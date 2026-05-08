Nieuwe elektrische Lexus TZ is groot én achterhaald

Nieuws

De Lexus TZ, een gigantische elektrische SUV met drie zitrijen en zes zitplaatsen, komt in 2027 naar Nederland. De auto is gebaseerd op de bij ons niet verkrijgbare nieuwe Toyota Highlander. Qua luxe zit het wel goed in de TZ, onderhuids valt het nog wat tegen.

De nieuwe TZ is met 5,10 meter lengte serieus lang voor Nederlandse begrippen. De gemiddelde parkeerplaats is tussen de 5 en 5,5 meter lang. Hij biedt plaats aan zes volwassenen dankzij twee afzonderlijke captain chairs op de tweede zitrij. Lexus benadrukt vooral de royale hoofd- en beenruimte achterin, iets wat bij elektrische SUV’s met drie zitrijen niet vanzelfsprekend is. De auto krijgt bovendien het grootste panoramadak ooit in een Lexus en optionele ottoman-voetsteunen voorin en op de tweede rij. Handig als je moet wachten bij het laden...

Techniek valt tegen

Onder de vloer ligt een 95,8 kWh accupakket dat volgens Lexus goed is voor een maximale actieradius van circa 530 kilometer. De elektrische aandrijflijn levert 408 pk en vierwielaandrijving via het DIRECT4-systeem. Daarmee sprint de forse SUV in 5,4 seconden naar 100 km/u. Snelladen kan met maximaal 150 kW, waarmee het accupakket in ongeveer 35 minuten van 10 naar 80 procent geladen zou zijn.

Qua positionering mikt Lexus nadrukkelijk op luxe elektrische familie-SUV’s zoals de Volvo EX90 en Kia EV9. De Lexus is ietsje langer, maar qua wielbasis wint de Kia.

Tip Tavascan: Bijtelling vanaf 236 p/m Strak design, krachtige prestaties en tot 550 km bereik. Maximaal rijplezier met een design dat vooruitloopt. Ontdek nu

Model Lengte Breedte Hoogte Wielbasis Lexus TZ 5.100 mm 1.990 mm 1.705 mm 3.050 mm Volvo EX90 5.037 mm 1.964 mm 1.744 mm 2.985 mm Kia EV9 5.010 mm 1.980 mm 1.755 mm 3.100 mm



Het 400V-laadsysteem van de Lexus is beduidend minder vooruitstrevend dan z’n directe concurrenten die over een 800V-systeem beschikken. De Volvo (22 minuten) en de Kia (23 minuten) laden dan ook een stuk sneller van 10 naar 80 procent.



Luxer dan een Highlander

Technisch deelt de TZ veel componenten met de nieuwe elektrische Toyota Highlander, die eerder al voor de Amerikaanse markt werd aangekondigd als Toyota’s eerste volledig elektrische SUV met drie zitrijen. Waar die Highlander ook als praktische zevenzitter verkrijgbaar is, kiest Lexus duidelijk voor een ‘premium’ ervaring, met betere afwerking, meer vermogen en extra focus op stilte en comfort.