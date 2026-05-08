Nieuwe elektrische Lexus TZ is groot én achterhaald

Gloednieuwe elektrische Lexus TZ is luxe, groot én nu al achterhaald

Door Ronald Janus
De Lexus TZ, een gigantische elektrische SUV met drie zitrijen en zes zitplaatsen, komt in 2027 naar Nederland. De auto is gebaseerd op de bij ons niet verkrijgbare nieuwe Toyota Highlander. Qua luxe zit het wel goed in de TZ, onderhuids valt het nog wat tegen.

De nieuwe TZ is met 5,10 meter lengte serieus lang voor Nederlandse begrippen. De gemiddelde parkeerplaats is tussen de 5 en 5,5 meter lang. Hij biedt plaats aan zes volwassenen dankzij twee afzonderlijke captain chairs op de tweede zitrij. Lexus benadrukt vooral de royale hoofd- en beenruimte achterin, iets wat bij elektrische SUV’s met drie zitrijen niet vanzelfsprekend is. De auto krijgt bovendien het grootste panoramadak ooit in een Lexus en optionele ottoman-voetsteunen voorin en op de tweede rij. Handig als je moet wachten bij het laden...

Techniek valt tegen

Onder de vloer ligt een 95,8 kWh accupakket dat volgens Lexus goed is voor een maximale actieradius van circa 530 kilometer. De elektrische aandrijflijn levert 408 pk en vierwielaandrijving via het DIRECT4-systeem. Daarmee sprint de forse SUV in 5,4 seconden naar 100 km/u. Snelladen kan met maximaal 150 kW, waarmee het accupakket in ongeveer 35 minuten van 10 naar 80 procent geladen zou zijn.

Qua positionering mikt Lexus nadrukkelijk op luxe elektrische familie-SUV’s zoals de Volvo EX90 en Kia EV9. De Lexus is ietsje langer, maar qua wielbasis wint de Kia.

ModelLengteBreedteHoogteWielbasis
Lexus TZ5.100 mm1.990 mm1.705 mm3.050 mm
Volvo EX905.037 mm1.964 mm1.744 mm2.985 mm
Kia EV95.010 mm1.980 mm1.755 mm3.100 mm


Het 400V-laadsysteem van de Lexus is beduidend minder vooruitstrevend dan z’n directe concurrenten die over een 800V-systeem beschikken. De Volvo (22 minuten) en de Kia (23 minuten) laden dan ook een stuk sneller van 10 naar 80 procent.

Luxer dan een Highlander

Technisch deelt de TZ veel componenten met de nieuwe elektrische Toyota Highlander, die eerder al voor de Amerikaanse markt werd aangekondigd als Toyota’s eerste volledig elektrische SUV met drie zitrijen. Waar die Highlander ook als praktische zevenzitter verkrijgbaar is, kiest Lexus duidelijk voor een ‘premium’ ervaring, met betere afwerking, meer vermogen en extra focus op stilte en comfort.

Door Ronald Janus

Heeft ongezond veel kennis van klassieke Land Rovers. Reed voorheen Alfa Romeo, MG, Jaguar en Saab, maar ontkent morbide voorkeur voor dode of stervende automerken. Keert steeds terug naar Volvo, want daar groeide hij mee op. Die XC90 Excellence met vier stoelen, separatiewand en champagnebar achterin komt er dan ook zeker nog. Lees meer »

