Met deze 5 tweedehands zevenzitters ga je riant 2026 in

Inspiratie

Voor de aanschaf van een tweedehands zevenpersoons auto zijn allerlei redenen te verzinnen, maar wat je reden ook is, de eeuwige vraag blijft: welke moet ik hebben? Wordt het een SUV, een MPV of een stationwagon met een klapbankje? Wij helpen je op weg.

Je hebt een vijfkoppig gezin, maar je vindt het leuk om ook af en toe met oma en opa op pad te gaan. Of met het onafscheidelijke vriendje of vriendinnetje van één van je kinderen. Dan is het wel zo handig om een ruime auto met zeven zitplaatsen te hebben. Maar ook wie vaak als rijouder voor de sportploeg van zoon- of dochterlief in actie komt, kan veel plezier beleven aan een zevenzitter. Om nog maar te zwijgen van mensen met een zes- of zevenpersoons, al dan niet samengesteld gezin.

Meer tips en inspiratie over occasions lezen? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Opkomst MPV's

Vanaf de jaren 90 kwamen steeds meer autofabrikanten met modellen die alle leden van kinderrijke gezinnen een veilige zitplaats boden. De MPV - multi purpose vehicle - deed z'n intrede. De bekendste pioniers waren de Renault Espace en de Chrysler Voyager. Later kwamen er ook compactere varianten, met de Renault Mégane Scénic in de voorste linies in de voorste linies.

Plaatsmaken voor SUV

De zegetocht van het gezinsbusje duurde tot ongeveer de jaren 10 van deze eeuw. Gezinsauto’s mochten wel wat stoerder en ietsje minder functioneel worden. In veel gevallen verdwenen de tekentafeltjes, want ach, het 21ste eeuwse kind heeft geen kleurboek meer, maar een tablet. Zevenzitters waren echter niet meer weg te denken. Volvo was er vroeg bij met de eerste generatie XC90 en veel merken volgden. Maar ook traditionele MPV's vind je nog op Marktplaats.nl.

Dacia Lodgy Stepway TCe 130 - 2020 - 94.860 km - € 13.495

We kunnen erom heen draaien, maar liever ­noemen we man en paard maar meteen: de Dacia Lodgy is geen schoonheid. Aardiger geformuleerd: functie gaat bij deze MPV boven vorm. Ook stoere Stepway-accenten als de aluminiumkleurige skidplates en de lichtmetalen wielen kunnen daar niets aan doen. Aan de andere kant zit de oude uitgezakte loveseat bij jou thuis veel fijner dan de beroemde rood-blauwe Rietveld-stoel in het Utrechtse ­Centraal Museum.

Zo is het ook met een tweedehands Dacia Lodgy. Sterker nog, op de derde zitrij biedt de betaalbare Roemeen meer ruimte en comfort dan de meeste peperdure zevenzits SUV’s. Een tweede grote verrassing die deze Lodgy in petto heeft, is de viercilinder turbomotor. Die loopt mooi rustig, is zuinig en helpt het Roemeense ruimtewonder aan verbazingwekkende prestaties. Niet voor niets monteerde Mercedes deze 1.3 ook in zijn A-klasse.

+ Maximale ruimte voor minimale prijs

- Alleen wettelijke garantie, geen schoonheid

Toyota Highlander 2.5 Hybrid AWD - 2021 - 159.871 km - € 43.900

De Toyota Highlander bestaat allang, maar pas toen Toyota er een hybride-aandrijflijn in hing, werd-ie ook interessant voor de Europese markt. Toch merk je dat deze grote SUV vooral op Amerikaanse leest geschoeid is. In de eerste plaats vanwege het forse formaat: op een haar na is-ie 5 meter lang en in de breedte meet de vierwielaangedreven hybride bijna 2 meter. Hij weegt dan ook 2 ton schoon aan de haak! Dat maakt 'm prijzig in de wegenbelasting, vandaar ook dat er in Nederland weinig tweedehands Highlanders te koop staan.

Des te knapper dat hij genoegen neemt met 7,1 liter per 100 kilometer (1 op 14,1). Daar is dan weer niks Amerikaans bij. Dat is des te meer het geval voor de complete uitrusting, het wollige rijkarakter en de overvloedige ruimte. En de afwerking? Tja, binnenin trakteert de Highlander op fraai leer, maar ook op veel hard plastic. Dat vindt Joe Sixpack prima, maar Jan Modaal gaat er geheid over zeuren. Niet doen: denk liever aan de 865 liter grote kofferbak, het gunstige verbruik en de spreekwoordelijke Toyota-betrouwbaarheid.

