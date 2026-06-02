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Een van de auto's van 2026 waar we ons het meest op verheugen, is de Hyundai ioniq 3 met zijn maffe design. De elektrische Hyundai komt pas eind september, maar we kunnen je nu alvast iets vertellen over de prijs.

Wat de Ioniq 3 exact gaat kosten, houdt Hyundai nog even onder de pet. Maar bij de introductie van de auto in Nederland wilden de Koreanen wel vast een hint geven: de Ioniq 3 krijgt een prijs onder de 30.000 euro. Je krijgt dan de versie met een batterij van 42 kWh en een actieradius van 344 kilometer.

Daarmee is hij concerngenoot Kia EV3 de baas; die haalt 312 kilometer. Vermoedelijk is de EV3 wel de goedkopere van de twee, met zijn vanafprijs van 27.595 euro. We verwachten dat de Hyundai Ioniq 3 wat duurder zal zijn, al kun je natuurlijk alle kanten op met ‘onder de 30.000 euro’.

Ioniq 3 uiterlijk

Wat ons betreft verdient Hyundai een pluim door met de Ioniq 3 niet de zoveelste SUV op de markt te zetten. Het schuin aflopende dak van de Ioniq 3 is trouwens deels illusie, die wordt gecreëerd door de vorm van de zijruiten. Het dak zelf loopt vrij lang gewoon recht naar achteren. Verder worden de dynamische looks geholpen doordat Hyundai de neus vrij laag heeft gehouden.

Interieur ontworpen door Nederlander

Ook het interieur is geslaagd. En daar mogen we allemaal een beetje trots op zijn, want de Nederlander Victor Andrean heeft het bedacht. Als je je bij het kijken naar het dashboard in de jaren zeventig waant, dan is dat geen toeval. Andrean liet zich inspireren door meubels uit die tijd, maar ook door zijn eigen autowensen.

Op de foto’s is het lastig te zien, maar het rechterdeel van het dashboard is eigenlijk één groot opbergvak, waarin je onder meer je koptelefoon kwijt kunt. Aan de linkerkant van de bestuurder zit een kleine opbergruimte waar precies de oortjes van je telefoon in passen. Andrean miste zo’n handig plekje voor zijn oortjes als hij in andere auto’s stapte.

Voor Victor Andrean bestaat er bijna geen groter genot dan stoelverwarming, want daarvoor reserveerde hij echte knoppen. Houd onze website de komende tijd in de gaten voor een uitgebreider interview met de Nederlandse sterdesigner.

Hieronder zie je een video van de Concept 3, de voorbode van de Ioniq 3. Je kunt goed zien hoe dicht Hyundai bij het studiemodel is gebleven.