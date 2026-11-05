Goed nieuws aan de pomp: zoveel minder betaal je nu voor een volle tank benzine

Nieuws

Na weken van recordprijzen hebben Nederlandse automobilisten eindelijk iets te vieren bij de pomp. Een liter benzine is inmiddels een flink stuk goedkoper dan begin oktober, en dat merk je bij elke volle tank.

Op 10 oktober bereikte de benzineprijs nog een recordhoogte van 2,732 euro per liter. Dat was het gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten, die de olieprijs flink opdreef. Sindsdien daalt de prijs weer gestaag, omdat er hoop is op een diplomatieke oplossing. Dat blijkt uit de adviesprijzen van consumentenplatform UnitedConsumers, het gemiddelde van de adviesprijzen van de grote oliemaatschappijen.

Zoveel scheelt het per tank

Vandaag ligt de gemiddelde adviesprijs voor Euro95 op 2,485 euro per liter. Dat is bijna 25 cent minder dan op het record van een kleine maand geleden. Voor een tank van 50 liter betaal je nu ruim 12 euro minder dan begin oktober. Ook dieselrijders gaan erop vooruit, maar minder: diesel kostte dinsdag 2,681 euro per liter, ruim 14 cent onder het record van half september. Bij een volle tank scheelt dat ongeveer 7 euro.

MAAK AUTO REVIEW JOUW FAVORIETE NIEUWSBRON BIJ GOOGLE

Nog lang niet terug bij af

Toch is tanken nog altijd duurder dan voor de oorlog in Iran. Eind februari kostte een liter benzine 2,285 euro, dus de prijs ligt nog zo'n 20 cent hoger. Bij diesel is dat verschil met bijna 60 cent veel groter. Bovendien gelden adviesprijzen vaak bij duurdere pompen, zoals langs de snelweg. Elders tank je meestal goedkoper.

Of de daling doorzet, is de vraag. Dinsdag stegen de olieprijzen alweer na berichten over een Amerikaanse aanval op het Iraanse eiland Qeshm. De prijs aan de pomp blijft dus voorlopig afhankelijk van het nieuws uit het Midden-Oosten.