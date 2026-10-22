Deze kleine EV kun je niet kopen, maar ga je komende jaren massaal in je wijk zien

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Je ziet ze ongetwijfeld rondrijden bij jou in de buurt: de elektrische bezorgwagentjes van boodschappenketen Picnic. Die EV'tjes krijgen een compleet nieuwe opvolger.

Picnic is een online supermarkt die boodschappen aan huis bezorgt. Het bedrijf begon daar eind 2015 mee in Nederland en zit inmiddels ook in Duitsland en Frankrijk. Er rijden nu bijna 5000 elektrische wagentjes rond, die de komende jaren geleidelijk worden vervangen. De eerste nieuwe exemplaren rijden sinds deze week in Haarlem.

300 kilo meer laadvermogen

Picnic ontwierp het nieuwe wagentje zelf. Het grootste verschil met het huidige model is het laadvermogen: er kan 300 kilo méér in. Zodoende kunnen bezorgers meer bestellingen per rit meenemen. Ook de actieradius is groter, al noemt Picnic geen concreet aantal kilometers. Daarnaast is de spoorbreedte langer, wat het wagentje stabieler moet maken.

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Software grijpt in bij gladheid

Verder krijgt het Picnic-autootje een elektrische parkeerrem die na automatisch wordt geactiveerd, verwarmde spiegels en een dodehoekspiegel die in de gewone spiegel is verwerkt. De software kan op afstand worden aangepast. Bij sneeuw of gladheid kan Picnic de wagentjes daardoor minder snel laten optrekken en langzamer door bochten laten rijden.

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Het zeil aan de zijkant is vervangen door een klep met verlichting, die de bezorger tijdens het uitladen beschutting geeft. De stoelen zijn verwarmd en modulair opgebouwd, zodat bij schade alleen het kapotte deel vervangen hoeft te worden.

Bij jou in de wijk

Hoe snel het nieuwe model buiten Haarlem wordt uitgerold, maakt Picnic niet bekend. Wel is duidelijk dat de oude wagentjes op termijn allemaal plaatsmaken voor nieuwe, dus de kans is groot dat het nieuwe model vroeg of laat ook in jouw straat opduikt.