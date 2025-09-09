Nieuws

Wat gebeurt er als je ontwerpers van een automerk vrij spel geeft om een auto te ontwerpen? Dan krijg je de Hyundai Concept 3, een voorbode voor een nieuwe elektrische middenklasser die gaat concurreren met de Volkswagen ID.3.

Hyundai zwijgt in alle talen over de definitieve naam, maar we hebben een bruin vermoeden dat-ie Ioniq 3 gaat heten. De nieuwe Hyundai komt met zijn lengte van 4,29 meter precies tussen de kleine Hyundai Inster en de grotere Ioniq 5 in te staan. We vinden hem een heel klein beetje op de Veloster lijken, maar hoofddesigner Eduardo Ramirez zegt dat dat puur toeval is.

Of het ontwerp lijkt op de definitieve auto, wil-ie niet aan ons verklappen. Maar veelbetekenend zegt hij dat recente conceptcars van Hyundai ‘voor 70 procent lijken op de productieversie’.

Mr. Pix: een schattig spookje

Toch gaan er ongetwijfeld maffe details sneuvelen. Zo popt in de grote balk onder de verlichting af en toe een bewegend spookje op, dat Mr. Pix heet. Die zit op meer plekken in de auto, onder meer aan de zijkant van het dashboard. Hij verwelkomt je als je instapt. De designers zijn waarschijnlijk gameliefhebbers, het spookje ziet eruit alsof-ie uit een spelcomputer uit de jaren negentig kwam aanwaaien. Ontwerpers houden ook van enorme wielen, dus die ontbreken niet. De ramen zijn geel. Waarom niet?

Wat nog meer opvalt: vroeger waren de koplampen belangrijk bij autodesign, hier zijn ze weggewerkt. Je ziet bijna niet dat de auto überhaupt verlichting heeft. Grote kans dat de ‘Ioniq 3’ ook deze verlichting krijgt.

May the downforce with you

De suicide doors en de ontbrekende B-stijl verwachten we dan weer niet. Zoals ook de heerlijke door de loungechair van Eames geïnspireerde voorstoelen waarschijnlijk sneuvelen. De achterlichten zitten verborgen achter een grote doorzichtige gele spoiler. De Concept 3 heeft ook soort diffuser met de tekst May the downforce be with you. Ontwerpershumor.



Hyundai weet mooi te schipperen tussen de beleving van een benzineauto en die van een EV. Zo wordt bij deze EV, net als bij de Ioniq 5 N, het geluid van een benzinemotor nagebootst en kun je ook schakelen. Maar de auto schaamt zich niet voor zijn elektrische aandrijflijn, want de batterij is zichtbaar achter een glazen plaat onder de middenconsole.

Ioniq 3 in 2026 op de markt

Als je de overeenkomsten met andere Hyundai-modellen niet meteen ziet, dan is dat precies de bedoeling. Hyundai gaat niet voor één familiegezicht. De modellen zijn als de stukken van een schaakspel; ze zien er anders uit, maar horen bij wel elkaar.

We moeten nog tot volgend jaar wachten voordat de definitieve compacte EV wordt onthuld. Over de prijs, actieradius en andere details verklapt Hyundai niks. Wel is bekend dat de nieuwe elektrische Hyundai niet op hetzelfde EV-platform staat van de Kia EV3. En de naam? Laten we het nog even op Ioniq 3 houden.

