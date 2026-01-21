Volvo EX60 pakt BMW iX3 en Mercedes GLC keihard aan én en is Chinezen te slim af

Nieuws

Vandaag waren we bij de wereldpremière van de nieuwe Volvo EX60. Wordt het net zo'n succes als de XC60? Hij heeft in elk geval een paar belangrijke strepen voor op de concurrentie.

Wat is dat toch met SUV’s van Volvo? Ze blijven jaren op de markt en gedurende hun hele carrière blijven ze succesvol. Dat geldt voor de Volvo XC90, de XC40 en zeker voorde huidige Volvo XC60.

Die werd al in 2017 geïntroduceerd, en was in 2025 wereldwijd nog altijd dé bestseller van het Zweedse merk. Sterker nog, hij passeerde afgelopen jaar de Volvo 240 als bestverkochte Volvo aller tijden.

Volvo EX60 is 'elektrische XC60'

En voorlopig zijn we nog niet van XC60 af; anders had Volvo ‘m vorig jaar vast geen facelift gegeven. Wat ook vaststaat, is dat-ie zeer binnenkort concurrentie vanuit de eigen familie krijgt.

De nieuwe Volvo EX60 opereert in hetzelfde segment, maar is in tegenstelling tot de XC60 volledig elektrisch. En dat niet alleen, de specificaties zijn behoorlijk indrukwekkend.

Groot bereik, veel pk’s

Volvo gaat de EX60 leveren met drie aandrijflijnen, P6, P10 en P12 en in twee uitrustingsniveaus: Plus en Ultra.

De achterwielaangedreven P6 heeft één elektromotor en een accupakket van 83 kWh, goed voor een WLTP-bereik van 620 kilometer. En dan is dit nog maar de instapversie. Een instapversie met – let wel: 374 pk. Daarmee sprint de EX60 P6 in 5,9 seconden naar de 100 km/h. De topsnelheid is, zoals gewoonlijk bij Volvo, begrensd op 180 km/h.

Duizelingwekkende laadsnelheden

Waarmee de nieuwe elektrische Volvo zich ook onderscheidt, is de 800-volt techniek. Hierdoor beschikt de EX60 P6 al een snellaadvermogen van 320 kW, oplopend tot 370 kW voor de P10 en P12.

De volgende trede op de EX60-ranglijst, wordt ingenomen door de P10, die zowel voor- als achterin een elektromotor heeft. Samen zijn ze goed voor liefst 510 pk, waardoor ruim een seconde van de honderdsprint wordt afgesnoept: in 4,6 seconden kun je overdag al aan de maximumsnelheid zitten.

Het verbruik stijgt mee, maar dat wordt ruimschoots opgevangen door de grotere accu. Met een accupakket van 95 kWh ligt een bereik van 660 km in het verschiet.

Volvo EX60 P12 met supercar-power

De capo di tutti capi onder de EX60’s is de P12. Niet alleen vanwege het enorme accupakket (112 kWh) en de giga range (810 km), maar ook met z’n supercar-achtige vermogen van 680 pk.

Dat is meer dan een Ferrari Amalfi (640 pk) heeft. Schrale troost voor de Ferraristi onder jullie: de Volvo EX60 zit vanuit stilstand minder snel op de honderd: 3,9 vs. 3,3 seconden voor de Italiaanse schone.

BMW en Mercedes niet blij

Zowel op het gebied van range, laadsnelheid als power, veegt de Volvo EX60 de vloer aan met de meeste concurrenten. Zelfs de kersverse én steengoeie BMW iX3 (469 pk, 805 km, vanafprijs 70.584 euro) krijgt het lastig, evenals de gloednieuwe Mercedes GLC (489 pk, 715 km bereik, vanaf 72.63 euro) moet er eveneens aan geloven.

340 kilometer erbij in 10 minuten

Voor wie die hoge snellaadtijden niet zo veel zeggen: in 10 minuten krijg je er 305 (P6) tot 340 (P12) kilometer actieradius bij. Een andere maatstaf is de laadtijd van 10 tot 80 procent accucapaciteit. Die bedraagt bij de P6 en de P10 slechts 18 minuten, de ultradikke P12-accu heeft een minuutje langer nodig.

Volvo EX60 als caravantrekker: tot 2400 kilo trekgewicht

Ook voor ongeruste caravanliefhebbers die nu nog XC60 rijden, maar eigenlijk wel elektrisch willen, is er goed nieuws. De EX60 P6 verdraagt al een aanhanger van 2000 kilo aan de haak. De P10 en P12 mogen zelfs 2400 kilo trekken – geremd uiteraard. En zelfs als de officiële actieradius dan door de helft gaat, houd je nog een respectabel bereik over, zeker bij de P12.

