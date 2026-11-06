Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 45 (2026)

Nieuws

Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin we merken dat de benzineprijzen flink zijn gedaald, maar de kosten om je rijbewijs te halen juist de lucht in zijn geschoten. Goed nieuws en slecht nieuws. Top en flop.

+ Top – Benzine weer goedkoper

Het is niet alsof je nu wel blij wordt als je naar het prijsbord kijkt bij jouw plaatselijke tankstation, maar de prijs voor vooral benzine is wel flink gedaald in een maand tijd. Hoe kan dat?

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+ Top – Toyota hybridekoning

De hybrides van Toyota zijn al enorm zuinig, maar dat moet nog beter kunnen. Dat zullen ze in ieder geval gedacht hebben in Japan, want de nieuwe generatie hybrides van het merk moet nog 15 procent zuiniger zijn dan de huidige modellen. Hoe dan?

+ Top – Chinese wetgevers

Persoonlijk vind ik ‘m spuuglelijk, maar wie ben ik? De Ferrari Luce, de allereerste EV van het merk, gaat als warme broodjes over de toonbank. Bij Ferrari zullen ze vast niet wakker liggen van de mening van die ene redacteur bij Auto Review, als ze zien hoeveel geld er binnen komt rollen ...

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- Flop – Rijbewijs onbetaalbaar

In mijn tijd (alsof het zo lang geleden was) kostte het al een godsvermogen, maar je rijbewijs halen blijft maar duurder worden. Kijk maar eens hoe hard het gestegen is in een paar jaar volgens dit onderzoek.

- Flop – Een tikkeltje overdreven, niet?

2977 pk en 500 km/h, het klinkt als een fantasie voor een auto, toch? BYD probeert die topsnelheid om de een of andere reden te halen, maar kwam er deze week achter dat dat nog niet zo makkelijk is.

- Flop – Toch geen Mercedes-laadnetwerk

De laadstations van Mercedes, wie kent ze niet? Vermoedelijk heel Nederland niet, want ze moesten nog komen. Maar dat gaat niet meer gebeuren, want Mercedes trekt de stekker uit het plan.