Test: deze fraaie auto blijft zeldzaam en dat heeft een reden

Nieuws

De Hyundai Nexo rijdt niet op benzine en haalt zijn energie ook niet uit een laadpaal. Diesel dan? Of lpg? Aardgas misschien? Allemaal mis.

Nee, de Nexo is een waterstofauto; een zeldzaam genre in de personenautowereld. Er zijn maar twee mogelijkheden: een Toyota Mirai of een Hyundai Nexo. Honda verkoopt bij ons geen waterstofauto's meer. BMW werkt eraan, maar het duurt nog minstens tot 2028 voordat de iX5 Hydrogen op de markt komt.

Hoewel de verkoop van waterstofauto's compleet op z'n gat ligt (in 2025 werd er in Nederland welgeteld één geregistreerd), komt er toch een nieuwe Hyundai Nexo naar Nederland. Waarbij we een opmerkelijke disclaimer krijgen: Hyundai is niet heel optimistisch over een toekomst voor waterstof in personenauto's en geeft dus toe dat vrijwel niemand de Nexo gaat kopen. De Koreanen zien waterstof vooral als nuttige toepassing voor de industrie en voor het vracht- en scheepvaartverkeer. Personenauto’s blijven vooral batterij-elektrisch. Waarom dan toch een nieuwe Nexo? Omdat het wél een mooi en laagdrempelig uithangbord is voor waterstoftechniek.

Waterstof tanken prijs

Tanken doe je met de Nexo per kilo; 1 kilo waterstof komt grofweg overeen met 100 kilometer rijden. Maar de prijzen schieten alle kanten op. 18 euro voor een kilo waterstof is niet ongebruikelijk. Toen je nog nergens openbare laadpalen had, was Tesla zo slim om ze zelf te bouwen. Hyundai heeft geen plannen om zelf een netwerk van waterstofstations op te zetten. Dat zou een prijzig klusje zijn; het kost al snel een miljoen euro om er een te bouwen.

Een voordeel ten opzichte van EV's met een stekker is de tanktijd. De Nexo tank je in vijf minuten vol. Dat betekent geen laadpauzes van een halfuur of langer, geen afhankelijkheid van snelladers en geen rondjes door de wijk rijden op zoek naar een vrije laadpaal. Daarnaast hebben waterstofauto's een grote actieradius. De Nexo haalt moeiteloos 800 kilometer op één tank.

Elke week een autotest in je inbox? Dan is onze nieuwsbrief iets voor jou.

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Hoe rijdt-ie en hoe oogt-ie?

Wij zijn best van het uiterlijk van de Nexo gecharmeerd. Hij herinnert aan de achterkant aan de vermaledijde Pontiac Aztec (de auto waarin Breaking Bad-hoofdpersonage Walter White rijdt), maar zelfs van die kant vinden we hem best geslaagd. Hyundai is in de ban van de blokjes: je vindt ze in de 'grille' en op de bumper, en ook de achterlichten zijn geblokt. Het interieur ziet er chic uit, waarbij de bestuurder zijn informatie afleest van twee grote schermen. Optioneel kun je de Nexo met digitale buitenspiegels bestellen.

Rijden doet de Nexo prima, hij voelt direct vertrouwd. De ruime Koreaan is bijna net zo vlot als een EV en klaart de 0-100-sprint in 7,8 seconden. Ook het geluidscomfort kennen we van stekkerauto's: de auto is fluisterstil als een batterij-elektrische auto. Hyundai heeft goed nagedacht over het regeneratieve remsysteem: aan de hand van navigatiegegevens en verkeersinformatie wordt automatisch de mate van regeneratief remmen aangepast. Dat is comfortabeler voor de inzittenden én gunstig voor het energieverbruik, bijvoorbeeld bij verkeersdrempels of fileverkeer. De Nexo kan nu ook een aanhanger trekken van 1000 kilo. Schrik alleen niet van de prijs: 72.495 euro.

Conclusie Hyundai Nexo

Kijk maar eens goed naar de foto's, want de kans is groot dat je nooit een Hyundai Nexo in het echt zult tegenkomen. De Koreanen verwachten niet dat waterstof doorbreekt in personenauto's, maar zien de Nexo als rijdend (én aardig ogend én peperduur) visitekaartje. Aan zijn kwaliteiten ligt het niet, de Nexo is ruim, stil, schoon en comfortabel.