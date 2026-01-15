Nieuws

Het Zweeds-Chinese Polestar stunt momenteel met ‘kortingen’ tot 14.900 op hun Polestar 3. Is het een superkorting of een sigaar uit eigen doos?

De Polestar 3 is een grote en premium crossover met een navenant prijskaartje. De instapper staat in de prijslijst vanaf 80.500 euro zónder opties en wie meer vermogen en bereik wenst, kan makkelijk meer dan een ton achterlaten bij de Polestar dealer.

Verslagen door de Volvo EX90

Daar blijken niet voldoende mensen toe bereid, want er staan nog wat modellen van modeljaar 2025 op voorraad. Vorig jaar verkocht Polestar 158 exemplaren van het type 3, in 2024 waren dat er nog 183. Ter vergelijking: van het zustermodel Volvo EX90 verkocht Volvo meer dan 1000 stuks over de periode 2024-2025.

Om de verkopen aan te wakkeren, biedt Polestar nu tot 14.900 euro voordeel op die voorraadmodellen. De korting bestaat uit gratis extra software en een handjevol nuttige (360º-camera met 3D-weergave) en minder nuttige (automatisch uitschuivende verzonken handgrepen) opties.

De goedkoopste, de Longe Range Single Motor, mag mee voor 76.800 euro, dat is na een korting van 7000 euro. Het lokkertje, de maximale korting van 14.900 euro, is alleen van toepassing op een handvol Polestar 3 Longe Range Dual Motor modellen met ‘performance’, ‘pilot’ en ‘plus’ als optie. Daarvoor moet je nog steeds minimaal 91.700 euro meenemen.

Addertje in de frunk

Bij het schrijven van het artikel tellen we 29 voorgeconfigureerde Polestar 3’s in verschillende kleuren en uitvoeringen op de Polestar website. Het betreft hier uitsluitend modeljaar 2025-auto’s en daar zit het ‘addertje’: grote en dure elektrische auto’s schrijven sneller af dan ze accelereren. Je kunt je dus afvragen of je écht korting krijgt of dat Polestar de eerste afschrijving van een verouderd model alvast voor zijn rekening neemt.

Om hoeveel voorraadauto’s het gaat is niet bekend, ook is het gissen of de auto’s nog in China, bij de importeur of de dealers staan. Wel weten we dat de auto’s met korting die je nu bestelt eind februari worden afgeleverd. Dat is qua periode ongeveer de duur van een bootreis uit China. De kortingsactie loopt tot eind maart. Polestar 3 modeljaar 2026 kun je ook al bestellen, die levert het merk vanaf mei/juni af.