REVIEW - Deze opmerkelijke EV komt het feestje van de Volkswagen ID. Polo verstoren

Tests

Hyundai stuurt een eigenwijze uitdager op de Volkswagen ID. Polo af. Met een zelfverzekerde prijs en een gewaagd uiterlijk laat de Hyundai Ioniq 3 zijn ambities zien.

Wat valt op aan de nieuwe Hyundai Ioniq 3?

In september 2024 toonde Hyundai een opmerkelijke conceptcar aan de wereld, de Concept Three. Hij liet zien wat er gebeurt als je ontwerpers de vrije hand geeft, niet gehinderd door mekkerende marketeers en boekhouders met hun kille Excel-bestanden. Een jaar later staat-ie in zijn definitieve gedaante in de showroom, compleet met lage neus, hoge kont en blokjes-verlichting, en heet-ie Ioniq 3.

Onderhuids deelt de Hyundai Ioniq 3 veel met de Kia EV2. Ze zijn beide leverbaar met een batterijpakket van 42 kWh of 61 kWh. Gek genoeg heeft de versie met kleine accu meer vermogen: 147 tegen 135 pk. Uiterlijk lijken beide modellen uit dezelfde stal totaal niet op elkaar. Kia’s worden steeds moeilijker van elkaar te onderscheiden, Hyundai gaat juist niet voor één familiegezicht.

De modellen zijn als de stukken van een schaakspel; ze zien er anders uit, maar horen bij wel elkaar. De koper houdt meer van eenheidworst dan van schaken; Kia verkoopt niet alleen in Nederland, maar in heel Europa meer auto’s.

De Ioniq 3 komt op een moment waarop de Volkswagen-groep volop in de schijnwerpers staat met zijn vier compacte EV’s. Hij pakt precies de spotlight tussen de introductie van de ID. Polo (september) en ID. Cross (november). Dat doet de Koreaan met verve, want met zijn flinke lengte zet-ie de concurrenten vast op achterstand. In vergelijking met de Volkswagen ID. Polo is de Hyundai 10 centimeter langer, de Renault 5 wordt zelfs 23 centimeter afgetroefd.

Afhankelijk van de batterij, ligt de actieradius van de Ioniq 3 tussen de 322 en 497 kilometer. Wie geen afscheid wil nemen van de verbrandingsmotor, hoeft niet naar een ander merk uit te wijken. Op de autosalon van Parijs onthult Hyundai een nieuwe Hyundai i20.

Wat is goed aan de Hyundai Ioniq 3?

Een klein detail is al vrolijkmakend: de Ioniq 3 heeft voor en achter gewone portiergrepen en niet die irritante uitklappende krengen. Het interieur is geïnspireerd op smaakvolle Italiaanse meubels uit de jaren 70, met een mooie mix tussen vintage en modern. Rechts achter het stuur zit nog een ouderwetse startknop, schakelen doe je volgens de laatste mode via een hendel aan het stuur.

Onze N-Line is voorzien van een display voor de neus van de bestuurder en een groot touchscreen in het midden. Voor de airco en ventilatie zijn echte knoppen aangebracht, met twee handelingen in het grote scherm zet je de snelheidswaarschuwing uit. De forse afmetingen vertalen zich in een ruim interieur, waar je ook achterin best goed kunt zitten.

Hyundai overdrijft de sprinttijd voor de 0-100 niet, die duurt 9,5 seconden. Alle uitvoeringen hebben een topsnelheid van 170 km/h. Dat gebrek aan hitsigheid is in het dagelijkse verkeer fijn, de lol van een enerverende stoplichtsprint is er snel vanaf. Qua zuinigheid presteert de Ioniq 3 netjes, maar niet opmerkelijk. Onze testauto met 18-inch lichtmetaal verbruikt 16,0 kWh/100 km. Wil je zoveel mogelijk kilometers, kies dan de basisuitvoering met kleinere wielen die 41 kilometer verder komt.

