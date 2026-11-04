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Volvo draait op dit moment niet zo lekker en maakt verlies. In 2027 moet een nieuw model daar verandering in brengen. We hebben sterke aanwijzingen dat het om een vervanger van de Volvo EX40 gaat.

Het zou niet gek zijn als de EX40 wordt vervangen, want hij gaat alweer negen jaar mee. Dat is in de autowereld een eeuwigheid. Tot 2024 heette het model nog XC40 Recharge. De Zweden zetten er haast achter, want na de zomer moeten de leveringen volgens Autocar al beginnen. Terwijl het model nog niet eens is onthuld en de huidige EX40 net nog een facelift heeft gehad.

De opvolger van de EX40 is een van de dertien nieuwe auto’s die Volvo tot 2030 wereldwijd introduceert. Hij wordt voornamelijk voor de Europese markt ontworpen en ontwikkeld, en dat past precies in Volvo’s nieuwe strategie om de productontwikkeling meer per regio in te richten.

Tweede Volvo op nieuw platform

De EX40 komt te staan op het nieuwe SPA3-platform met 800 volt-techniek, waarvan ook de EX60 gebruikmaakt. Waarschijnlijk vervangt het nieuwe model alleen de elektrische EX40. De XC40 met verbrandingsmotor werd onlangs ook gefacelift en blijft naar verwachting nog een paar jaar leverbaar.

Volvo laat nog iets los over de motoriseringen en de batterijen, maar deels zal dat overeenkomen met de EX60. De XXL-accu van 118 kWh, waarmee je een actieradius van 800 kilometer haalt, is waarschijnlijk een maatje te groot voor de compacte EX40.

Het middelgrote accupakket van 95 kWh zou misschien nét passen. Daarmee zou de actieradius ruim boven de 600 kilometer uitkomen en dat is in de EX40-klasse indrukwekkend. Ook met zijn snellaad-capaciteiten zou het dan wel snor zitten, laden met 370 kW is mogelijk. Verder is de kans aanzienlijk dat ook het kleinste pakket van 80 kWh zijn weg naar de nieuwe EX40 vindt. De EX60 haalt met die batterij een actieradius van 611 kilometer.

Opstartproblemen EX60

Er hangt veel af van de EX40. Volvo wil met dit model de hoge ontwikkelingskosten voor het SPA3-platform sneller terugverdienen. Op dit moment heeft het Zweedse merk het moeilijk: de verkopen dalen en het bedrijf maakt verlies.

Volvo hoopt ook de productie van zijn nieuwe model veel sneller te kunnen opschalen dan die van de EX60. De fabrieken draaien zes maanden na de introductie wegens opstartproblemen nog altijd niet op volle capaciteit. Volvo zegt inmiddels meer dan 50.000 orders te hebben voor de Volvo EX60. Maar sinds de productiestart in april zijn er nog maar 5000 exemplaren gebouwd.