Volvo EX60: actieradius gemeten bij 100 en 130 km/h

Tests

660 kilometer is de officiële actieradius van de Volvo EX60 P10 AWD. Maar wat is het échte EV-bereik? Dus hoe ver kom je als je met 100 km/h (of 130 km/h) over de snelweg rijdt? Dat testen wij!

Wij testen de populairste versie van de EX60: de P10 AWD. Volgens de Nederlandse Volvo-importeur kiest ongeveer 50 procent van de klanten voor deze 510 pk sterke versie met vierwielaandrijving en een accupakket van 95 kWh. De iets goedkopere P6 (374 pk, 83 kWh) en de fors duurdere P12 AWD (680 pk, 117 kWh) zijn samen verantwoordelijk voor de andere helft.

Bruikbare capaciteit: 91 kWh

Volgens de brochure heeft de EX60 P10 AWD een actieradius van 660 kilometer, maar onze testauto staat bij de RWD in de boeken voor 619 kilometer. Dat is de schuld van de grote wielen: standaard staat de P10 AWD op 20-inch lichtmetaal (660 km) en de luxere Ultra-uitvoering op 21 inch (648 km). Bij onze testauto zijn de sloffen nog eens opgerekt naar 22 inch (619 km).

Nu we toch fanatiek met getallen strooien: de 95 kWh-batterij heeft een bruikbare capaciteit van 91 kWh. Dat vermeldt Volvo in de technische specificaties en wij kunnen bevestigen dat dit klopt. Dus daar rekenen we mee. Tot slot de weersomstandigheden tijdens de testritten: 18 tot 19 graden en droog. Kortom, ideaal EV-weer. Laten we gaan testen!

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Volvo EX60: actieradius bij 100 km/h

Op 100 km/h komt het gemiddelde stroomverbruik van de Volvo EX60 P10 AWD uit op 18,3 kWh/100 km. Zou je een volle batterij van 91 kWh helemaal leeg rijden, dan kom je 497 kilometer ver.

Is dat een goede score? De Volvo-liefhebber zal blij opmerken dat de hoge EX60 maar iets onzuiniger is dan de lage Volvo ES90 (actieradiustest), terwijl de BMW-rijder beide middelvingers omhoog steekt als subtiele verwijzing naar het lage testverbruik van 17,0 kWh/100 km van de BMW iX3 50 xDrive - eveneens met 22-inch wielen.

Volvo EX60: actieradius bij 130 km/h

Op 130 km/h laat de EX60 opnieuw een prima verbruikscijfer zien: 25,0 kWh/100 km. Dat staat gelijk aan een rijbereik van 364 kilometer.

De Volvo ES90 en de BMW iX3 bewijzen opnieuw dat het zuiniger kan, maar er zijn ook genoeg voorbeelden te vinden van grote elektrische SUV’s die er op 130 km/h meer elektrische energie doorheen jagen. Modellen als de Polestar 3 Long range Single motor (28,3 kWh/100 km), de Porsche Macan Electric (28,2 kWh/100 km) en de Kia EV5 (29,6 kWh/100 km).

Echte actieradius in verhouding tot WLTP

Actieradius WLTP – 619 km - 100%

Actieradius 100 km/h - 497 km - 80%

Actieradius 130 km/h - 364 km - 59%

Conclusie

De verbruikscijfers van de EX60 P10 AWD zijn keurig, maar Volvo heeft de pech dat de nieuwe BMW iX3 net twee maanden geleden de lat voor elektrische SUV's torenhoog heeft gelegd.

Bij een constante snelheid van 100 km/h komt de EX60 maar liefst 497 kilometer ver op een volle batterij, maar zijn grootste concurrent hoeft dankzij zijn lagere verbruik en grotere batterij pas na 639 kilometer te stoppen voor stroom. Kijk, dát is een rijbereik dat je associeert met een nieuwe generatie van EV-modellen.