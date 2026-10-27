Ook dit merk gelooft plotseling in waterstof: eerste model gaat in 2029 in productie

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Waterstof leek als brandstof voor personenauto's al bijna afgeschreven. Toch is er weer een automerk bij dat in de potentie van waterstof gelooft. Over drie jaar moet de allereerste waterstofauto van dit merk van de band rollen.

Het gaat om Kia. Het Zuid-Koreaanse merk heeft met zijn vakbond afspraken gemaakt over welke nieuwe modellen tussen 2027 en 2029 in de eigen Koreaanse fabrieken worden gebouwd.

Daarin staat ook dat Kia de eerste waterstofauto daadwerkelijk in productie neemt, meldt de gerenommeerde Zuid-Koreaanse krant Dong-A Ilbo. Daarmee schuift Kia aan bij Hyundai, BMW en Toyota, die in meer of mindere mate ook nog in waterstof geloven. Zelf heeft Kia eerder wel geëxperimenteerd met waterstof, maar geen enkel prototype haalde ooit de showroom.

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Waterstofversie van een bestseller

Kia kiest daarvoor niet voor een nieuw nichemodel, maar voor een van zijn succesnummers: de Carnival. Deze grote MPV is nu leverbaar met benzinemotor of als hybride en ging in Azië, Noord-Amerika, Australië en Nieuw-Zeeland al meer dan drie miljoen keer over de toonbank. In 2028 verschijnt een nieuwe generatie, een jaar later volgt de waterstofversie. Die wordt gebouwd in de fabriek Gwangmyeong Plant 1, vlak bij Seoul.

Nieuwe generatie brandstofcel

Het gaat om een zogeheten FCEV, een elektrische auto die aan boord zelf stroom opwekt uit waterstof met een brandstofcel. Kia spreekt van een brandstofcelsysteem van de volgende generatie. Dat kan leunen op de techniek van de Hyundai Nexo. Want Kia valt net als Hyundai onder de Hyundai Motor Group en beide merken werken nauw samen, ook op het gebied van brandstofcellen. De nieuwste Nexo is sinds juni 2025 te koop en vond in Zuid-Korea al ruim 9300 kopers.

Tanken ineens fors goedkoper

Ook in Nederland krijgt waterstof een opsteker. Waar een kilo lange tijd zo'n twintig euro kostte, betaal je bij een aantal tankstations nu nog maar tien à elf euro. Onder meer de waterstofstation-uitbaters Teal Mobility, Fountain Fuel en Greenpoint verlaagden deze maand hun prijs. Een overheidsregeling die groene waterstof beloont, speelt daarbij een rol.

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Waterstof-Kia naar Nederland?

Of de waterstof-Carnival ook naar Nederland komt, is nog niet bekend. Maar blijft tanken zo goedkoop, dan wordt waterstof een stuk minder exotisch.