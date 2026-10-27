Een volle tank benzine gaat bijna 11 euro meer kosten - één ding kan dat nog voorkomen

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Benzine tanken kan vanaf 1 januari een stuk duurder worden. Of dat ook echt gebeurt, hangt af van één stemming in Den Haag.

Op dit moment betaal je per liter Euro 95 (E10) ruim 84 cent aan accijns, de belasting die de overheid op brandstof heft. Stemt het parlement tegen het plan van het kabinet om de huidige korting op die accijns te verlengen, dan springt dat bedrag op 1 januari naar ruim 1,02 euro per liter.

550 euro per jaar duurder

Dat is bijna 18 cent extra. En omdat er over die accijns ook nog 21 procent btw wordt geheven, wordt een liter benzine aan de pomp in het ongunstigste geval ruim 21 cent duurder. Voor een tank van 50 liter betekent dat zo'n 10,70 euro meer. Wie elke week tankt, is op jaarbasis ruim 550 euro extra kwijt.

Waarom de prijs ineens zo hard kan stijgen

De accijnskorting werd in 2022 ingevoerd toen de brandstofprijzen door het dak gingen, en is sindsdien steeds met een jaar verlengd. Het hogere tarief staat echter gewoon in de wet. Gebeurt er niets, dan vervalt de korting op 1 januari dus vanzelf. Het kabinet wil dat voorkomen en de korting nog een jaar laten bestaan via het Belastingplan 2027, het pakket belastingmaatregelen dat op Prinsjesdag werd gepresenteerd. Komt dat plan erdoor, dan stijgt de benzineaccijns volgend jaar met slechts 0,7 cent per liter.

Eerste beslissing valt op 12 november

De eerste horde is donderdag 12 november, als de Tweede Kamer over het Belastingplan stemt. Stemt een meerderheid tegen, dan is de korting van tafel. Haalt het plan het wel, dan moet de Eerste Kamer naar verwachting half december nog instemmen. En daar wordt het waarschijnlijk nog veel lastiger voor het kabinet Jetten om een meerderheid voor het Belastingplan te vinden.

Zelfs met de steun van de rechtse partijen JA21 en SGP komt het kabinet in de Eerste Kamer nog twaalf zetels tekort, waardoor de BBB met elf senatoren vrijwel onmisbaar is. En met die partij staat het kabinet allesbehalve op goede voet.

Ook dieselrijders betalen de rekening

Het is niet alleen benzine die duurder dreigt te worden. Met het plan van het kabinet komt de dieselaccijns volgend jaar uit op ruim 55 cent per liter, zonder verlenging wordt dat ongeveer 67 cent. Inclusief btw scheelt dat zo'n 14 cent per liter, ofwel ruim 7 euro per volle tank van 50 liter.

Uitstel, geen afstel

Stemmen de twee kamers van het parlement wel in, dan is dat vooral uitstel. Het kabinet wil de accijnskorting vanaf 2028 alsnog stap voor stap afbouwen, tot die in 2029 helemaal is verdwenen. De vraag is dus niet óf tanken duurder wordt, maar wanneer automobilisten de klap voelen: in één keer op 1 januari, of een jaar later in twee stappen, in 2028 en 2029.