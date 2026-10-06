Tweedehands Hyundai Ioniq 5: problemen, betrouwbaarheid en prijs

Aankooptips

De Hyundai Ioniq 5 is alweer vijf jaar onder ons en komt nu in groten getale uit de lease. Dat zorgt voor bereikbare occasionprijzen. Maar is de aanschaf ook een goed idee voor jou als particuliere automobilist?

De Hyundai Ioniq 5 kwam in 2021 op de markt en is de pionier van de E-GMP-­architectuur van Hyundai: het 800 volt-platform waarop inmiddels ook modellen als de Hyundai Ioniq 9, Kia EV6 en Kia EV9 zijn gebaseerd.

De Ioniq 5 begon met een batterijpakket van 58 kWh, maar sindsdien hebben de Koreanen de techniek en accugrootte stap voor stap bijgewerkt. Sinds de facelift van 2023 kun je kiezen uit 63 en 84 kWh, op de tweedehandsmarkt kom je vooral modellen met 58, 73 en 77 kWh tegen.

Ioniq 5 als caravantrekker



De Ioniq met de accupakketten van 58 en 63 kWh hebben altijd achterwielaandrijving. Koop je een tweedehands Ioniq met een batterij van 73, 77,4 of 84 kWh, dan behoort ook vierwielaandrijving tot de mogelijkheden.

Niet echt nodig voor een gezinsauto, wel is het handig dat een Ioniq 5 AWD een aanhanger tot 1600 kg mag trekken. De ANWB riep de elektrische Koreaan in 2022 zelfs uit tot ­Trekauto van het Jaar.

Foto's: ANWB

Verreweg de meeste tweedehands aan­geboden Ioniqs 5 hebben echter gewoon ­achterwielaandrijving. Afhankelijk van de exacte motorvariant verloopt de honderdsprint in 7,4 tot 8,5 seconden. De topsnelheid van alle ‘normale’ versies bedraagt 185 km/h.

Facelift Hyundai Ioniq 5

Ioniqs 5 van voor de facelift zijn vrij zacht geveerd en gedempt, waardoor de auto ­wiebelig kan aanvoelen. Vanaf 2023 paste Hyundai adaptieve schokdempers toe, die het rijgedrag een stukje strakker trokken.

Bij die facelift werd tevens het interieur subtiel aangepakt. Ook op designgebied speelde de Ioniq 5 een pioniersrol binnen Hyundai. De hoekige lijnen doen denken aan de Pony uit de jaren 70, nota bene ontworpen door de fameuze Giorgetto Giugiaro.

Daarnaast werd de Parametric Pixel-stijl geïntroduceerd. Die verwijst naar de pixelachtige signatuur van onder meer de achterlichten. Ook bij andere elektrische modellen van het merk vind je die stijl terug.

Apk-aandachtspunten Hyundai ioniq 5

Over het algemeen staan elektrische Hyundais bekend als probleemloze auto’s. Toch zien de keurmeesters van de Duitse keuringsinstantie GTÜ door het hoge gewicht en de stevige prestaties ­relatief vaak slijtagepunten terug. Denk aan gladde banden, versleten of roestige remschijven en -blokken, en verkeerd afgestelde koplampen.

Betrouwbaarheidscijfer valt tegen

De strenge Consumentenbond geeft de betrouwbaarheid van de elektrische Koreaan slechts een 6,5. De 'zombie modus' van de Hyundai Ioniq 5 is een beruchte software- of laadstoring waarbij de auto vastzit in de accessoiremodus. Hij reageert niet op de startknop en wil niet in de versnelling (D of R).

Dit los je vaak op door de auto volledig af te sluiten, te ver­grendelen, de koplampen uit te zetten en 5 tot 15 minuten te wachten. Als dit niet helpt, is mogelijk de 12V-accu aan het eind van z'n Latijn.

Problemen laadregeleenheid (ICCU)

Een issue dat inmiddels via een terugroepactie opgelost zou moeten zijn, betreft de ICCU, oftewel laadregeleenheid. Een defecte ICCU zorgt er vaak voor dat de auto niet meer laadt of dat de 12-volt accu leegloopt. Bij de dealer of op de website van de RDW kun je zien of de terugroepactie daadwerkelijk is uitgevoerd.