+ Ruim, compleet en comfortabel. Relatief zuinig

- Japanse olifant in de Nederlandse porseleinkast

Volkswagen Touran 1.5 TSI - 2021 - 121.768 km - € 28.995

Pas in 2003 had Volkswagen met de eerste Touran een antwoord op de succesvolle Renault Mégane Scénic uit 1996. Deze witte tweedehands VW Touran is er eentje van de laatste generatie. Die is tot 2024 gebouwd, maar verdween al in 2020 uit de Nederlandse prijslijst. Ondanks z’n relatief compacte formaat, was de Touran ook te koop als zevenzitter. Ideaal voor grote gezinnen met kleine boefjes, maar kennelijk vond de politie de MPV van 2016 tot 2019 ook een handige auto voor het ­vervoer van serieus boeventuig.

Over handig gesproken: met slechts vijf zitplaatsen in gebruik heeft de Touran een enorme kofferbak. Bovendien is er een speciale opbergruimte voor het afdekzeil. Een Touran rijdt minder strak dan een Golf, maar zeker met de pittige én ­zuinige 1.5 TSI-motor is het een fijne auto. Let wel op het schakel­gedrag van de DSG. Een bonus van deze Touran Highline Business R is de complete uitrusting met 18-inch wielen, navi en panoramadak. Maar goedkoop is anders ...

+ Enorme kofferbak met 5 zitplaatsen in gebruik

- Pittige prijs, toch alleen wettelijke garantie

Volvo XC90 2.0 T8 Recharge AWD - 2020 - 128.178 km - € 39.440

Hoe groot of hoe oud een Volvo ook is, zolang-ie er netjes bij staat, stoot je er niemand mee voor het hoofd. Daar zijn wij Nederlanders nogal gevoelig voor, vandaar dat de XC90 hier altijd veel beter is verkocht dan de BMW X5, om maar een concurrent te noemen. Toch is deze dikke Zweed allesbehalve bescheiden. Hij is bijna 5 meter lang en als plug-in hybride weegt-ie 2227 kilo.

Niettemin dendert hij er in 5,8 seconden naar 100 km/h. Het verbruik kun je juist wel heel bescheiden houden. Mits je altijd braaf stekkert en geen grote afstanden aflegt, want de elektrische actieradius bedraagt maximaal 50 kilometer. Dat is jammer, want door z’n ruimte en comfort is een gebruikte Volvo XC90 juist een geboren lange­afstandscruiser. Kampten de eerste Recharge-versies van de XC90 met nogal wat ­kinderziekten, deze auto uit 2020 zou daarvan verlost ­moeten zijn. Ook qua restwaarde is er trouwens flink wat van ’m afgevallen: 43.221 euro om precies te zijn.

+ Comfortabel en ­veilig, fraai interieur, goede trekauto

- Klein elektrisch bereik, loodzwaar

BMW 218i Gran Tourer Executive - 2017 - 59.999 km - € 17.950

Voor de diehard BMW-fans was het driedubbel slikken toen de 2-serie Active Tourer in 2014 op de markt kwam. Een MPV! En of dat niet erg genoeg was, combineerde hij ook nog een driecilinder motor met vóórwielaandrijving. Een jaar later wreef de onooglijke, 1,61 meter hoge Gran Tourer nog meer zout in de liefhebbers­wonden.

Praktisch ingestelde automobilisten die níét onder een dekbed met propellerlogo sliepen, konden en kunnen de ruime 2-serie juist zeer waarderen. Hij stuurt fijn en de krachtigste driecilinder – die ook in deze tweedehands BMW 2-serie Gran Tourer ligt – combineert vlotte prestaties met een keurig verbruik. Verder blijkt de ruime zevenzitter ook nog eens lekker betrouwbaar. Dit exemplaar heeft bovendien een aardige verrassing in petto in de vorm van gestreepte sportstoelen en vrolijke rode accenten op het dashboard en in de deurbekleding. De lage kilometerstand en de degelijke garantie maken het plaatje compleet.

+ Fijn sturende MPV, lage km-stand, nette prijs

- Een driecilinder in een BMW blijft een dingetje ...

Meer tweedehands zevenzitters tippen we in Auto Review 1/2026 - nu te koop!