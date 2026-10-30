Automobilisten riskeren binnenkort massaal honderden euro's boete door één ochtendgewoonte

Nieuws

De ochtenden worden kouder, en dat betekent voor veel automobilisten een vertrouwde routine voordat ze kunnen wegrijden. Juist daarbij gaat het massaal mis, met een flinke boete als gevolg.

Volgens het weerplatform Weer.nl is er begin november een grote kans op de eerste nachtvorst van dit najaar, vooral in het oosten van het land. En dat blijft niet bij één keer: in de rest van de herfst en de winter staat je auto 's ochtends geregeld onder een laagje ijs.

De voorruit is niet genoeg

Wie met een bevroren voorruit de weg op gaat, kan van de politie een boete krijgen. Volgens de ANWB kost onvoldoende zicht door ijs op de voorruit of de voorste zijruiten 320 euro, plus administratiekosten. Toch is de voorruit lang niet de enige plek waar het misgaat.

Speciale editie NIEUW! Classics 148 pagina’s vol klassiekers en youngtimers Bestel hier

Deze plekken worden vergeten

Ook de zijruiten en buitenspiegels moeten ijsvrij zijn. Zie je bij het afslaan of invoegen niets in je spiegels, dan riskeer je een aparte boete van 190 euro, bovenop die voor de voorruit. En dan is er nog de kentekenplaat. Zit die onder het ijs, waardoor hij onleesbaar is, dan kost dat 190 euro.

Al het interessante autonieuws op de voet volgen? Schrijf je in voor onze gratis wekelijkse nieuwsbrief!



Vijf minuten die geld schelen

Krab dus niet alleen een gat in de voorruit, maar maak alle ruiten, beide spiegels en het kenteken vrij voordat je vertrekt. Wie vijf minuten eerder naar buiten gaat, rijdt niet alleen veiliger weg, maar houdt ook een paar honderd euro in zijn zak.

MAAK AUTO REVIEW JOUW FAVORIETE NIEUWSBRON BIJ GOOGLE