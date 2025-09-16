Deze grote auto-ergernis blijkt niet alleen vervelend, maar ook onveilig

Nieuws

Het aantal keren dat we hebben zitten hannessen met verzonken deurgrepen in moderne auto's, is niet te tellen. Nu blijkt dat deze ‘innovatie’ niet alleen bloedirritant is, maar ook nog eens gevaarlijk.

Decennialang waren simpele portiergrepen hét middel om autodeuren te openen. Maar sinds een aantal jaar kiezen steeds meer autoproducenten voor de verzonken variant. Soms uitklapbaar, dan weer uitschuifbaar. Dit doen ze niet alleen voor design, maar ook voor de efficiëntie.

Helaas levert het in de praktijk nauwelijks iets op. Vaak is de maximaal mogelijke verlaging van de luchtweerstandscoëfficiënt slechts 0,01 Cw. Bij een elektrische auto is dat hoogstens goed voor hooguit twee extra kilometer actieradius.

Voor de duidelijkheid: hoe we het graag zien (links) en hoe vooral niet (rechts)

Niet alleen irritatie

De voordelen vallen dus tegen, maar de nadelen zijn juist wel significant. Zeker met koude vingers of handschoenen, maar soms ook zomaar en uit het niets, werken de handgrepen soms niet mee. Ze schuiven niet uit of weigeren simpelweg om de deur te openen. Er zijn zelfs meldingen uit bijvoorbeeld China dat mensen die hun vingers bezeerden doordat de grepen onverwachts terugklapten.

Het blijft echter niet bij irritaties: soms zorgen de verzonken deurgrepen ook voor gevaar. Vooral Tesla is in het verleden vaak in opspraak gekomen door zijn verzonken deurgrepen. Als de auto zonder stroom komt te zitten, werkt de elektronische bediening niet meer.

Voorin zit meestal nog een mechanische noodontgrendeling, maar achterin is die pas jaren later toegevoegd. Veel inzittenden weten bovendien niet eens waar die hendel zit of hoe die werkt. Het resultaat: meerdere tragische ongelukken waarbij inzittenden opgesloten zaten in een brandende auto.

Ook hulpdiensten lopen tegen dit probleem aan. In geval van een ongeluk telt elke seconde, maar verzonken deurgrepen zijn berucht om hun falen bij zijdelingse botsingen of hevige regenval.

China grijpt in

In China lijken ze er genoeg van te hebben en zijn de autoriteiten naar verluidt bezig met een verbod op verzonken deurgrepen. Dat verbod zou al in 2027 moeten ingaan. Omdat China ’s werelds grootste automarkt is, heeft die maatregel waarschijnlijk wereldwijde gevolgen. De kans is dan ook groot dat we binnenkort ook hier steeds minder nieuwe auto's met volledig verzonken deurgrepen tegenkomen.