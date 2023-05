De Seat Ateca veegt in deze vergelijkende test op één belangrijk testonderdeel de vloer aan met drie nieuwere én populairdere concurrenten, de Renault Austral, de Nissan Qashqai en de Volvo XC40. Tegelijkertijd faalt hij jammerlijk op het ene testonderdeel dat veel Nederlanders nóg belangrijker vinden.

Wie de rijeigenschappen van een suv uit het C-segment belangrijker vindt dan alle andere eigenschappen, kan simpelweg niet om de door ons geteste Seat Ateca heen. Die heeft niet alleen het sportlabel 'FR' (Formula Racing) op zijn achterklep staan, maar ook het 4Drive-label (standaard op de 190 pk sterke 2.0 TSI). Die afkorting staat voor vierwielaandrijving. En dan is onze Seat Ateca ook nog uitgerust met adaptieve schokdempers (925 euro).

Geen wonder dat de op een na grootste suv van Seat het testonderdeel 'rijeigenschappen' met ruime voorsprong op de nummer twee, de Volvo XC40, wint (704 versus 626 punten). Dat is knap want de Seat Ateca is als eerste suv van Seat in 2016 geïntroduceerd en is dus niet de jongste meer.

Met geen knuppel uit het spoor te slaan

De Seat Ateca stuurt scherp, bouwt hoge bochtsnelheden op en is met geen knuppel uit het spoor te slaan. Als het op tractie aankomt, wint de Seat glorieus. En wat een snelle rit met de Seat Ateca extra leuk maakt, is dat hij gewillig een veilig stapje opzij wil zetten, wanneer je in een snel genomen bocht ineens het gaspedaal loslaat. Het ESP staat daarbij altijd paraat om in te grijpen als het echt uit de hand dreigt te lopen. Ook op de remproef meldt de Seat Ateca zich in de frontlinie. Het verschil met de Nissan Qashqai, die de beste remmen heeft, is slechts decimeterwerk.

ESP van het overijverige type

Het onderstel van de nieuwe Renault Austral Hybrid 200 heeft een stevige afstemming. Veelbelovend voor de rijeigenschappen, zou je denken. Maar de praktijk is minder rooskleurig: de auto reageert aarzelend op de besturing. Je moet hard werken om een krappe bocht te ronden. Daarnaast is het ESP van het overijverige type; nog voordat je de vraag hebt kunnen stellen of het nodig is om in te grijpen, heeft het zijn reddingsboei al uitgegooid. Daardoor gaat alle tempo verloren.

De Nissan Qashqai is evenmin gebouwd voor snelle rondetijden. Er zit genoeg gevoel in de stuurinrichting, en zijn ESP grijpt pas in als het echt nodig is, maar de auto geeft constant de indruk dat je met de handrem erop rijdt.

Veiligheid voor alles

Ook in de Volvo XC40 gaat veiligheid voor alles. Bij het aftasten van de grenzen filtert de lichte besturing alle contactgevoel naar de achtergrond. Een snelle stuurbeweging wordt beantwoord met lusteloos onderstuur, waarbij het ESP doeltreffend te werk gaat. Trap je het rempedaal in, dan is het zoeken naar een duidelijk drukpunt. Daardoor is de remkracht moeilijk te doseren. Overigens hebben de aangedreven voorwielen volop tractie, waardoor je in een krappe bocht nooit met een doorslaand voorwiel geconfronteerd wordt.

'Anders verkoop je toch gewoon de boot'

Ben je dus op zoek naar een midi-suv die veel rijplezier te bieden heeft, dan kun je eigenlijk niet om de Seat Ateca heen. Maar voordat je naar de Seat-dealer rent, moet je echter wel de boot verkopen of een tweede hypotheek nemen, want de Seat Ateca uit deze test kost minimaal 65.350 euro. Dat is maar liefst 20.000 euro duurder dan bijvoorbeeld de Nissan Qashqai! Dat komt voor een belangrijk deel door zijn complete FR-uitrusting en 4x4-aandrijving. Bovendien heeft de Nissan 'maar' 158 pk.

Zeg je gedag tegen de vierwielaandrijving en 40 pk, dan kun je voor 43.050 euro in een Seat Ateca 1.5 TSI met automaat rijden. Ook de 163 pk sterke Volvo XC40 (B3) kun je met een vanafprijs van 50.995 euro niet bepaald het koopje van de maand noemen. Daar staat echter een uiterst omvangrijke veiligheidsuitrusting tegenover.

Temperamentvolle prestaties, maar ...

Als je dan de boot verkocht hebt en een tweede hypotheek afgesloten, moet je nog steeds diep in de buidel tasten als je eenmaal in de Seat Ateca 2.0 TSI 4Drive rijdt. Elektrische assistentie in de vorm van een (mild) hybridesysteem, zoals bij zijn concurrenten, ontbreekt en dat zie je duidelijk terug op de verbruiksmeter. De Seat Ateca levert temperamentvolle prestaties (in 7 seconden van 0 naar 100 km/h), maar noteert een testverbruik van 8,8 liter benzine op 100 kilometer, omgerekend 1 op 11,4. De Seat Ateca scoort dan ook het laagst op het testonderdeel 'kosten'.

Lees de volledige rijtest van de Seat Ateca, Nissan Qashqai, Renault Austral en Volvo XC40 in Auto Review 05/2023.