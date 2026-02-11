Eindelijk: de Toyota onder de elektrische 7-zitters

Nieuws

De Toyota Highlander, de forse SUV die tot 2024 ook in Nederland leverbaar was, is compleet vernieuwd. Het ontwerp krijgt een broodnodige upgrade en ook onderhuids gaat alles op de schop. De hybridetechniek, lange tijd de specialiteit van Toyota, maakt plaats voor een puur elektrische aandrijflijn.

We berichtten er recent nog over, maar Toyota heeft eindelijk de nieuwe Highlander onthuld. Met een uitgesproken design en een actieradius tot 515 kilometer gaat Toyota’s eerste elektrische SUV met drie zitrijen de concurrentie aan met andere grote elektrische SUV’s als de Volvo EX90, Kia EV9 en Hyundai Ioniq 9. Voorlopig is de Highlander alleen te koop in de Verenigde Staten, waar deze ook gebouwd wordt.

Keuze uit twee batterijen

Toyota brengt de Highlander EV daar in eerste instantie uit in de uitvoeringen XLE en Limited. Het aanbod begint bij een 77 kWh-accu met achterwielaandrijving, goed voor 221 pk. Wie liever vierwielaandrijving heeft, krijgt direct een flinke boost naar 338 pk. Voor de veeleisende rijder is er de 95,8 kWh-batterij. Hiermee stijgt de actieradius naar 515 kilometer (volgens de Amerikaanse meetmethode, de WLTP-cijfers vallen vaak nog iets gunstiger uit).



Moderner design

De wat oubollige vormgeving van de oude Highlander is verruild voor strakke lijnen. Zo krijgt de meer dan vijf meter lange EV de scherpe 'Hammerhead'-neus die we al kennen van de bZ4X. Andere opvallende designelementen zijn de verzonken deurgrepen en strakke LED-verlichting rondom.

Binnenin domineert een 14-inch centraal touchscreen. Gelukkig belooft Toyota ook de nodige fysieke knoppen voor de belangrijkste functies. Voor de passagiers op de derde zitrij is er goed nieuws: de ruimte is geoptimaliseerd en er zijn usb-poorten aanwezig op elke rij. Klap je de achterste stoelen plat, dan ontstaat er een riante 1.274 liter aan bagageruimte. Een handige toevoeging is Vehicle-to-Load (V2L). Hiermee kun je elektrische apparaten — van een espressomachine op de camping tot haakse slijper of föhn — direct op de accu van de auto laten draaien.

Veiligheid is bij Toyota altijd een speerpunt. De Highlander wordt uitgerust met Toyota Safety Sense 4.0, inclusief proactieve rijassistentie die helpt bij het afstand houden en insturen van bochten.

Voorlopig alleen in VS

De productie start eind 2026 in de Verenigde Staten. Hoewel de auto daar als eerste op de markt komt met een verwachte vanafprijs van rond de $48.000 zien we uit naar de Europese plannen van Toyota. Gezien de populariteit van de Kia EV9 en de Volvo EX90 zou een elektrische zevenzitter van Toyota ook in Nederland een interessante speler kunnen zijn.