Prijs van Hyundai Ioniq 3 is lager dan verwacht en je krijgt meer dan verwacht

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Niets zo persoonlijk als smaak, maar wij vinden de Hyundai Ioniq 3 een van de leukst vormgegeven auto’s van 2026. Nu is de prijs bekend. Die is lager dan verwacht, en je krijgt meer dan bij de Kia EV2.

Terwijl we bij elke nieuwe Kia gapend constateren dat-ie als twee druppels water op alle andere modellen lijkt, weet Hyundai ons telkens weer te verrassen met een origineel design. Het enige wat alle nieuwe Hyundai's met elkaar delen, is het in de verlichting terugkerende pixelmotief.

Nu kunnen we ook de prijzen van de Ioniq 3 met die van z'n Kia-concurrent vergelijken. Op dat gebied houden de beide Koreanen elkaar in evenwicht. Waar je voor een Kia EV2 minstens 27.595 euro moet betalen, krijg je een Hyundai Ioniq 3 als je minimaal 27.995 euro meebrengt. Dat scheelt maar 400 euro. Beide versies hebben een batterij van 42 kWh.

We geven toe dat we wat sceptisch waren toen we de prijs van de Ioniq 3 zagen. Dit zal wel een lokkertje zijn, met schaamdeksels en ouderwetsche cruiscecontrol die geen afstand tot de voorligger houdt. Maar de basisuitvoering Select heeft gewoon lichtmetalen wielen én adaptieve cruisecontrol.

Hyundai Ioniq 3 Select (27.995 euro)

Dit krijg je niet:

Voorverwarming batterijpakket

Navigatie

Stoelverwarming

Draadloze telefoonoplader

Dit krijg je wel:

16-inch lichtmetalen wielen

Adaptieve cruisecontrol

Dual zone airconditioning

Achteruitrijcamera

11 kW-boordlader

Wil je wel stoelverwarming en je telefoon draadloos kunnen opladen, dan moet je de Trend kopen. Met hetzelfde batterijpakket van 42 kWh kost deze uitvoering 3000 euro meer (30.995 euro). De nog rijker uitgeruste Vision kost nog eens 2000 euro extra. Die heeft onder meer een warmtepomp en wisselt op de snelweg automatisch van rijstrook. De actieradius van de versies met dit kleine accupakket ligt op 341 kilometer.

En nu wordt het interessant, want Kia is minder gul dan Hyundai. Bij de standaarduitrusting van de Kia EV2 met het batterijpakket van 42 kWh ontbreekt een aantal essentiële zaken.

Kia EV2 Essential (prijs: 27.595 euro)

Dit krijg je niet:

Lichtmetalen wielen

Dual zone airconditioning

Stoelverwarming

Draadloze telefoonoplader

Navigatie

Batterijverwarming

Dit krijg je wel:

Adaptieve cruisecontrol

Achteruitrijcamera

11 kW-boordlader

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Hyundai Ioniq 3 61 kWh prijs en actieradius

De Hyundai Ioniq 3 is er (net als de Kia EV2) ook met een groter batterijpakket van 61 kWh. De actieradius neemt dan toe tot maximaal 497 kilometer, maar je betaalt ook fors meer. De Select-instapversie kost 31.995. Ook nu betaal je voor de Trend 3000 euro extra. Het aantal uitvoeringen met het grote batterijpakket is veel groter, met naast de Select, Trend en Vision ook nog de N Line, Prime en N Line Evo. De allerduurste Hyundai Ioniq 3 is de N Line Evo (61 kWh), met een prijs van 41.995 euro.

