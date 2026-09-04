In de goedkoopste Hyundai Ioniq 3 kun je fluiten naar één essentieel onderdeel

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De Hyundai Ioniq 3 is een opvallend leuke, betaalbare elektrische auto. Maar bij de goedkoopste uitvoering heeft Hyundai wel een goedkope truc uitgehaald, bekend van de Tesla Model 3 en Volvo EX30 ...

Wie de nieuwe Hyundai Ioniq 3 tot nu toe alleen op persfoto's heeft bekeken, kan gemakkelijk iets over het hoofd hebben gezien. Daar staat namelijk vrijwel altijd de dure N Line op. Die ziet er lekker 'dik' uit, met forse lichtmetalen wielen en stoer bumperwerk. Bij de instapper moet je die helaas missen. Dat zien we natuurlijk wel vaker. Opvallender is dat de Ioniq 3 Select iets mist in het interieur.

Waar is het instrumentenpaneel?

Want wat blijkt: anders dan zijn duurdere broers, mist de instapper het smalle digitale scherm links boven op het dashboard. Dat fungeert als instrumentarium, met onder meer de snelheidsaanduiding. Maar bij de goedkoopste Ioniq 3 krijg je dat scherm helemaal niet. De basisversie Select heeft alleen een centraal 12,9-inch scherm met het nieuwe Pleos Connect-systeem, maar geen afzonderlijk digitaal instrumentenpaneel.

Hyundai Ioniq 3 doet een Teslaatje

Daarmee kiest de goedkoopste Ioniq 3 voor dezelfde aanpak als bijvoorbeeld de Tesla Model 3 en de Volvo EX30. Je kijkt voor belangrijke informatie zoals je snelheid niet recht vooruit, maar naar het 12,9 inch metende centrale scherm. Ook andere waarschuwingen verschijnen op het centrale touchscreen.

Uitrusting basisversie Ioniq 3

Helemaal kaal is de goedkoopste Ioniq 3 overigens bepaald niet. Hij heeft standaard onder meer adaptieve cruisecontrol, klimaatregeling met twee zones, parkeersensoren voor en achter, een achteruitrijcamera, draadloze Apple CarPlay en Android Auto en lichtmetalen wielen. Met zijn 42,2-kWh-batterij komt deze versie volgens Hyundai 344 kilometer ver.

3000 euro duurder mét instrumentarium

Wil je in de Hyundai Ioniq 3 wél gewoon tellers voor je neus? Dan moet je minstens de Trend (foto rechts hierboven) bestellen. Die krijgt een digitaal instrumentencluster van ongeveer 10 inch.

Daar hangt wel een prijskaartje aan, want de Trend is 3000 euro duurder dan de instapper. Al krijg je voor dat bedrag ook onder meer stoel- en stuurverwarming, batterijverwarming, 17-inch wielen en een draadloze telefoonlader. Weil je naast de luxere uitrsuting ook het grotere accupakket van 61 kWh? Dan komt er nog eens 4000 euro bij. Maar oké, dat krikt het bereik ook flink op, tot 497 km.

Tijdelijke prijsverlaging Hyundai Ioniq 3

De Ioniq 3 Select met 42-kWh-batterij kost volgens de Nederlandse prijslijst 27.995 euro, terwijl de vergelijkbare Trend op 30.995 euro staat. Overigens levert Hyundai Nederland de eerste Ioniqs 3 met een tijdelijke introductiekorting van 750 euro. Daarmee kost de Select nu 27.245 euro en de Trend 30.245 euro. De Vision en tijdelijk 32.245 in plaats van 32.995 euro.

De Vision (tijdelijk 32.245 euro) heeft hetzelfde accupakket als de Trend, maar gaat in luxe een stapje verder. Hij heeft een groter 14,6-inch centraal scherm, geïntegreerde navigatie, Highway Driving Assist II met ondersteuning bij rijstrookwissels en een warmtepomp. Alle prijzen gelden voor de kleine batterij.

De Prime (tijdelijk 40.245 euro) voegt in de eerste plaats standaard het grote accupakket aan toe. Plus onder meer een premium geluidsinstallatie en de nodige veiligheidsystemen. Topper van de reeks is de N Line, eveneens voorzien van de 61kWh-batterij (tijdelijk 42.245 euro).

De N Line is zowel vanbuiten als vanbinnen de sportiefste van de reeks. Dat dankt-ie onder meer aan 18-inch wielen en sportievere bumpers met een flinke dosis zwart. Het meubilair is deels met suède bekleed en voorzien van rode accenten.