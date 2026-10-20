AMG geeft toe dat het de honger naar V8's onderschatte, maar komt toch met knotsgekke EV

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Mercedes-AMG nam met de nieuwe C 63 een controversiële beslissing door te kiezen voor een plug-in hybride aandrijflijn met een viercilinder. Nu geven de Duitsers toe dat ze de liefde voor de V8 hebben onderschat, tegelijkertijd komen ze met een volledig door AMG ontwikkelde, knotsgekke EV.

De huidige Mercedes-AMG C 63 S E Performance combineert een 2,0-liter viercilinder turbomotor met een elektromotor, samen goed voor 671 pk. Op papier indrukwekkend, maar de klassieke AMG-klant mist de achtcilinder. "Wat we destijds misschien hebben onderschat, is dat de groep liefhebbers van de goede oude V8 best groot is", zei Mercedes-topman Ola Källenius tegen het Amerikaanse Road&Track.

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V8 keert terug, maar niet in de C-klasse

AMG-baas Stefan Weckbach bevestigt dat de CLE 63 volgend jaar met een V8 komt. "We leren van de reactie van onze klanten", aldus Weckbach. "Dus gaan we terug naar waar onze klanten van houden: de V8-AMG's." Voor de C-klasse sedan en Estate komt de achtcilinder niet terug, want de ontwikkelkosten zijn zo laat in de levenscyclus waarschijnlijk niet terug te verdienen.

Maar ook elektrische kracht: AMG GT SUV

De terugkeer naar V8-motoren wil niet zeggen dat AMG niet meer voor elektrisch gaat. Sterker nog: het merk heeft net een nieuwe, volledig door AMG ontwikkelde elektrische krachtpatser gepresenteerd. Het gaat om de Mercedes-AMG GT SUV, het tweede model op de elektrische AMG.EA-architectuur. Het topmodel GT 63 heeft drie axial-flux-elektromotoren en een piekvermogen van 1169 pk. Daarmee sprint de SUV in 2,5 seconden van 0 naar 100 km/h en in 6,8 seconden naar 200 km/h. Met het optionele Driver's Package ligt de topsnelheid op 270 km/h.

Ook het laden gaat hard. De 800 volt-accu's van 106 en 128 kWh laden met maximaal 600 en 710 kW, waardoor er in tien minuten tot 450 kilometer WLTP-bereik bij komt. En wie de achtcilinder mist, kan in de nieuwe SUV met een druk op de knop het kunstmatige geluid van een V8 of zescilinder opwekken.

De GT 53 SUV, het 'instapmodel' met twee elektromotoren, is vanaf 20 oktober te bestellen en kost in Nederland vanaf 118.847 euro. De GT 55 en GT 63 volgen in het voorjaar van 2027.

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