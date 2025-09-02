Review: Hyundai Ioniq 9 (2025) overtreft Kia EV9 op meerdere fronten

Tests

De ontwerpers van de Hyundai Ioniq 9 zagen de batterij, de actieradius, de wielbasis en de kofferbak van de enorme Kia EV9 en dachten: dat kan groter. Wij laveren de elektrische SUV met zeven zitplaatsen door Nederland.

Wat is opvallend aan de Hyundai Ioniq 9 (2025)

De Ioniq 9 is een indrukwekkende verschijning. De elektrische SUV met drie zitrijen is 5 meter lang, 1,80 meter hoog en 2 meter breed. Als je hem binnenkort tegenkomt, moet je de achterkant in de gaten houden. Zodra de bestuurder op de rem gaat, lichten de beide zijkanten en de dakrand rood op – het lijkt wel een rode regenboog.

Met een enorme batterij van 110,3 kWh, een officieel rijbereik van 620 kilometer, een wielbasis van 3,13 meter en een kofferbak van maximaal 2419 liter, overtreft de Hyundai Ioniq 9 de EV9 van concerngenoot Kia op meerdere fronten. Een Kia EV9 met 99,8 kWh komt namelijk 563 kilometer ver op een acculading stroom. En met beide zitrijen neergeklapt kan hij ‘maar’ 2318 liter bagage meenemen – 101 liter minder dan de Ioniq 9. Beide SUV’s staan op het E-GMP-platform dat snelladen met meer dan 200 kW ondersteunt.

De Hyundai dankt zijn grotere actieradius niet alleen aan de forsere batterij, maar ook aan de betere stroomlijn. Als het je lukt om de Ioniq 9 en de EV9 door de smalle roldeur van de windtunnel te manoeuvreren, dan zie twee verschillende Cw-waardes: 0,259 (Ioniq 9) versus 0,28 (EV9). Met als resultaat dat de circa 100 kg zwaardere Hyundai toch een iets lager stroomverbruik heeft.

Wat is goed aan de Hyundai Ioniq 9 (2025)

De aflopende daklijn helpt de Ioniq 9 aan zijn goede stroomlijn. Toch hebben volwassen passagiers op de derde zitrij genoeg hoofdruimte. De beschikbare beenruimte is afhankelijk van de inschikkelijkheid van de passagiers op de verschuifbare tweede zitrij. Met zo’n lange wielbasis zien we dat wel goed komen. In- en uitstappen is trouwens een makkie, dankzij de grote achterportieren die ver openzwaaien. Als je helemaal achterin zit, hoef je maar één knop in te drukken om de rugleuning voor je uit de weg te klappen.

De bestuurdersstoel blijft de beste plek: vanaf de grote, hoge stoel heb je goed zich naar voren en naar opzij. In de binnenspiegel zie je echter niets van het achteropkomende verkeer – vijf hoofdsteunen lachen ons toe. Gelukkig beschikt de Ioniq 9 vanaf de tweede uitvoering (Connect) over een digitale binnenspiegel. Die krijgt de beelden van wat zich achter de auto afspeelt van een camera achter op de auto.

Zoals je mag verwachten van een grote gezinsauto, draait het rijgedrag om comfort. Het asfalt van de A2 rolt onmerkbaar onder de grote 21-inch wielen door en het enige wat we meekrijgen van de buitenwereld, is een beetje windgeruis. In de bebouwde kom weten vering en demping op de drempels niet compleet te verbloemen dat de auto een leeggewicht van minimaal 2,5 ton heeft. Maar gelukkig worden geen al te stevige dreunen uitgedeeld.

Het komt als een fijne verrassing dat de besturing zwaarder en directer aanvoelt dan je van zo’n slagschip zou verwachten. Dat maakt dat je bochtige binnenwegen niet hoeft te mijden. Bovendien is de Hyundai Ioniq 9 meer dan snel genoeg. Onze 308 pk sterke AWD sprint in 6,7 seconden naar de honderd. De RWD met 218 pk doet het rustig aan (9,4 s), terwijl de AWD+ met 429 pk en 700 Nm de klus in 5,2 tellen klaart.

Wat kan beter aan deze elektrische 7-persoons SUV?

Als je een elektrische SUV met een enorme batterij en zeven comfortabele zitplaatsen koopt, ontkom je er niet aan dat je in een lange, hoge en vooral brede auto rijdt. Op de Nederlandse snelweg ondervinden we daar geen hinder van, maar zodra we op een landweggetje fietsers gaan inhalen, wordt het toch even spannend.

Met de Ioniq 9 probeert Hyundai klanten weg te lokken bij dure Duitse merken. Die schrikken niet van de verkoopprijs van bijna 70 mille, maar wel van de autosleutel. In plaats van associaties op te roepen met een duur horloge, doet het ovale zendertje ons eerder denken aan een plastic verrassings-ei van Kinder Surprise.

Tussen de tien lakkleuren waaruit je kunt kiezen, zit maar één vrolijke kleur: het groen dat je op de foto’s ziet. Het heet Ionosphere Green Pearl en kost 995 euro extra. De op-een-na vrolijkste kleur na groen is bruin en dat zegt genoeg. Dat je grote SUV’s wel degelijk blauw of rood kunt spuiten, bewijst Kia met de EV9.

Wat moet je weten over de prijs van de Hyundai Ioniq 9?

Met een vanafprijs van 67.995 euro lijkt de Ioniq 9 duizenden euro’s duurder dan de Kia EV9 (vanaf 59.995 euro). Maar dat is niet zo, als je dieper in de prijslijsten duikt en appels met appels vergelijkt. De goedkoopste EV9 heeft namelijk een batterij van 76,1 kWh, terwijl de versies met 99,8 kWh minimaal 68.795 euro kosten. Dat is zelfs 800 euro duurder dan een Ioniq 9, die bovendien over een batterij van 110,3 kWh beschikt.

De goedkoopste Ioniq 9 met vierwielaandrijving – en dus met twee elektromotoren – kost minimaal 71.995 euro. Voor een AWD-versie van de Kia EV9 betaal je minimaal 72.295 euro. Kortom, wat betreft de prijzen zijn de concerngenoten enorm aan elkaar gewaagd.



Wat vind ikzelf van de Hyundai Ioniq 9?

Hyundai snapt dat als je zes passagiers aan boord hebt, de bestuurder maximaal ontzien moet worden. En de Ioniq 9 doet dat uitstekend. Zijn batterij is zo groot, dat je niet hoeft te stressen over de actieradius. Onze gevarieerde testrit had-ie 570 kilometer lang kunnen volhouden. En áls je moet stoppen voor stroom, dan laad je 100 kilometer rijbereik bij in 5 minuten – iedereen naar de wc laten gaan duurt langer.

Bovendien is het een praktische auto met een simpele bediening. Het stuur en het dashboard hebben genoeg fysieke knoppen en het is geen straf om op de derde zitrij te zitten. Leg beide banken plat en je hebt een enorm laadruim met een vlakke laadvoer. Aan de trekhaak gaat 1600 (RWD) of zelfs 2500 kilo (AWD).

Kiezen tussen de Ioniq 9 en de EV9 is voor mij niet moeilijk: ik vind de Ioniq 9 mooier, bovendien krijg je bij Hyundai meer auto voor je geld dan bij Kia.