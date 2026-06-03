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Op papier concurreert de Volvo EX60 met de BMW iX3 en Mercedes-Benz GLC. In de echte wereld moet de D-segment SUV vooral rijders van de Volvo XC60 overtuigen.

1. Waarom is de EX60 zo belangrijk voor Volvo?

Het merk zit midden in een lastige overgang naar elektrisch rijden. De EX30 en EX90 hadden kinderziektes, de ES90 slaat nauwelijks aan en ook de EV-markt koelde af. Ondertussen blijft de XC60 ongekend populair. Juist daarom moet de EX60 bewijzen dat Volvo ook in het elektrische tijdperk nog steeds precies weet wat klanten willen. Dat lijkt behoorlijk goed te lukken. De EX60 voelt direct als een échte Volvo: comfortabel, veilig, ruim, ingetogen chic en vooral ontzettend aangenaam in dagelijks gebruik.

2. Wat maakt de EX60 technisch interessant?

Vrij veel eigenlijk. De EX60 staat op Volvo’s volledig nieuwe SPA3-platform en beschikt standaard over 800V-techniek. Daardoor kan hij niet alleen snel laden, maar houdt hij dat ook lang vol. Volgens Duitse collega’s liep de laadsnelheid aan een 350 kW-lader al binnen enkele seconden op tot boven de 300 kW. Volvo levert drie accupakketten; van 83, 95 en 117 kWh.



De P6 die we reden (vanaf 63.995 euro als 'Plus') heeft de kleinste batterij, maar komt alsnog tot een WLTP-actieradius van 611 kilometer. Dat is indrukwekkend voor een instapmodel, net als het vermogen van 374 pk. Ook opvallend: de EX60 is een volledig ‘softwaregedefinieerde auto’. Volvo noemt het systeem HuginCore. Daarbij zijn hardware en software vanaf het begin samen ontwikkeld, met veiligheid en updates op afstand als speerpunten.

Minpuntje is dat de hardware voor autonoom rijden momenteel ontbreekt. De EX60 kan tot ver in de toekomst softwarematig upgraden, maar Full Self-Driving à la Tesla zal bij de modellen die nu van de band rollen niet mogelijk zijn. En als we toch aan het zeuren zijn: Volvo heeft opnieuw héél erg bezuinigd op fysieke knoppen. Dat is niet erg premium en niet erg veilig.

3. Hoe rijdt de Volvo EX60?

Comfortabel. Heel comfortabel. Wie hoopt op een elektrische BMW iX3-rivaal met achterwielaandrijving en speels rijgedrag, komt bedrogen uit. De P6 heeft dan wel 374 pk en achterwielaandrijving, maar de afstemming is volledig gericht op rust en comfort. De besturing mist gevoel en de demping is zacht afgesteld. Dat maakt de EX60 heerlijk ontspannen op de snelweg en in de stad, maar minder interessant voor enthousiaste bestuurders. Hij gaat niet eens sneller dan 180 km/h, ook de versie met 680 pk niet. Eigenlijk is dat precies wat je van een Volvo verwacht.

4. Is het interieur net zo goed als bij andere Volvo’s?

Ja, misschien zelfs beter. Het interieur van de EX60 voelt modern zonder ongezellig te worden. Volvo kiest voor een minimalistisch dashboard met een horizontaal 15-inch scherm, maar compenseert dat met mooie stoffen en fraaie materialen. Vooral de - optionele - bekleding van wolmix ademt beschaving. De stoelen zitten fenomenaal, de achterbank is ruim en dankzij het vele glas voelt het interieur licht en luchtig aan. Ook praktisch zit het goed: dankzij 634 liter bagageruimte (1647 liter met neergeklapte achterbank) hoef je niet snel een aanhanger te huren. Die mag achter de P6 trouwens een keurige 2000 kilo wegen. De frunk is met 58 liter oké.

Voor de ruimte onder de bagagevloer achterin ontwierp Volvo een speciale waterdichte emmer. Leuk detail: op de binnenkant hiervan staan krabben afgebeeld. Zweden gaan in hun vrije tijd namelijk graag met een touwtje krabben vangen. Die doen ze dan in een emmertje met water en als ze uitgevist zijn, gaan de schaaldieren terug de zee in. Dat zien we een Audi-rijder niet zo snel doen ...

5. Welke EX60 moet je hebben?

Waarschijnlijk de P10. Die kost slechts 3000 euro meer dan de P6, maar biedt veel extra’s: vierwielaandrijving, 510 pk, een grotere accu en een trekgewicht van 2400 kilo. Daardoor voelt de P10 simpelweg als de betere deal. Toch heeft de P6 ook charme. Zeker als je geen caravan hoeft te trekken en vooral comfortabel elektrisch wilt rijden. Eigenlijk zouden wij het liefst een combinatie zien van achterwielaandrijving én de grote accu, maar die versie bestaat voorlopig niet. Topmodel P12 heeft een absurde 680 pk én een bizar hoge range van 810 km. Deze komt later op de markt, net als een stoere Cross Country-uitvoering.

Conclusie

De EX60 is misschien niet de spannendste elektrische SUV in zijn klasse, maar wel een van de prettigste. Hij combineert comfort, ruimte en verfijning op een manier die typisch Volvo aanvoelt. De EX60 zal niet snel rijders van 'premium' Duits uit hun corset van conformisme wrikken, daarvoor is het allemaal net te Zweeds-eigenwijs. Exact daarom kunnen verstokte Volvisten gerust zijn, want dit is weer een echte. En voor al die XC60-rijders die elektrisch willen gaan rijden, voelt de overstap waarschijnlijk verrassend vanzelfsprekend.

