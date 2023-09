Aankooptips tweedehands Volvo XC40: problemen, betrouwbaarheid en uitvoeringen

Een suv van Volvo gooit altijd hoge ogen onder Nederlanders, zo ook de Volvo XC40. Inmiddels komen veel XC40’s terug uit de lease, en dus kun je als occasionkoper je slag slaan. Maar is het wel verstandig om al je spaargeld in deze relatief dure suv te steken?

Hoe zou het toch komen dat de suv-modellen van Volvo het altijd zo goed doen in Nederland? De Volvo XC90 en Volvo XC60 werden hier veel beter verkocht dan de concurrerende modellen van Audi, BMW en Mercedes. De XC40 flikt het kunstje opnieuw.

We zijn benieuwd of de XC40 zijn hoge positie in de verkoopstatistieken handhaaft wanneer de Volvo EX30 begin 2024 op de markt komt. Die gaat vanaf ongeveer 36.000 euro in de verkoop. Maar je kunt voor pakweg hetzelfde geld of minder natuurlijk ook een tweedehands XC40 kopen. Waarop moet je dan letten?

Meer aankooptips? Volg onze gratis nieuwsbrief.

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Volop keus tweedehands Volvo's XC40



We noemden het al: Volvo’s compacte suv was en is een schot in de roos - in elk geval op de Nederlandse automarkt. Al snel na zijn introductie stoomde hij op tot de hoogste regionen van de verkoopstatistieken. Tot dusver vonden al ruim 35.000 nieuwe XC40’s een Nederlandse klant. In de eerste helft van 2023 gingen er ongeveer 5000 door de dealerpoorten, goed voor een derde positie in de tussenstand. Dat grote succes van de XC40 als nieuwe auto, zie je terug in het occasionaanbod. Ondanks de jonge leeftijd van de auto, worden er op Marktplaats.nl zo rond de zevenhonderd XC40's aangeboden.

Welke versies van de Volvo XC40 zijn er allemaal?

Dat de XC40 zo’n verkoopklapper is, dankt-ie onder meer aan het brede gamma aandrijflijnen. In den beginne was hij er alleen met benzine- en dieselmotoren, maar in 2019 kwam de compacte Zweed er ook als stekkerhybride. Een jaar later kregen de benzineversies assistentie van een mild-­hybrid-systeem. In 2020 verdwenen de ­dieselversies uit het Nederlandse verkoopprogramma.



Elektrische Volvo XC40 groot succes



Met de vanaf 2022 geleverde elektrische Volvo XC40 kreeg de fabrikant er een verkooptopper bij. En om het nog complexer te maken stapte Volvo bij de elektrische XC40’s met één elektromotor eind 2022 over van voorwiel- naar achterwielaandrijving. Ook hebben de Zweden in 2023 wijzigingen aan de accupakketten van de elektrische XC40 doorgevoerd. Daarmee werd de actieradius stapsgewijs verbeterd.



Wat het er niet ­eenvoudiger op maakt, is dat voor dezelfde aandrijflijnen in de loop der tijd verschillende aanduidingen zijn gebruikt. In het onderstaande lijstje proberen we een beetje orde in de chaos te scheppen.

Motorvarianten Volvo XC40 op een rijtje



T2 / T3 3-cil. benzine, 1477 cm3, 129 / 156 pk

T4 / T5 AWD 4-cil. benzine, 1969 cm3, 190 / 247 pk (4x4)

Recharge T4 Plug-in Hybrid 3-cil. benzine plug-in hybride, 1477 cm3, 211 pk

Recharge T5 Plug-in Hybrid / T5 Twin Engine 4-cil. benzine plug-in hybride, 1969 cm3, 262 pk

B3 / B4* 4-cil. benzine mild hybrid, 1969 cm3, 163 / 197 pk

D3* / D4 AWD 4-cil. diesel, 1969 cm3, 150 / 190 pk

Recharge** 1 elektromotor, 231 pk, 69 kWh, actieradius 425 km

Recharge Extended Range** 1 elektromotor, 252 pk, 82 kWh, actieradius 572 km

Recharge P8 / Twin AWD 2 elektromotoren, 408 pk, 78 kWh, actieradius 418 km

*Alleen de T2, T3 en D3 zijn geleverd met handgeschakelde zesbak. De overige versies hebben standaard een automaat; **Leverbaar als vierwielaangedreven AWD; ***Eind 2022 kregen elektrische XC40’s met één elektromotor achterwielaandrijving in plaats van voorwielaandrijving.

