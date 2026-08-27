Stormloop op BMW iX3 van 35.000 euro - tienduizenden klanten bestellen hem ongezien

Gert Wegman
Door Gert Wegman
Stormloop op BMW iX3 - tienduizenden Chinezen bestellen auto ongezien

De nieuwe BMW iX3 lijkt ongevoelig voor de crisis op de Chinese automarkt. Tienduizenden klanten hebben de elektrische SUV al gereserveerd. En dat terwijl bijna geen Chinees hem in het echt heeft gezien. 

BMW opende op 21 augustus de voorverkoop van de Chinese iX3 tijdens de autoshow van Chengdu. Nog geen week later spreken dealers al over een stormloop. In totaal gaat het volgens Chinese media inmiddels om tienduizenden voorlopige bestellingen. Zouden de Chinezen onze goede ervaringen met de iX3 hebben gelezen?

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Daar zit wel iets merkwaardigs aan. BMW heeft de auto namelijk nog nauwelijks bij zijn dealers staan.

Pas eind oktober moeten de eerste demonstratie- en showroommodellen worden verspreid over meer dan 500 BMW-dealers in China. Tot die tijd moeten verkopers het doen met folders, specificaties en digitale afbeeldingen.

Stormloop op BMW iX3 - tienduizenden Chinezen bestellen auto ongezien
Stormloop op BMW iX3 - tienduizenden Chinezen bestellen auto ongezien

Dat klanten daar blijkbaar weinig moeite mee hebben, zegt iets over de aantrekkingskracht van deze nieuwe BMW in China. Want Europese merken hebben het er de laatste jaren bepaald niet gemakkelijk door de opkomst van onder meer BYD, Xiaomi, Nio en Xpeng.

30.000 euro goedkoper en andere deurgrepen

Ook de prijs helpt waarschijnlijk mee. De Chinese BMW iX3 kost omgerekend ongeveer 34.450 tot 43.380 euro. Ter vergelijking: in Nederland kost de iX3 40 vanaf 62.591 euro, terwijl voor de iX3 50 xDrive ruim 70.000 euro wordt gevraagd.

Stormloop op BMW iX3 - tienduizenden Chinezen bestellen auto ongezien
Stormloop op BMW iX3 - tienduizenden Chinezen bestellen auto ongezien

De Chinese uitvoering is bovendien aangepast aan de lokale markt. Zo krijgt China onder meer een verlengde iX3 met extra ruimte achterin. Daarnaast heeft de Chinese iX3 andere, meer traditionele portierhendels. Dat heeft alles te maken met het aangekondigde Chinese verbod op volledig verzonken, elektrisch bediende exemplaren.

Stormloop op BMW iX3 - tienduizenden Chinezen bestellen auto ongezien
Stormloop op BMW iX3 - tienduizenden Chinezen bestellen auto ongezien

Chinese actieradius iX3 klinkt beter

De sterkste uitvoering van de iX3 krijgt volgens de Chinese specificaties een CLTC-actieradius van liefst 919 kilometer, dat is 114 kilometer meer dan volgens de bij ons gehanteerde WLTP-norm (805 km). Meer dan 900 kilometer lijkt dus wat érg optimistisch, al zou de auto in de Chinese praktijk op één acculading al meer dan 800 kilometer hebben afgelegd. In Nederland kwamen wij minder ver. Zie onderstaand artikel.

Lees ook BMW iX3 (2026): actieradius gemeten bij 100 en 130 km/h BMW iX3 (2026): actieradius gemeten bij 100 en 130 km/h

iX3 krijgt Chinese rijassistentie

Verder krijgt de Chinese iX3 geavanceerde rijassistentie die samen met het Chinese technologiebedrijf Momenta is ontwikkeld. Voor de spraakbediening en andere slimme interieurfuncties maakt BMW gebruik van kunstmatige intelligentie van onder meer Alibaba's Qwen en DeepSeek.

Daarmee probeert BMW nadrukkelijk mee te gaan in de Chinese EV-race, waar kopers minstens zoveel aandacht hebben voor software, schermen en slimme functies als voor vermogen en een premiumlogo op de motorkap.

Even geduld, alstublieft

BMW wil in november de eerste exemplaren van de iX3 aan Chinese klanten afleveren, maar grootschalige leveringen komen volgens het bericht pas in 2027 op gang. Sommige klanten moeten mogelijk zelfs tot 31 januari 2027 wachten voordat hun bestelling definitief kan worden bevestigd.

Stormloop op BMW iX3 - tienduizenden Chinezen bestellen auto ongezien
Stormloop op BMW iX3 - tienduizenden Chinezen bestellen auto ongezien
Stormloop op BMW iX3 - tienduizenden Chinezen bestellen auto ongezien

Dat is in China een eeuwigheid. Bij nieuwe elektrische auto's zit er daar vaak maar ongeveer twee maanden tussen introductie en levering. Merken als Xiaomi en Nio proberen bij een marktintroductie zelfs meteen flinke aantallen auto's klaar te hebben staan.

Vertraging is cashen voor de klant

BMW probeert het wachten daarom iets minder pijnlijk te maken. Klanten krijgen voor iedere dag vertraging 100 BMW-punten. Wie tot januari moet wachten, kan zo ongeveer 16.000 punten verzamelen. Die zouden een waarde vertegenwoordigen van circa 4000 yuan, omgerekend ongeveer 510 euro.

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Gert Wegman
Door Gert Wegman

Speelt al zijn leven lang met auto’s en taal, en wordt daar sinds 1989 nog voor betaald ook. Werkte ooit voor de industrie, maar is in 2002 ‘overgelopen’ naar de media. Dol op turbo’s, eigenzinnige auto’s en klassiek motorgegrom, gefascineerd door de stille kracht van EV’s. Lees meer »

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