Wordt het wat met waterstof? Zou best kunnen, zegt Hyundai, en dus komt er een nieuwe Nexo

Het komt zelden voor dat een automerk onomwonden toegeeft dat zijn nieuwe model niet goed gaat verkopen. Toch heeft Hyundai goede redenen om een nieuwe Hyundai Nexo op waterstof op de markt te brengen. Negen vragen en antwoorden over deze alternatieve Koreaan.

1. Waterstofauto's? Zijn die er überhaupt nog?

Zeker, je hebt twee opties: een Toyota Mirai of een Hyundai Nexo. Honda verkoopt bij ons geen waterstofauto's meer. BMW werkt eraan, maar het duurt nog minstens tot 2028 voordat de iX5 Hydrogen op de markt komt. Hoewel de verkoop van waterstofauto's compleet op z'n gat ligt (in 2025 werd er in Nederland welgeteld één geregistreerd), komt er toch een nieuwe Hyundai Nexo naar Nederland. Waarbij we een opmerkelijke disclaimer krijgen: Hyundai gelooft niet direct in een toekomst voor waterstof in personenauto's en geeft dus toe dat vrijwel niemand de Nexo gaat kopen.

Hmm. Alsof Tim Cook zou zeggen: "Dit is de nieuwe iPhone, maar we verwachten er niks van." De Koreanen zien waterstof vooral als nuttige toepassing voor de industrie en voor het vracht- en scheepvaartverkeer. Personenauto’s blijven vooral batterij-elektrisch. Waarom dan toch een nieuwe Nexo? Omdat het wél een mooi en laagdrempelig uithangbord is voor waterstoftechniek.

2. Even terug naar de basis: hoe wordt waterstof geproduceerd?

Dat is omslachtig, want er gaat veel energie verloren. Om waterstof te maken via elektrolyse (een proces waarbij water wordt gesplitst in waterstof en zuurstof) gebruik je elektriciteit. Slechts zo’n 60 tot 70 procent daarvan wordt daadwerkelijk omgezet in waterstof. Daarna moet de waterstof worden samengeperst, opgeslagen en vervoerd naar tankstations, wat opnieuw energie kost. In de auto zet een brandstofcel waterstof weer om in elektriciteit, opnieuw met verlies.

Alles bij elkaar blijft van de oorspronkelijke elektriciteit vaak zo’n 25 tot 35 procent over voor aandrijving. Ter vergelijking: bij een batterij-elektrische auto ligt dat rond de 70 tot 80 procent.

3. Waar kun je waterstof tanken?

Dat kan in Nederland maar op zo'n 20 plekken en die zijn niet eens allemaal publiek toegankelijk. Tanken doe je per kilo; 1 kilo waterstof komt grofweg overeen met 100 kilometer rijden. Maar de prijzen schieten alle kanten op. 18 euro voor een kilo waterstof is niet ongebruikelijk. Toen je nog nergens openbare laadpalen had, was Tesla zo slim om ze zelf te bouwen. Hyundai heeft geen plannen om zelf een netwerk van waterstofstations op te zetten. Dat zou een prijzig klusje zijn; het kost al snel een miljoen euro om er een te bouwen.

Oké, we drinken de gifbeker verder leeg. Kom maar door met de andere nadelen.

Rijden op waterstof is peperduur, zelfs nu de brandstofprijzen de pan uitrijzen en vooral dieselaars huilend staan te tanken. Hyundai is de kritiek voor en rekent voor hoeveel geld een waterstofauto je kost in het dagelijks gebruik. Zowel in vergelijking met een gewone EV als met een auto op benzine. Per 100 kilometer zou je 7,50 euro aan stroomkosten kwijt zijn als je in Hyundai Ioniq 5 rijdt (laad je thuis op en heb je zonnepanelen, dan is het aanzienlijk lager).



Heb je een Tucson op benzine, dan kost je dat elke 100 kilometer 14,56 euro. Ondanks de exorbitante benzineprijzen is een waterstofauto nóg duurder; in een Nexo tel je volgens Hyundai 15,35 euro neer. Ook van de basisprijs zakt je broek af: de Nexo kost 72.495 euro en er is voor particulieren geen aanschafsubsidie.

Lekker dan. Heeft waterstof überhaupt voordelen?

Absoluut. Tijdsbesparing bijvoorbeeld. De Nexo tank je in vijf minuten vol. Dat betekent geen laadpauzes van een halfuur of langer, geen afhankelijkheid van snelladers en geen rondjes door de wijk rijden op zoek naar een vrije laadpaal. Daarnaast hebben waterstofauto's een grote actieradius. De Nexo haalt moeiteloos 800 kilometer op één tank.

En hoe zit het met de netcongestie?

Bij waterstofauto's ben je niet afhankelijk van het in zijn voegen krakende elektriciteitsnetwerk. Dat zit op steeds meer locaties 'vol'. Dat betekent concreet dat nieuwe bedrijven of zelfs woonwijken soms geen aansluiting meer kunnen krijgen. Vooral snelladen van stekkerauto's is een grote belasting. Een modern laadplein met meerdere snelladers vraagt al snel enkele megawatts vermogen. Zet er een paar neer langs snelwegen of in stedelijke hubs, en je zit direct tegen de grenzen van het net aan.

Waarom kan waterstof helpen om het elektriciteitsnetwerk te ontlasten?

In plaats van elektriciteit direct in auto’s te laden, wordt die bij de productie van waterstof eerst energie omgezet en later pas opgeslagen. Dat kan op momenten dat er wél ruimte is op het net, bijvoorbeeld bij veel zon of wind, of ’s nachts wanneer de vraag laag is. De opslag van waterstof volgt later en wordt ten slotte gebruikt om auto’s te tanken, zonder dat er op een grote piekbelasting op het elektriciteitsnet ontstaat.

De Nexo ziet er eigenlijk best leuk uit, toch?

Ja, wij zijn best van hem gecharmeerd. Hij herinnert aan de achterkant aan de vermaledijde Pontiac Aztec (de auto waarin Breaking Bad-hoofdpersonage Walter White rijdt), maar zelfs van die kant vinden we hem best geslaagd. Hyundai is in de ban van de blokjes: je vindt ze in de 'grille' en op de bumper, en ook de achterlichten zijn geblokt. Het interieur ziet er chic uit, waarbij de bestuurder zijn informatie afleest van twee grote schermen. Optioneel kun je de Nexo met digitale buitenspiegels bestellen.

En hoe rijdt de Hyundai Nexo (2026)?

Prima, en direct vertrouwd. De ruime Hyundai Nexo is bijna net zo vlot als een EV en klaart de 0-100-sprint in 7,8 seconden. Ook het geluidscomfort kennen we van stekkerauto's: de auto is fluisterstil als een batterij-elektrische auto. Hyundai heeft goed nagedacht over het regeneratieve remsysteem: aan de hand van navigatiegegevens en verkeersinformatie wordt automatisch de mate van regeneratief remmen aangepast. Dat is comfortabeler voor de inzittenden én gunstig voor het energieverbruik, bijvoorbeeld bij verkeersdrempels of fileverkeer. De Nexo kan nu ook een aanhanger trekken van 1000 kilo. Schrik alleen niet van de prijs: 72.495 euro.