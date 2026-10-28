Automobilisten in Nederland lopen massaal zo'n 450 euro mis omdat ze één ding vergeten

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Wie een auto heeft, betaalt dit jaar flink meer om hem te verzekeren. Toch laten veel Nederlanders zomaar honderden euro's liggen, omdat ze één simpele stap overslaan.

Volgens vergelijkingssite Geld.nl betaalden automobilisten in de eerste helft van 2026 gemiddeld 107,72 euro per maand voor hun autoverzekering. Vorig jaar was dat nog 94,97 euro, een stijging van ruim 13 procent. Op jaarbasis ben je zo ruim 150 euro extra kwijt, voor precies dezelfde dekking.

Waarom je premie blijft stijgen

De stijging is geen eenmalige uitschieter. Een WA-verzekering, de wettelijk verplichte basisdekking, werd tussen 2022 en 2025 gemiddeld al 35 procent duurder. Reparaties zijn complexer en duurder geworden, onder meer door alle elektronica in moderne auto's, en zwaardere auto's veroorzaken meer schade. Daarnaast lopen de uitkeringen voor letselschade op door de inflatie.

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Dit is het ene ding

Toch hoef je die stijging niet zomaar te slikken. Het ene ding dat veel automobilisten laten liggen, is vergelijken en overstappen. Wie dat doet, bespaart volgens Geld.nl gemiddeld ruim 37 euro per maand, oftewel zo'n 450 euro per jaar. Tussen de goedkoopste en duurste verzekering voor dezelfde auto en bestuurder zit zelfs ruim 1000 euro per jaar.

Zo pak je het aan

Overstappen is makkelijker dan veel mensen denken. Na het eerste contractjaar kun je een autoverzekering meestal dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van hooguit een maand. Verhoogt je verzekeraar tussentijds de premie, dan mag je zelfs direct opzeggen. Zeg je oude polis pas op als je nieuwe verzekeraar je heeft geaccepteerd, opdat je nooit onverzekerd rijdt.

Vergelijk wel polissen met dezelfde dekking, want een goedkopere premie met een hoger eigen risico of minder dekking is geen echte besparing. Neem ook je schadevrije jaren mee, want die bepalen voor een groot deel wat je betaalt.

Elk jaar opnieuw kijken

De kans is klein dat de premies volgend jaar weer dalen. Wie zijn verzekering jaren laat doorlopen zonder te vergelijken, betaalt daardoor al snel meer dan nodig. Een kwartiertje vergelijken per jaar is dus misschien wel het best betaalde kwartiertje dat je aan je auto besteedt.

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