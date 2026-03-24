Dure benzine? Met deze 5 betaalbare tweedehands EV's lach je erom

Nu benzine rond de 2,50 euro per liter kost, is de drempel voor de aanschaf van een (tweedehands) elektrische auto ineens een stuk lager. Deze 5 EV's zijn zelfs goedkoper dan een nieuwe Kia Picanto, maar de vraag is hoelang nog ...

Wie tot voor kort nog twijfelde of-ie wel of geen elektrische auto zou kopen, wordt een handje geholpen door de huidige oorlog in het Midden-Oosten.

Nadat Iran door de Verenigde Staten en Israël werd aangevallen, sloot het ayatollah-regime als vergelding de Straat van Hormuz. Hierdoor stokt het olie- en brandstoftransport vanuit veel olie producerende lanen, met enorme prijsstijgingen tot gevolg.

Hierdoor ben je bijna een dief van je eigen portemonnee als je bij je aankomende auto-aanschaf níét voor een EV gaat. Op Marktplaats gingen we op zoek naar tweedehands exemplaren met een prijs tot 20.000 euro. Let wel: dat is minder dan je tegenwoordig voor een nieuwe Kia Picanto betaalt (21.995 euro).

Onze zoekopdracht levert een lijst op met bijna 5000 auto's. Daaruit selecteren we een vijftal populaire EV's, voorzien van een mooi gezondheidsrapport (SOH) voor het accupakket. Zit jouw aanstaande EV er ook bij?

Kia EV6 Plus 77,4 kWh - 2021 - SOH 100% - € 19.795

Ondanks een respectabele meterstand (172.303 km) heeft deze tweedehands Kia EV6 een State of Health (SOH) van 100 procent. Dat kun je vergelijken met een 10 voor alle kernvakken op je middelbare-schoolrapport. Oftewel: dan kan er nog maar weinig misgaan in de rest van je (school)carrière.

Daarom durven we je deze 228 pk sterke EV6 ook van harte aan te raden. Behalve z'n gezonde accu, heeft-ie nog veel meer kwaliteiten te bieden. Het is een fijn rijdende, veelzijdige EV, die goed in de spullen zit. Dit exemplaar heeft bovendien de grote batterij (77,4 kWh), goed voor een WLTP-bereik van 528 kilometer. Het zou ons niet verbazen als er binnenkort een 'verkocht'-bordje achter de voorruit prijkt.

Tesla Model 3 Standard RWD Plus - 2020 - SOH 92% - € 19.400

Ook al is deze gebruikte Tesla Model 3 er eentje van vóór beide facelifts, het is nog altijd een bijzonder efficiënte EV. Gezien de nette SOH-waarde (92%) is er nog heel wat over van de de WLTP-actieradius van 415 kilometer. Los daarvan: er zit ook nog twee jaar en ruim 60.000 kilometer batterijgarantie op, want er staat pas 98.328 km op de klok.

Zoals bekend ligt een Model 3 lekker strak op het asfalt, en met 306 pk is het nog altijd geen stumper als het op prestaties in rechte lijn aankomt (0-100 in 5,5 s). Voeg dat bij de zeer complete uitrusting en je hebt een EV waar je nog jaren met plezier in blijft rijden.

Volvo XC40 Recharge Core - 2021 - SOH 95% - € 19.900

De Volvo XC40 mag dan ouder zijn dan de EX30, al met al is het eigenlijk wel een fijnere auto. Het interieur steekt ergonomisch beter in elkaar, de stoelen zijn comfortabeler en de achterbank biedt duidelijk meer ruimte. Deze tweedehands elektrische XC40 heeft na vijf jaar en 136.849 kilometer nog 95 procent van z'n oorspronkelijke accucapaciteit (70 kWh) over. Dat geeft aan dat de vorige berijder er niet mee van snellader naar snellader reed, en dat is een geruststellende gedachte.

Blijft het feit dat de elektrische Volvo XC40 geen zuinigheidswonder is. Dus hoeveel er in de praktijk overblijft van de 423 kilometer die de Zweed volgens de WLTP-norm zou moeten halen, is even de vraag. Maar ach, als je je rechtervoet en de 231 elektrische pk's een beetje in toom weet te houden, hoef je in Nederland waarschijnlijk maar zelden tussentijds te laden.

Skoda Enyaq iV 80 - 2021 - SOH 89% - € 18.445

In zijn geboortejaar werd de Skoda Enyaq meteen de bestverkochte EV van Nederland. Kopers en leaseklanten waardeerden 'm vooral vanwege zijn riante ruimte en z'n prettige comfort. Wij vinden deze elektrische Skoda zowel vanbuiten als vanbinnen aantrekkelijker ogen dan zijn Volkswagen-broer, de ID.4. Inmiddels is de Enyaq in de verkoopstatistieken ingehaald door de Skoda Elroq, in feite een ingekorte Enyaq.

Tegen de 585 tot 1710 liter bagageruimte van de Enyaq kan de Elroq echter niet op. Met het oorspronkelijke WLTP-bereik van 510 km hoef je niet snel op een stroomhoutje te bijten. We hebben even uitgerekend hoeveel daar volgens de SOH-waarde van deze tweedehands Skoda Enyaq nog van over is. Het resultaat is een actieradius van 454 kilometer, alsnog een prima waarde.

Peugeot e-208 GT Pack - 2022 - SOH 92,5% - € 18.444

Zoek je een compacte EV die met zijn aankleding en afwerking niet onderdoet voor veel grotere auto's, maak dan eens een proefrit met een tweedehands Peugeot e-208. Deze is vier jaar oud en heeft nog geen 73.000 km op de klok. Met zijn fraaie 'pianotoetsen', de met chique materialen beklede stoelen en complete uitrusting voel je je achter het stuur de koning te rijk. Sterker nog, de elektrisch e-208 is stiller en comfortabeler dan de Glazen Koets waarin Willem Alexander en Maxima jaarlijks naar de Ridderzaal rijden.

En, niet te vergeten: zelfs in de 136 pk-versie is-ie een stuk sneller. In 8,1 seconden zoem je van 0 naar 100 km/h en de top bedraagt 150 km/h. Voor een EV is de 208 vrij licht (1430 kg), zodat je momenteel gemiddeld zo'n 52 euro aan wegenbelasting betaalt.

De oorspronkelijke actieradius bedraagt 336 kilometer. Dat is ruim voldoende voor de gemiddelde Nederlandse woon-werkafstand van 43,2 km (retour). E dan houd je nog kilometers over om tussen de middag een vers broodje gezond bij de bakker te gaan halen.