TEST – Waarom Volkswagen Tiguan terecht 10.000 euro duurder is dan Volvo XC40

De Volvo XC40 is 7000 tot 10.000 euro goedkoper dan een Volkswagen Tiguan of een BMW X1. Dat een BMW zo prijzig is, oké. Maar wat heeft de peperdure Volkswagen Tiguan te bieden?

In onze test neemt een 58.970 euro kostende Volkswagen Tiguan 1.5 eTSI het op tegen de Volvo XC40 B3 van 48.785 euro. Hieronder belichten we drie redenen om toch voor de VW te kiezen.

Nederland is een Volvo-land. In maar weinig andere landen heeft het Zweedse merk zo’n hoog marktaandeel. Vooral de introductie van de XC40, inmiddels alweer acht jaar geleden, heeft Volvo een boost gegeven. Alle elektrische EX40’s meegeteld, zijn er in Nederland meer dan 50.000 stuks verkocht. Daar kan geen BMW X1 of Volkswagen Tiguan aan tippen. Alhoewel: in de verkoopstatistieken gaat de Tiguan met rasse schreden richting de 50.000, en hij zou zijn Zweedse tegenstrever dit jaar zomaar kunnen passeren …

Reden 1: modern dashboard, makkelijke bediening

Volkswagen had ooit een heel goede naam op het gebied van materiaalkeuzes en afwerkingskwaliteit. De laatste jaren hebben we vaak onze kritiek gespuid over verkeerde bezuinigingen, omdat het merk ineens keiharde en soms zelfs krakende harde plastics. Ook de bediening via het grote centrale display kwam de laatste jaren steevast als belangrijk minpunt uit onze tests.

Kritiek die Volkswagen zich klaarblijkelijk heeft aangetrokken, want het interieur van de nieuwe Tiguan is weer met liefde samengesteld, terwijl met het bedieningsgemak weinig mis meer is. Om daarvan een voorbeeld te geven: op het stuur zitten nu weer échte knoppen, in plaats van aanraakgevoelige paneeltjes. Hulde voor Volkswagen!

Volvo vertrouwt op een multimedia­systeem met ingebouwde Google-diensten – inclusief Maps, Assistant en Play om je favoriete apps toe te voegen. De bediening is hierdoor heel eenvoudig, maar in de XC40 meet het staande bedieningsdisplay slechts 9 inch; vergeleken met de BMW (10,7 inch) en de Volkswagen (12,6 tot 15 inch) doet het dashboard van de Volvo daardoor wel verouderd aan. Voor bepaalde autofuncties moet je diep in het systeem duiken, waardoor de bediening niet voor iedereen even gebruiksvriendelijk is.

Reden 2: veruit de grootste kofferbak

De Volkswagen Tiguan heeft veruit de meeste leefruimte te bieden. Zowel voorin als achterin zit je riant. Volkswagen levert de Tiguan met een verschuifbare achterbank, zodat je kunt kiezen uit extra beenruimte of extra laadruimte. Met een inhoud van 652 tot 1650 liter heeft de Tiguan veruit de grootste kofferbak; de Volvo kan daar met slechts 460 tot 1336 liter weinig tegenin brengen. De BMW en de Volkswagen mogen allebei een aanhanger van 1800 kilo (geremd) trekken, de Volvo gooit bij maximaal 1600 kilo de handdoek in de ring.

Reden 3: hoogstaand veer- en zitcomfort

Vanaf uitrustingsniveau Life Edition heeft de Tiguan standaard adaptieve schokdempers. En niet de minste, want via de Individual-setup heb je de keus uit maar liefst vijftien verschillende gradaties van hardheid – van tobbedansen bij windkracht 8 tot spijkerbed. Een subliem systeem, want het onderstel van de Tiguan strijkt werkelijk elke oneffenheid in het wegdek glad.

Ook de elektrisch verstelbare Ergo-Active stoelen (met ventilatie en massagefunctie) dragen hun steentje bij aan de eenvoudige overwinning die de Volkswagen in dit hoofdstuk behaalt.

Conclusie

De Volkswagen Tiguan mag dan prijzig zijn, hij koppelt typische SUV-kwaliteiten als een riant interieur aan een voorbeeldig comfort, een rijke uitrusting en uitstekende bouwkwaliteit. De Volvo XC40 scoort op zijn beurt met een scherpe prijs en een verfijnde transmissie, maar legt het af als we kijken naar bijvoorbeeld zijn laadcapaciteiten en rijeigenschappen.

