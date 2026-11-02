Draadloos CarPlay en Android Auto in je auto? Zo krijg je korting op de Buddi Play 3

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Heeft je auto wel Apple CarPlay of Android Auto, maar moet je je telefoon nog altijd met een kabel aansluiten? Met de Buddi Play 3 is dat verleden tijd. Lezers van Auto Review krijgen er nu exclusief 10 procent korting op.

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Wat lost de Buddi Play 3 op?

Veel auto's hebben Apple CarPlay of Android Auto. Daarmee zet je de belangrijkste functies van je smartphone op het scherm in je auto, zoals navigatie, muziek en handsfree bellen. Bij oudere systemen moet je je telefoon daarvoor wel bij iedere rit met een usb-kabel aansluiten. Dat werkt, maar vooral bij korte ritten is het onnodig gedoe.

De Buddi Play 3 van gsmpunt lost dat op. Het is een kleine adapter, ook wel dongle genoemd, die je in de usb-poort van je auto steekt. Hij maakt van je bedrade CarPlay- of Android Auto-verbinding een draadloze. Dat levert drie dingen op:

Geen kabel meer bij iedere rit. Je hoeft je telefoon niet telkens tevoorschijn te halen en aan te sluiten. Juist bij korte ritten scheelt dat veel gedoe.

Je hoeft je telefoon niet telkens tevoorschijn te halen en aan te sluiten. Juist bij korte ritten scheelt dat veel gedoe. CarPlay of Android Auto staat sneller klaar. Na de eerste koppeling maakt de Buddi Play 3 vanzelf verbinding. Je kunt navigatie, muziek en apps gebruiken zonder eerst iets met je telefoon te doen.

Na de eerste koppeling maakt de Buddi Play 3 vanzelf verbinding. Je kunt navigatie, muziek en apps gebruiken zonder eerst iets met je telefoon te doen. Je telefoon blijft waar hij is. In je broekzak, tas of middenconsole. Je hoeft hem niet meer naar de usb-aansluiting te brengen, en er liggen minder kabels rond de middenconsole.

Zo werkt hij in de praktijk

In het dagelijks gebruik merk je weinig van de adapter. Zo ziet dat eruit:

Adapter aansluiten. Je steekt de Buddi Play 3 in de usb-poort die je nu voor je telefoonkabel gebruikt. Hij past rechtstreeks in een usb-c-poort; voor een usb-a-poort zit er een verloopstukje in de doos. Telefoon eenmalig koppelen. Een Nederlandstalig menu op het scherm van je auto helpt je hierbij. Je hebt geen app, simkaart of abonnement nodig. Daarna gaat het vanzelf. Zodra je instapt en de auto start, maakt de adapter automatisch verbinding met je telefoon. CarPlay of Android Auto werkt zoals je gewend bent. Je navigeert, luistert muziek en belt via het scherm in je auto. Je telefoon blijft in je zak of tas. Of in de middenconsole, net waar het jou uitkomt.

Voor de eerste koppeling gebruikt de Buddi Play 3 Bluetooth 5.4. Daarna maakt hij via een directe wifi-verbinding op 5 GHz contact met je telefoon. Volgens gsmpunt verbindt hij daardoor sneller en stabieler dan zijn voorganger, de Buddi Play 2. De adapter zorgt zelf niet voor internet: diensten als Google Maps en Spotify gebruiken gewoon de mobiele data van je telefoon.

Wat heb je er onderweg aan?

Geen handelingen meer bij vertrek. De grootste winst zit bij het instappen en wegrijden. Je hoeft je telefoon niet eerst te pakken en aan te sluiten.

De grootste winst zit bij het instappen en wegrijden. Je hoeft je telefoon niet eerst te pakken en aan te sluiten. Vooral handig bij korte ritten. Voor een rit van tien minuten naar de supermarkt of het station is het omslachtig om steeds een kabel in te pluggen. Juist dan maakt draadloos verbinden het verschil.

Voor een rit van tien minuten naar de supermarkt of het station is het omslachtig om steeds een kabel in te pluggen. Juist dan maakt draadloos verbinden het verschil. Een opgeruimder interieur. Je telefoon zit niet meer met een kabel aan het dashboard vast. Geen loshangend snoer meer rond de middenconsole, en je telefoon hoeft niet op een vaste plek te liggen.

Je telefoon zit niet meer met een kabel aan het dashboard vast. Geen loshangend snoer meer rond de middenconsole, en je telefoon hoeft niet op een vaste plek te liggen. De bediening blijft vertrouwd. CarPlay en Android Auto zelf veranderen niet. Je gebruikt navigatie, muziek, bellen en andere functies nog steeds via het touchscreen, de knoppen op het stuur of met je stem. Alleen de kabel verdwijnt; de rest blijft hetzelfde.

Handig als je de auto met iemand deelt

Deel je de auto met je partner of een collega? De Buddi Play 3 onthoudt twee telefoons. Met de knop op de adapter wissel je snel tussen beide. Omdat hij zowel CarPlay als Android Auto ondersteunt, maakt het niet uit of de ene bestuurder een iPhone heeft en de andere een Android-telefoon. Er is wel steeds maar één telefoon tegelijk actief.

Niet geschikt voor iedere auto

De Buddi Play 3 is niet voor elke automobilist interessant. Let op deze punten:

Je auto moet al bedrade CarPlay of Android Auto hebben. De adapter voegt die functie niet toe, maar maakt een bestaande bedrade verbinding draadloos. Twijfel je? Sluit je telefoon dan eerst met een kabel aan om te kijken of het werkt.

De adapter voegt die functie niet toe, maar maakt een bestaande bedrade verbinding draadloos. Twijfel je? Sluit je telefoon dan eerst met een kabel aan om te kijken of het werkt. Heeft je auto al draadloze CarPlay of Android Auto? Dan heb je weinig aan deze adapter.

Dan heb je weinig aan deze adapter. Hij laadt je telefoon niet op. De Buddi Play 3 vervangt geen usb-lader. Maak je lange ritten met navigatie en muziek aan, dan heb je nog steeds een lader of draadloze laadplaat nodig.

Wat kost de Buddi Play 3?

De Buddi Play 3 kost normaal 99,95 euro. Vul bij het afrekenen de code AUTO-PLAY in en je betaalt 89,95 euro. De code is geldig tot 1 januari 2027. Bij dit product is premium verzending altijd gratis: bestel je vóór 21.00 uur, dan heb je hem de volgende dag al in huis. Je krijgt bovendien vijf jaar garantie en 60 dagen bedenktijd.

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