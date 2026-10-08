Wil je een BMW iX3 met meer bereik en pk's en minder ruimte? Dat is dat 9575 euro extra

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BMW breidt zijn elektrische Neue Klasse-familie uit met de iX4. Het sterk aan de BMW iX3 verwante model krijgt maximaal 612 pk en een actieradius tot 828 kilometer. Mooie cijfers, alleen is er ook een grote 'maar'.

In 2006 hadden we al een vrij sterke mening over de BMW X6, de eerste SUV-coupé ooit. We waren niet de enigen, maar nog veel meer mensen vonden de coupéversie van de X5 juist wél vet, cool of zelfs mooi.

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Coupébroer BMW iX3

Kassa voor BMW, en dus volgden er nog meer SUV-coupés van het merk: de X2, X4 en XM. En nu is de elektrische BMW iX3 aan de beurt om een minder praktische carrosserievariant te krijgen. Zijn coupébroer heet iX4 en heeft het voorspelbare uiterlijk dat bij dit soort auto's hoort. De daklijn loopt richting de achterkant flink af, wat zou moeten resulteren in een sportievere look.

Dat het bijna altijd ten koste gaat van de hoofdruimte achterin en de bruikbaarheid van de bagageruimte, nemen kopers blijkbaar voor lief. Vinden wij hem mooi? Nee, al vinden we 'm beter geslaagd dan veel soortgenoten, de Porsche Macan Coupé uitgezonderd.

Standaard vierwielaandrijving voor iX4

De techniek van de iX4 is een stuk interessanter dan zijn carrosserievorm. Uiteraard gebruikt BMW dezelfde 800V-architectuur en zesde generatie eDrive-techniek als voor de iX3. Maar anders dan de iX3 40 eDrive, heeft de instapper van de iX4-serie geen achter-, maar vierwielaandrijving. Vandaar dat-ie iX4 40 xDrive heet. Bovendien heeft-ie meer power dan de iX3 40 eDrive.

Hij levert 374 in plaats van 320 pk, en 520 in plaats van 500 Nm. De actieradius van de iX4 40 xDrive bedraagt 638 kilometer, tegen 620 voor de iX3 40 eDrive. De honderdsprint is in 5,6 seconden gepiept.

Zoveel is de BMW iX4 duurder dan de iX3

Behalve de lichtelijk ingeperkte ruimte allemaal goed nieuws dus, maar daar staat wel iets tegenover: 72.562 euro om precies te zijn. Daarmee is de 'goedkoopste' iX4 exact 9575 euro duurder dan zijn praktischer broertje.

De iX4 50 xDrive beschikt over twee elektromotoren die samen 469 pk en 645 Nm produceren. De bruikbare batterijcapaciteit bedraagt 108,7 kWh, waarmee volgens BMW maximaal 828 kilometer mogelijk is. Dat betekent dat er 23 kilometer meer rijbereik in het accuvat zit. De prijs van deze tussenversie is 78.007 euro, oftewel 7423 euro meer dan de iX3 50 xDrive.

Standaard panoramadak in iX4

Bij de prijzen moeten we wel een kanttekening plaatsen: die zijn voor 2027, terwijl de vermelde iX3-bedragen nog uit de prijslijst van 2026 stammen. Daarnaast krijgt de iX4 standaard een M Sport-pakket en een panoramadak. Als je prijzen van die extra's bij elkaar optelt, daalt het prijsverschil met de iX3 flink.

BMW iX4 M60: 612 pk en 3,9 seconden

Wie elektrisch wil rijden én vaak haast heeft, kan terecht bij de BMW iX4 M60 xDrive. Die levert 612 pk en 875 Nm en bereikt vanuit stilstand in 3,9 seconden de 100 km/h. De topsnelheid is elektronisch begrensd op 240 km/h. Opvallend genoeg bedraagt de opgegeven actieradius nog altijd 777 kilometer.

De M60 krijgt standaard adaptieve M-vering, variabele sportbesturing en een elektronisch sperdifferentieel op de achteras. Bij de overige uitvoeringen is de adaptieve vering optioneel. De prijzen van de iX4 M60 zijn nog niet bekend. De BMW iX4 40 xDrive en 50 xDrive verschijnen in maart 2027. De M60 is volgens BMW vanaf januari 2027 te bestellen.

Specificaties BMW iX4?