Nederland draagt dit merk op handen, maar wereldwijd schrijft het rode cijfers

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Nederland is een Volvo-land, maar de aarde is niet een … ehm … Volvo-wereld. In het derde kwartaal gingen de wereldwijde verkoopcijfers hard onderuit.

Volvo heeft wereldwijd 141.609 nieuwe auto’s verkocht in het derde kwartaal van 2026. Een daling van maar liefst 10,7 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

China en Amerika in de min

De grootste boosdoener is China, waar de Volvo-verkopen terugliepen van 34.172 naar 20.284 exemplaren. Dat is een daling van ruim 40 procent. Vooral de vraag naar auto’s met een gewone verbrandingsmotor holde achteruit, de animo voor plug-in hybrides nam juist toe.

In Noord- en Zuid-Amerika was de halvering in EV-verkopen de grootste oorzaak van de 14 procent verkoopdaling. Dan hebben we het over 3626 uitstootvrije exemplaren – een lachertje als je kijkt naar de EV-verkopen in Europa …

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Europa en Nederland in de plus

Europa blijft Volvo gunstig gezind. De verkoopcijfers stegen met 2 procent naar 90.548 auto’s. Dat is geheel te danken aan de volledig elektrische modellen, waarvan er 40.466 verkocht werden – 11 keer zoveel als aan de overkant van de oceaan.

Volgens Volvo staat Europa te trappelen om de nieuwe Volvo EX60 en de nieuwe plug-in hybrides met grote EV-range (200 km). De Zweden starten nu met het bouwen van deze PHEV’s en willen de productie van de EX60 verder opschroeven.

In Nederland doet Volvo goede zaken met de elektrische Volvo EX30 en EX40. Samen waren ze vorige maand goed voor 63 procent van de verkopen. In het derde kwartaal van 2026 zette Volvo Nederland bijna 4000 nieuwe auto’s op kenteken.

Goedkoop in een elektrische Volvo rijden

De Volvo EX30 is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 499,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Volvo EX30 private lease prijzen.