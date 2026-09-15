Deze stokoude Volvo rijdt als PHEV nu 200 km elektrisch

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Onlangs kreeg de Volvo XC40 nog een opfrisbeurt, nu is het - wederom - tijd voor de Volvo XC60. De plug-in hybride rijdt straks tot 200 kilometer zonder een druppel benzine te gebruiken. Benzineverbruik: 1 op 100. De Volvo XC90 profiteert ook van de nieuwe accu.

De Volvo XC60 is niet zomaar een oud model dat nog wat langer moet blijven hangen, maar de bestverkochte Volvo aller tijden. Alleen in Nederland rijden er volgens Volvo inmiddels meer dan 56.000 rond.

En dus mag de XC60 voorlopig nog niet met pensioen. Sterker nog, met zijn nieuwe plug-in hybride-aandrijflijn wordt het een geduchte concurrent voor de volledig elektrische Volvo EX60. Hoewel, vanwege belastingtechnische regels is de EX60 als leaseauto vanaf 2027 wel sterk in het voordeel. Werkgevers moeten straks immers meer belasting afdragen over leaseauto's waarin nog een verbrandingsmotor ligt te snorren.

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Van 79 naar 200 kilometer

Hoe dan ook krijgt de Volvo XC60 een plug-in hybride-aandrijflijn waardoor je de auto veel meer als een EV kunt rijden. Het verschil met de huidige plug-in hybride XC60 is enorm. Die heeft nog een 19-kWh-batterij en een elektrische actieradius van maximaal 79 kilometer. De nieuwe long-range-versie van de XC60 komt volgens Volvo tot 200 kilometer.

Daarmee groeit de elektrische actieradius van de XC60 tot meer dan tweeënhalf keer zijn huidige waarde en staat-ie meteen boven aan de lijst met plug-in hybrides met de grootste actieradius die je kunt kopen. Oké, samen met zijn concernbroeder, de Lynk&Co 08.

En de XC90 dan?

De grotere Volvo XC90 krijgt dezelfde behandeling en komt voortaan tot 157 kilometer elektrisch, tegenover 66 kilometer bij het huidige model. Het opgegeven benzineverbruik van de XC90 is 1,8 l/100 km (1 op 55,8).

Met de nieuwe PHEV's brengt Volvo in de praktijk waar productstrateeg Michael Fleiss in een interview eerder dit jaar al op hintte.

Hoe snel gaat het opladen??

Volvo vertelt dat een grotere, in de vloer geïntegreerde batterij en een krachtiger elektromotor verantwoordelijk zijn voor de extra actieradius. Opvallend genoeg noemt het merk nog niet hoe groot die accu precies is. Wel vermeldt Volvo dat het laadvermogen maximaal 41 kW is. daarmee zou het opladen van 0 naar 100 procent vier uur in beslag nemen.

Dat is een uur langer dan bij de huidige modellen en niet ideaal als je een lange vakantierit voor de boeg hebt. Hoelang het laden van 10 tot 80 procent duurt, laat Volvo onvermeld.

Gewicht en prestaties

De grote accu blijft niet zonder gevolgen voor het gewicht. De XC60 legt nu 2272 in plaats van 2050 kilo in de schaal. Maar dankzij 357 pk is de T6 allesbehalve een slomerik. De honderdsprint neemt slechts 5,7 seconden in beslag. De 461 pk sterke T8 heeft hier zelfs maar 4,8 seconden voor nodig.

De Volvo XC90 wordt alleen geleverd als T8 Long Range (461 pk) en weeg 2461 kg. Ondanks die bijna tweeënhalve ton aan wagengewicht, accelereert dit rijdende flatgebouw in slechts 5,2 tellen naar 100 km/h.

XC60 krijgt weer een nieuw gezicht

Volvo gebruikt de technische upgrade meteen voor opnieuw een forse cosmetische opfrisbeurt. Best opmerkelijk, omdat de auto in 2025 ook al werd bijgepunt. Voor modeljaar 2027 krijgt de XC60 een andere grille en een nieuwe voorbumper, maar ook de motorkap en de voorschermen zijn aangepakt. Ook de bekende Thor's Hammer-koplampen werden opnieuw getekend, evenals de achterlichten en achterbumper.

Binnenin veranderen het dashboard en de deurpanelen en staat opnieuw een 11,2-inch centraal scherm. Nieuw is onder meer Google Gemini, waarmee je in gewone spreektaal opdrachten aan de auto kunt geven. Ook de XC90 krijgt deze AI-assistent.

Verder breidt Volvo de rijhulpsystemen van de XC60 uit, met onder meer automatische uitwijkondersteuning, waarschuwingen voor naderende fietsers bij het openen van een portier, rijstrookwisselassistentie en een 360-gradencamera met 3D-weergave.

Volvo XC60 en XC90 prijs (2027)

De productie van de nieuwe Long Range-versies van de XC60 en XC90 begint later dit najaar. De XC60 T6 Long Range begint in Nederland bij 66.995 euro, terwijl voor een XC60 T8 Long Range minimaal 75.495 euro wordt gevraagd. De Volvo XC90 T8 Long Range kost minstens 95.495 euro.