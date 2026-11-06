Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 45 (2026)

Shane Jebbink
Door Shane Jebbink

Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin we merken dat de benzineprijzen flink zijn gedaald, maar de kosten om je rijbewijs te halen juist de lucht in zijn geschoten. Goed nieuws en slecht nieuws. Top en flop.

Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 45 (2026)

+ Top – Benzine weer goedkoper

Het is niet alsof je nu wel blij wordt als je naar het prijsbord kijkt bij jouw plaatselijke tankstation, maar de prijs voor vooral benzine is wel flink gedaald in een maand tijd. Hoe kan dat?

Lees ook Goed nieuws aan de pomp: zoveel minder betaal je nu voor een volle tank benzine Goed nieuws aan de pomp: zoveel minder betaal je nu voor een volle tank benzine
Tip
De nieuwe Volkswagen Tiguan
De nieuwe Volkswagen Tiguan

De Tiguan is de perfecte mix tussen kracht en comfort. Nu als hybride met 125 km* elektrisch rijbereik. Nu vanaf € 47.990

Ontdek 'm nu
Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 45 (2026)

+ Top – Toyota hybridekoning

De hybrides van Toyota zijn al enorm zuinig, maar dat moet nog beter kunnen. Dat zullen ze in ieder geval gedacht hebben in Japan, want de nieuwe generatie hybrides van het merk moet nog 15 procent zuiniger zijn dan de huidige modellen. Hoe dan?

Lees ook Met de nieuwe hybrides van Toyota kun je zo belachelijk zuinig rijden Met de nieuwe hybrides van Toyota kun je zo belachelijk zuinig rijden
Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 45 (2026)

+ Top – Chinese wetgevers

Persoonlijk vind ik ‘m spuuglelijk, maar wie ben ik? De Ferrari Luce, de allereerste EV van het merk, gaat als warme broodjes over de toonbank. Bij Ferrari zullen ze vast niet wakker liggen van de mening van die ene redacteur bij Auto Review, als ze zien hoeveel geld er binnen komt rollen ...

Lees ook Omstreden elektrische Ferrari blijkt niet aan te slepen Meest omstreden elektrische auto van 2026 blijkt niet aan te slepen

Hunker je naar meer autonieuws? Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

MAAK AUTO REVIEW JOUW FAVORIETE NIEUWSBRON BIJ GOOGLE

Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 45 (2026)

- Flop – Rijbewijs onbetaalbaar

In mijn tijd (alsof het zo lang geleden was) kostte het al een godsvermogen, maar je rijbewijs halen blijft maar duurder worden. Kijk maar eens hoe hard het gestegen is in een paar jaar volgens dit onderzoek. 

Lees ook Zoveel duurder is je rijbewijs nu dan twee jaar geleden (in deze provincie het hardst) Zoveel duurder is je rijbewijs nu dan twee jaar geleden (vooral in deze provincie)
Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 45 (2026)

- Flop – Een tikkeltje overdreven, niet?

2977 pk en 500 km/h, het klinkt als een fantasie voor een auto, toch? BYD probeert die topsnelheid om de een of andere reden te halen, maar kwam er deze week achter dat dat nog niet zo makkelijk is. 

Lees ook Bijna 3000 pk en 500 km/h: peperdure BYD eindigt als schroot in de vangrail Bijna 3000 pk en 500 km/h: peperdure BYD eindigt als schroot in de vangrail
Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 45 (2026)

- Flop – Toch geen Mercedes-laadnetwerk

De laadstations van Mercedes, wie kent ze niet? Vermoedelijk heel Nederland niet, want ze moesten nog komen. Maar dat gaat niet meer gebeuren, want Mercedes trekt de stekker uit het plan. 

Lees ook Mercedes deed Tesla na met eigen snelladers, maar geeft het in Europa na drie jaar al op Mercedes deed Tesla na met eigen snelladers, maar geeft het in Europa na drie jaar al op
Nieuws
Exclusieve verhalen, de beste tests en het laatste autonieuws voor jou geselecteerd!
Exclusieve verhalen, de beste tests en het laatste autonieuws voor jou geselecteerd!

Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief.
- Mis geen belangrijk autonieuws
- Exclusieve verhalen alleen voor jou
- Speciale kortingen en acties

Aanmelden
Shane Jebbink
Door Shane Jebbink

Kon als kleine jongen geen straat doorlopen zonder van iedere auto de modelnaam te noemen. Maakt er in zijn vrije tijd een sport van om alle occassionwebsites af te speuren naar de perfecte auto, om vervolgens even later met een compleet ander model op de proppen te komen. Lees meer »

Voor jou geselecteerd

Wekelijks autoplezier in je mailbox?

  • ✓ Mis geen belangrijk autonieuws
  • ✓ Exclusieve verhalen alleen voor jou
  • ✓ Speciale kortingen en acties
Hete herfst: Sportwageneditie
Nog meer uitgebreide tests en leuke reportages?
Lees het in Auto Review
Nu populair
Volg ons Adverteren Contact