Tests

De BMW iX3 is meer dan zomaar een nieuw BMW-model. Het is een technisch meesterwerk. En daarmee een opsteker voor de geplaagde Europese auto-industrie.

Wat valt op aan de BMW iX3 (2026)?

Het design van de huidige BMW-modellen is, om het voorzichtig te zeggen, niet ieders smaak. In 2023 liet de Nederlandse hoofdontwerper Adrian van Hooijdonk al doorschemeren dat hij het anders zou gaan doen. "Ik denk dat het belangrijk is dat ons design in de toekomst wat rustiger wordt”, zei hij toen in meerdere interviews.

Een jaar later slaakten veel BMW-liefhebbers een zucht van verlichting toen een studiemodel werd onthuld dat de weg wees naar BMW's toekomst. Nog aangenamer was de verrassing toen voor deze voorbode van de nieuwe BMW 3-serie de term Neue Klasse werd afgestoft. Met die modellen uit de jaren zestig legde BMW de basis voor zijn sportieve imago. Vanuit de Neue Klasse-modellen loopt een rechtstreekse lijn naar de 3- en 5-serie.

De nieuwe BMW i3/3-serie wordt pas later in 2026 onthuld. Het was de iX3, een middelgrote SUV, die in september 2025 als eerste Neue Klasse-model debuteerde. De verticale nieren verwijzen rechtstreeks naar de modellen uit de jaren zestig, maar BMW kiest niet voor schaamteloze nostalgie. Nee, de ronde koplampen keren echt niet terug. En de iX3 ziet allerminst uit alsof-ie rechtstreeks uit de flowerpowertijd is komen rijden.

BMW iX3 50xDrive specs

2 elektromotoren, 469 pk, 645 Nm

0-100 km/h in 4,9 s, 210 km/h

108 kWh (actieradius 805 km), verbruik 15,1 kWh/100 km

4782 / 1895 / 1635 mm, gewicht 2285 kg

prijs NL: 70.521 euro, prijs BE: 69.900 euro

Wat is goed aan de BMW iX3?

Alleen al aan de laadtijden zie je de grote stappen die BMW heeft gezet. Dankzij 800 volt-techniek is ultrasnel laden tot 400 kW mogelijk. Dat is keurig, al doet de Xpeng G6 het nóg sneller met 451 kW. Ook de actieradius is immens, BMW zegt dat je 805 kilometer ver komt op één batterijlading. Belangrijker is dat je met 10 minuten snelladen al 372 kilometer bijtankt. Laden via de openbare laadpaal kan met 22 kW, maar dat kost wel extra. 11 kW is standaard.

De BMW iX3 50xDrive bedient liefhebbers op hun wenken met geweldige rijeigenschappen. De auto accelereert snel, maar je kunt op genade van de Duitse SUV rekenen als je van tevoren zwaar getafeld hebt. Misschien voelt de lineaire versnelling minder spectaculair, maar het is wel beter voor je maag. Desgewenst trakteert de iX3 je op een nepgeluid bij het optrekken, dat deze keer niet is gecomponeerd door 'huiscomponist' Hans Zimmer. Je kunt er ook voor kiezen om de elektromotoren in alle stilte hun werk te laten doen.

In onze wekelijkse nieuwsbrief lees je gratis minstens één autotest.

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Ook in een ander opzicht bereiken de BMW-technici grote hoogten. Als bestuurder hoef je eigenlijk nauwelijks meer iets te doen, als je links op het stuur de knop indruk waarmee je Symbiotic Drive activeert. Kunstmatige intelligentie houdt dan steeds een oogje in het zeil wanneer je wilt versnellen, remmen of sturen. In de praktijk betekent het bijvoorbeeld dat de adaptieve cruisecontrol alleen wordt uitgeschakeld als je echt hard remt, en niet meteen met een lichte druk op het rempedaal.

Verder heeft de iX3 een snelwegassistent, waarbij je (als de laatste juridische plooien worden gladgestreken) legaal je handen lange tijd van het stuur kunt halen op snelwegtrajecten. In de stad herkent de software verkeerslichten. De auto stopt automatisch en rijdt weer verder als het groen wordt.

Maar een BMW blijft een BMW en dus wordt het pas echt leuk als je AI op een zijspoor zet. De wegligging is weer virtuoos. Opvallend is hoe gevoelig en verfijnd de iX3 reageert op alles wat je via het stroompedaal doorgeeft, en hoe makkelijk hij zijn kracht op de weg overbrengt. Zelfs als je het volle vermogen vraagt, raakt de carrosserie niet uit balans.

De besturing van de iX3 is tegelijk licht en communicatief. Hoewel-ie 2285 kilo weegt, voelt de SUV aan als een lichte sportsedan. Remmen gaat net zo subtiel als accelereren: je merkt het nauwelijks als de auto volledig tot stilstand is gekomen. Volgens BMW wordt 98 procent van alle remacties via recuperatie uitgevoerd.

Opvallend is dat het onderstel vrij basic is: geen adaptieve schokdempers, geen luchtvering. Die mis je ook niet. Het onderstel biedt een prima balans en is in de basis behoorlijk zacht afgestemd. Bijzonder voor BMW is de frunk, waarin 68 liter past.

Wat kan beter aan de BMW iX3?

Wij hadden slechts vier uur om met de iX3 te rijden en hebben ons vooral op het weggedrag geconcentreerd. Daarover hebben de loftrompet al gestoken. Het is de overweldigende hoeveelheid informatie die ons deed duizelen. Rijhulpsystemen, radiozenders, rijgeluiden, rijprogramma’s, apps, streamingsdiensten: om alles te doorgronden, kun je vele uren in je iX3 doorbrengen. Denk je dat je alle submenu’s van het infotainmentsysteem hebt gehad, dan kom je in het begin in de diepe krochten ongetwijfeld tóch weer iets nieuws tegen.

Wanneer komt de BMW iX3 en wat is de prijs?

BMW bewijst dat Europa niet moet worden opgegeven; de iX3 is een van de meest verfijnde elektrische auto's en heeft specs en rijeigenschappen om van te watertanden. Ook de Chinezen zullen - als niemand kijkt - bewonderend naar de iX3 kijken. Daar is zijn prijs van ruim 70.000 euro ook naar, en die loopt snel op als je je niet kunt beheersen wanneer de BMW-verkoper de uitgebreide optielijst onder je neus duwt.

Er komen minder dure versies aan met alleen achterwielaandrijving, maar het is niet bekend wanneer precies. De BMW iX3 is al een tijdje te bestellen en BMW wil de eerste auto’s in april 2026 aan de klanten leveren. De vraag is erg hoog en de productie beperkt, dus sommige bestellingen lopen door naar later in 2026.

Wat vind ikzelf van de BMW iX3 (2026)?

Aan elk detail zie je hoe goed BMW over de iX3 heeft nagedacht. Of het nu om de aandrijflijn, het comfort, de inrichting van het dashboard of de laadtechniek gaat. De iX3 is nu al een van de meest overweldigende auto's van 2026. Al kun je ook van de kook raken als je zijn prijs ziet ...