In een EV is het rijden zelf altijd het minst spannende onderdeel van de eerste kennismaking. Het is bijna saai om weer over de stilte te beginnen. De duurdere modellen hebben dikker glas, zodat de andere omgevingsgeluiden minder goed doordringen. We blijven fan van de flippers achter het stuur waarmee je bepaalt hoe krachtig de auto regeneratief remt. Het rempedaal heb je nauwelijks nodig.

Of-ie beter rijdt dan de Volkswagen ID. Polo, moet een directe vergelijking uitwijzen. Maar ook de Ioniq 3 maakt indruk met een mooi uitgebalanceerd onderstel, een fijne besturing en een stemmig interieur met mooie materialen. Al rijden wij de dure N-Line en hebben we geen blik op de basisversie Select kunnen werpen.

Wat kan beter aan de Hyundai Ioniq 3?

Moderne auto’s blinken al niet uit in overzichtelijkheid, onder meer vanwege de kleine ruiten en dikke A- en B-stijlen. Hyundai gaat nog een stap verder door de Ioniq 3 een dubbele achterruit te geven. Misschien is het een knipoog naar de eerste Hyundai Ioniq, maar het zicht naar achteren wordt er niet beter op. In een moderne auto kun je steeds minder op je ogen vertrouwen en moet je met name bij achteruitrijden de camera’s als hulplijn inzetten.

Met de prijs van de Ioniq 3 laat Hyundai zien dat het geen faalangst heeft. Waren de Koreanen tot voor kort altijd wat goedkoper dan de Europese concurrentie, de Ioniq 3 is juist duurder. Hij kost 27.995 euro, 2000 euro meer dan de goedkoopste ID. Polo (die 148 dagen na de verkoopstart al een sneaky prijsverhoging kreeg).

En dan ben je er nog niet. De goedkoopste Ioniq 3, de Select, heeft geen digitaal scherm linksboven op het dashboard. Voor belangrijke informatie zoals je snelheid, kijk je dus niet recht vooruit, maar naar het centrale scherm. Ook andere waarschuwingen verschijnen op het centrale touchscreen. Dat is ook wat kleiner dan bij duurdere modellen: 12,9-inch in plaats van 14,5 inch.

Wél heeft elke Ioniq 3 adaptieve cruisecontrol, klimaatregeling met twee zones, parkeersensoren voor en achter, een achteruitrijcamera en lichtmetalen wielen. Maar de basisversie heeft géén stoelverwarming. Daarvoor moet je een niveau hoger zijn (Trend). Voor een warmtepomp moet je nog een trede omhoog (Vision).

Met het beklimmen van de apenrots, lopen ook de prijzen flink op. Onze dik aangeklede N Line kost liefst 40.995 euro. Het is te hopen dat veel kopers kiezen voor de rode kleur. Het is de gratis kleur en die staat de Ioniq 3 wat ons betreft het best. Wij hadden een grijs exemplaar, voor 895 euro extra krijg je een saaier ogende auto.

Wat is de prijs van de Hyundai Ioniq 3?

Die is dus fors. Er zijn twee batterijpakketten. De 42 kWh-uitvoering kost minimaal 27.995 euro, voor de 61 kWh-batterij betaal je 31.995 euro. Vervolgens loopt het op, waarbij de N Line en Prime allebei even duur zijn. Ze zijn allebei alleen met het 61 kWh-pakket te koop. De Prime is wat comfortabeler met onder meer extra geluidsisolerend glas met een laag folie, de N Line juist wat sportiever. De duurste Ioniq 3 is de Prime Line N, die je meekrijgt als je 41.995 euro meebrengt.

Wat vind ikzelf van de elektrische Hyundai Ioniq 3?

Alleen al voor het design verdient Hyundai een bloemetje. Ik ben gecharmeerd van het uiterlijk en misschien nog wel meer van het door Victor Andrean ontworpen dashboard, waarin de liefde voor de jaren zeventig vanaf spat. Het rijcomfort ligt op een hoog niveau, maar de prijs ook. Dat is wel even wennen voor iedereen die het merk nog kent als prijspakker.

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