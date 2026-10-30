REVIEW - De Polestar 4 SUV is stiekem helemaal geen SUV, maar wel een leuke auto (met video)

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De Polestar 4 SUV krijgt een achterruit, meer gebruiksgemak en een aangepast onderstel. Maar is deze Zweedse crossover ook leuk om te rijden?

Wat valt op aan de Polestar 4 SUV?

De Polestar 4 SUV is eigenlijk meer een stationwagon dan een SUV. Hij is het praktische broertje van de Polestar 4 coupé, die geen achterruit heeft. De SUV krijgt die wel, zonder dat het eigenzinnige ontwerp verloren gaat. Met neergeklapte achterbank groeit de bagageruimte tot zo’n 1665 liter. De auto verschilt op slechts 48 onderdelen van de Coupé en wordt gebouwd in het Zuid-Koreaanse Busan.

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Wat is goed aan de Polestar 4 SUV?

Het interieur oogt hoogwaardig en de materialen voelen premium aan. Maar vooral het onderstel maakt indruk. Polestar-onderstelgoeroe en hobby-rallyrijder Joakim Rydholm heeft de veren vóór zachter gemaakt en de achteras strakker onder controle gebracht. Daardoor verwerkt de 4 SUV oneffenheden comfortabel, terwijl hij in bochten opvallend weinig overhelt. De auto rijdt stil en ontspannen, maar laat zich ook op een bochtige weg uitdagen. De nieuwe afstelling beviel zo goed dat Polestar die ook op de Coupé toepast.

Wat zijn de minpunten van de Polestar 4 SUV?

Het minimalistische interieur betekent dat je veel functies via het centrale touchscreen moet bedienen. Ook de stuurinstelling op ‘stevig’ levert geen extra feedback op; het stuur wordt vooral zwaarder. Verder heeft de Polestar 400-volttechniek en bedraagt het maximale snellaadvermogen 200 kW. Prima waarden, maar niet bijzonder indrukwekkend. De actieradius is met maximaal 630 kilometer voor de Single Motor wel royaal.

Wat kost de Polestar 4 SUV en wat kun je ermee?

De Polestar 4 SUV is er met 272 pk en achterwielaandrijving (€ 55.800) of met 544 pk en vierwielaandrijving (59.800). Beide versies hebben een accu van 100 kWh. De Dual Motor is er ook met Performance Pack (€ 4.500), inclusief 22-inch wielen, Brembo-remmen en actieve schokdempers. In combinatie met het Prime Pack (€ 3.700) krijg je die extra’s momenteel zonder meerprijs. Oftewel helemaal gratis, dus altijd doen. Handig: de SUV kan ook 2000 kilo trekken en dankzij V2L-techniek stroom leveren aan externe apparaten. Zelfs kamperen in en op de auto behoort tot de mogelijkheden.

Wat vind ikzelf van de Polestar 4 SUV?

De Polestar 4 SUV is een geslaagde combinatie van comfort, rijplezier en praktische bruikbaarheid. Dat hij er anders uitziet dan de zoveelste anonieme hoge elektrische SUV verdient alle lof. Dat geldt ook voor de rijeigenschappen, de 4 SUV rijdt beter dan je op grond van zijn formaat en gewicht verwacht. De bediening via het touchscreen en de bescheiden snellaadprestaties zijn minder overtuigend. Maar wie een comfortabele elektrische reisauto zoekt die ook op een bochtige weg plezier biedt, moet deze Polestar zeker overwegen.

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