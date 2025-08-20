Waarom de Hyundai Ioniq 5 plotseling 5000 euro goedkoper is geworden

Nieuwe Citroën ë-C4​: maakt elektrisch rijden betaalbaar!

De Hyundai Ioniq 5 is flink goedkoper geworden: je stapt vanaf nu al in vanaf 37.995 euro. Dat is 5000 euro minder dan voorheen. Je moet er wel snel bij zijn, want het aanbod is beperkt.

De Koreanen hebben van vrijwel alle uitvoeringen van de Hyundai Ioniq 5 een Limited Edition op de markt gebracht. Deze is zoals de naam al aangeeft, gelimiteerd en wordt door Hyundai uit voorraad geleverd. Voor alle Limited Editions geldt dat ze 5000 euro goedkoper zijn dan voorheen.

Alle prijzen van de Ioniq 5 Limited Edition-uitvoeringen

Uitvoering Batterij kW (pk) Actieradius (WLTP) Prijs
Standard Range RWD Style Limited63 kWh125 (170)440€ 37.995
Standard Range RWD Connect Limited63 kWh125 (170)440€ 42.995
Standard Range RWD Connect+ Limited63 kWh125 (170)440€ 45.995
Long Range RWD Style Limited84 kWh168 (229)570€ 41.995
Long Range RWD Connect Limited84 kWh168 (229)570€ 46.995
Long Range RWD Connect+ Limited84 kWh168 (229)570€ 49.995
N Line Edition Limited84 kWh168 (229)515€ 49.995
Lounge Limited84 kWh168 (229)530€ 52.395
N Line Limited84 kWh168 (229)515€ 52.395
Long Range AWD N Line Limited84 kWh239 (325)495€ 56.395
Uitrusting gelijk

Bijkomend voordeel is dat de uitrusting van de Limited Editions gewoon gelijk blijft. Het gaat dus niet om een uitgekleed basismodel van de Ioniq 5 - je krijgt gewoon de uitrusting die je al gewend was. En die is al vanaf de Style Limited uitgebreid. Standaard krijg je onder andere:

  • 19-inch lichtmetalen wielen
  • Led-verlichting rondom
  • Privacy glass
  • Achteruitrijcamera
  • Parkeersensoren voor en achter
  • Klimaatregeling met 2 zones
  • Adaptieve cruisecontrol
  • 12,3-inch digitaal instrumentenpaneel
  • 12,3-inch multimediascherm
Shane Jebbink
Door Shane Jebbink

Kon als kleine jongen geen straat doorlopen zonder van iedere auto de modelnaam te noemen. Maakt er in zijn vrije tijd een sport van om alle occassionwebsites af te speuren naar de perfecte auto, om vervolgens even later met een compleet ander model op de proppen te komen. Lees meer »

