerweggetjes voelen bijna aan als oer-­Nederlands asfalt.

T-Roc (2026) bijna even zuinig als Toyota Corolla Cross

Behalve het onderstel, leveren ook de fijne sportstoelen, de stille aandrijflijn en de afwezigheid van afrolgeluiden een positieve bijdrage aan het comfort. En tijdens het ‘zeilen’ - wanneer de verbrandingsmotor heuvelaf volledig op stil gaat - valt op dat je ook nauwelijks windgeruis hoort. Hier werpt de verbeterde stroomlijn z’n vruchten af.

En wie vreest dat de cilinderuitschakeling gepaard gaat met hikken of schokken, kunnen we geruststellen; ook daarvan is niets te merken. Wel heeft het een positief effect op de benzineconsumptie: ­Volkswagen geeft voor de 150 pk-versie een WLTP-­verbruik op van 5,3 l/100 km (1 op 18,9). Dat is maar iets ongunstiger dan de 4,9 l/100 km (1 op 20,4) van de 140 pk sterke, full hybrid Toyota Corolla Cross.

Meer ruimte voor bagage en passagiers

Dat de T-Roc groter is gegroeid, merk je vooral aan de ruimte op de achterbank. Mits de voorste inzittenden niet langer zijn dan 1,85 meter, kunnen ze prima ‘achter zichzelf’ zitten. De bagageruimte is er met 30 liter op vooruitgegaan en biedt nu plaats aan minimaal 475, en maximaal 1350 liter. Dankzij de in hoogte verstelbare bodemplank kun je na het neerklappen van de achterbankleuningen (drie delen) een vlakke laadvloer creëren.

Mooier interieur

Naast een ruim interieur, wens je in deze klasse ook wel wat gezelligheid en aangename materialen. Gelukkig is dat in de nieuwe T-Roc een stuk beter voor elkaar dan in de vorige, die er nog flink van langs kreeg vanwege het vele harde plastic binnenin.

Zo heeft het dashboard een zachtheids­behandeling ondergaan waarop Robijntje jaloers zou zijn. Bovenop heeft Volkswagen een aaibaar stofje aangebracht en ook de voorportieren zijn grotendeels met zachte materialen bekleed.

De achterportieren moeten het daarentegen nog met plastic van de Action doen. Een andere tegenvaller ­ontdekken we aan de zijkant van de tunnelconsole. Daar blijken de deftig ogende stiknaden bij nadere inspectie net zo echt als de glimlach van Melania Trump. Toegegeven, een kniesoor die erop let, maar we hebben het hier wel over een auto van rond de 40 mille.

Bijzondere sfeerverlichting

Wie dat leuk vindt, kan het interieur opvrolijken met allerlei kleuren sfeerverlichting, die onder meer via talloze gaatjes in de ­portierbekleding voor de nodige knusheid moet zorgen. Al die gekleurde lichtjes kunnen niet verhullen dat het dashboard nogal zakelijk is vormgegeven.

Op het eerste gezicht lijkt het weer een ouderwets staaltje van briljante Volkswagen-ergonomie, maar helaas zijn de door ons verfoeide sliders voor de klimaatregeling gebleven. Terwijl Volkswagen bij monde van CEO Thomas Schäfer toch had aangegeven dat die dingen een misser zijn.

De multifuntionele knop op de tunnelconsole is ook best wennen. Hiermee kun je zowel het volume van de audio, de rijstanden als de sfeerverlichting instellen. Maar je raakt al snel verdwaald tussen het drukken, draaien en swipen.

Verrassend Saab-trekje

Het grote infotainmentscherm (32,7 cm, vanaf Life) heeft mooie graphics, bovendien is het mede dankzij spraakbediening en AI best makkelijk in de omgang. Als Saab-­liefhebber kan ik het wel waarderen dat de T-Roc het ooit op de 900 NG geïntroduceerde Night Panel heeft omarmd. Met één druk op de knop doof je alle instrumenten, behalve wat je tijdens het rijden écht nodig hebt. Dat is vooral ’s avonds lekker rustig aan de ogen.

Conclusie

Het koopje van de maand is de nieuwe T-Roc niet. Basisversie is de Trend First Edition van 37.990 euro. Die is er alleen met de 115 pk-motor. Je herkent 'm aan de wat sneu ogende 16-inch stalen wielen met plastic doppen.

De Volkswagen T-Roc Life First Edition met dezelfde motor heb je vanaf 40.490 euro. Voor die 2500 euro extra rijd je rond met 17-inch lichtmetalen wielen, een uitgebreider multimediasysteem met een groter scherm, elektrische verstelbare lendensteunen in de voorstoelen, een alarmsysteem, adaptieve cruisecontol en een achteruitrijcamera.

De T-Roc Life First Edition met 150 pk kost 42.990 euro, terwijl je voor de Style First Edition 47.490 euro moet neertellen. De sportief aangeklede R-Line First Edition met 150 pk kost 46.990 euro en is daarmee 3000 euro voordeliger dan de goedkoopste Tiguan. De nieuwkomer scoort veel punten voor ruimte, prestaties, rijgedrag en zuinigheid en stoot ­niemand voor het hoofd.