Facelift 2020 en uitvoeringen



Bij de facelift van 2022 kreeg de XC40 de iets strakkere neus (rechterfoto hieronder) van de toen nieuwe Volvo C40. Aan de binnenkant bleven de wijzigingen beperkt tot aangepaste bekledingsmaterialen. Wat luxe betreft zijn - afhankelijk van het bouwjaar - de Core en de Essential de instappers. Daarbij hoef je niet op een uitrustingshoutje te bijten. Alle essentiële zaken zitten erop en -aan, inclusief 17-inch lichtmetalen wielen, automatische klimaatregeling en een fatsoenlijk pakket veiligheidssystemen.



Wie adaptieve cruisecontrol, grotere wielen, stoelverwarming en een achteruitrijcamera wil, kan terecht in de lijst met pretpakketten. Ook is het mogelijk een luxegraadje hoger te winkelen, om thuis te komen met een XC40 Momentum (Pro), Business, ­R-­Design of Inscription.

Betrouwbaarheid en problemen Volvo XC40



Dat de Volvo XC40 in internationale onderzoeken slechts gemiddelde scores haalt voor betrouwbaarheid, ligt vooral aan diverse storingen in de elektronische hoek. Een voorbeeld zijn de kuren van het start-stopsysteem van de driecilinders uit 2018 en 2019; soms wil de motor niet meer aanslaan. De meeste van dit soort storingen zijn opgelost met ‘over the air’-software-updates.

Dat gaat niet altijd goed, zo constateert de ANWB, omdat sommige XC40’s vervolgens helemaal weigeren om te starten. In dat geval kan de Wegenwacht de update tijdelijk ongedaan maken. Daarna moet je alsnog met de auto naar de garage moet om hem aan de kabel te laten updaten. Ook zijn er bij de vroege modellen klachten over een gebrekkig werkend infotainmentsysteem.

Problemen automatische versnellingsbak en motor

Een enkele XC40-rijder ervaart problemen met de automaat en/of de motor, maar die lijken niet structureel van aard. Verder klagen XC40-rijders van het eerste uur over de werking van de diverse veiligheidssystemen. Vooral de actieve rijstrookassistent moet het ontgelden vanwege zijn overijverige gedrag.

Onvrijwillige laadpaalklevers



Bij de stekkerhybrides heeft de laadkabel soms zo’n goede relatie met de laadpaal, dat hij die niet wil loslaten. Andere kwaaltjes in de categorie ‘klein leed’ zijn krakende stoelen en bijgeluiden vanuit de A-stijlen. Eigenaren van XC40’s met wielen groter dan 17 inch, hebben soms last van te veel afrollawaai. Let bij een proefrit op of jij dit hinderlijk vindt, want het is een producteigenschap waar weinig aan te doen is.

Hoeveel kost een tweedehands Volvo XC40?

Een nieuwe Volvo XC40 kost minstens 46.000 euro. De fiscale waarde is lager dan 45 mille, dus je krijgt wel 2950 euro SEPP-korting. Alsnog moet je na aftrek van subsidie en betaling van de rijklaarmaakkosten (die zitten niet bij de fiscale waarde inbegrepen) ruim 43.000 euro aftikken.

Van alle tweedehands XC40’s op Marktplaats.nl, heeft ongeveer 10 procent een vraagprijs onder de 30.000 euro. Veel daarvan hebben de 150 pk sterke instapdieselmotor onder de kap. Er zitten echter ook T3’s (driecilinder benzine) bij. Aan de bovenkant van die range vind je een aantal T4's (190 pk). Richting 40.000 euro neemt de keus toe en komen ook plug-in hybrides, nieuwere benzinemodellen (B3 en B4) en elektrische XC40’s in beeld.