De Volvo EX60 is een zwaargewicht

Over indrukwekkend gesproken; bij zoveel pure power en elektrische spierballentaal hoort ook een nadeel. Zoals ook Rico Verhoeven en Oleksandr Ulyk niet de lichtste poppetjes in de ring zijn, leggen deze zware Zweedse jongens ook het nodige gewicht in de schaal.

De P6 laat de wijzer al tot 2090 kg uitslaan, de P10 doet daar al een flinke schep bovenop (2250 kg). Met 2305 kilo is de P12 koning zwaargewicht.

Designprimeur: slimme deurgrepen

In algemene zin is het uiterlijk van de nieuwe Volvo EX60 geen grote verrassing. Op detailniveau zijn die er zeker wel. Vooral de deurgrepen trekken de aandacht. Deze zogenaamde wing grips zijn niet de kloeke exemplaren die je gewend bent van de Volvo EX40 en EX30, maar evenmin de volledig verzonken uitklapgrepen van de Volvo EX90.

China te slim af

Die laatste zijn weliswaar gunstig voor de stroomlijn en dus het bereik, maar ze blijken ook niet altijd veilig. Om die reden zint China op een verbod van deze zogenaamde ‘Tesla-grepen’ en ook in andere landen gaan stemmen op om ze uit te bannen.

Volvo neemt daarop een voorschot met handgrepen die niet naar opzij uitsteken, maar omhoog. Zo zitten ze de aerodynamica niet in de weg, én zijn ze altijd prima te bedienen.

Ze zijn aangesloten op meerdere energiebronnen, en Volvo beweert dat ze ook nog een tijdje blijven werken als je te water raakt. En de binnenste portiergrepen werken puur mechanisch en zijn dus niet afhankelijk van elektriciteit.

Volvo verwacht hiermee niet getroffen te worden door een Chinees verbod.

Bekend ontwerp

De achterlichten zijn wat langgerekter dan bij de EX30 en gaan minder de breedte in dan bij de EX90, de ledkoplampen hebben nog altijd de vorm van de hamer van dondergod Thor. Ook en profil blijft de EX60 de bonkige Volvo-stijl trouw, zonder overbodige knikken en vouwen, en brede C-stijlen.

Interieurdesign op de schop

Binnen in de Ex60 wachten grotere verrassingen. Zo is het verticale infotainmentscherm vervangen door een groot (15-inch) horizontaal georiënteerd exemplaar, wat een behoorlijk stijlbreuk is met de afgelopen tien jaar.

Geen fysieke knoppen voor stoelverwarming en klimaatregeling, maar wel sneltoetsen onderin het grote scherm

Ook het stuur is anders dan anders: het is meer afgeplat en daardoor oogt het vierkanter dan in andere Volvo’s. Krijgen de interieurontwerpers van de Austin Allegro toch nog gelijk …

Anders dan zijn EX30-collega krijgt de EX60-rijder gelukkig wel een (digitaal) instrumentarium recht voor zijn neus, waarop alle vitale informatie afleesbaar is.

Volvo EX60 uitrusting en prijs

Dat de basisversie Plus en geen Pure heet, is wat ons betreft terecht. Zaken als een (vast) panoramadak, 20-inch wielen, matrix-koplampen, adaptieve cruisecontrol en dodehoekwaarschuwing zijn allemaal standaard.

En zelfs voor elektrische verwarming van voorstoelen, stuur én achterbank hoef je niet bij te betalen. En dan zijn de voorstoelen, de achterbankleuning en de stuurkolom nog elektrisch verstelbaar ook.

Prijzen Volvo EX60 Plus

P6 63.995 euro

63.995 euro P10 AWD 66.995 euro

66.995 euro P12 AWD 72.995 euro

Mocht de Plus-uitrusting nog niet genoeg voor je zijn, dan kun je kiezen voor de Ultra-versie. Die trakteert op isolatieglas, 21-inch lichtmetaal, een elektrochromatisch te verduisteren panoramadak en een premium audiosysteem van Bowers en Wilkins, dat nog over noise cancellation beschikt ook.

Een extra op de Ultra die stanaard zou moeten zijn, zeker bij Volvo, is een koplampreinigingsinstallatie. Want bij hevige sneeuwval sneeuw zitten ledlampen in no-time dichtgeplamuurd.

Prijzen Volvo EX60 Ultra

P6 70.995 euro

70.995 euro P10 AWD 73.995 euro

AWD 73.995 euro P12 AWD 79.995 euro

Volvo EX60 Cross Country

Later dit jaar komt er in de vorm van de 2 centimeter opgehogde EX60 Cross Country nog een extra stoere uitrustingsvariant bij.

De Cross Country onderscheidt zich met speciale wielen en uiteraard met de beproefde opstoeraccessoires in de vorm van wielkastverbreders en skidplates voor en achter. Verder heeft Volvo voor de CC-variant een speciale kleur laten mengen, Forest Green genaamd.

De prijzen van de EX60 Cross Country zijn nog niet bekend.