Waarom de Hyundai Ioniq 5 plotseling 5000 euro goedkoper is geworden
De Hyundai Ioniq 5 is flink goedkoper geworden: je stapt vanaf nu al in vanaf 37.995 euro. Dat is 5000 euro minder dan voorheen. Je moet er wel snel bij zijn, want het aanbod is beperkt.
De Koreanen hebben van vrijwel alle uitvoeringen van de Hyundai Ioniq 5 een Limited Edition op de markt gebracht. Deze is zoals de naam al aangeeft, gelimiteerd en wordt door Hyundai uit voorraad geleverd. Voor alle Limited Editions geldt dat ze 5000 euro goedkoper zijn dan voorheen.
Houd al het autonieuws in de smiezen met onze gratis wekelijkse nieuwsbrief!
• Comfortabel en soepele rijervaring
• Actieradius tot 354 kilometer
• Nu met 8 jaar garantie
Alle prijzen van de Ioniq 5 Limited Edition-uitvoeringen
|Uitvoering
|Batterij
|kW (pk)
|Actieradius (WLTP)
|Prijs
|Standard Range RWD Style Limited
|63 kWh
|125 (170)
|440
|€ 37.995
|Standard Range RWD Connect Limited
|63 kWh
|125 (170)
|440
|€ 42.995
|Standard Range RWD Connect+ Limited
|63 kWh
|125 (170)
|440
|€ 45.995
|Long Range RWD Style Limited
|84 kWh
|168 (229)
|570
|€ 41.995
|Long Range RWD Connect Limited
|84 kWh
|168 (229)
|570
|€ 46.995
|Long Range RWD Connect+ Limited
|84 kWh
|168 (229)
|570
|€ 49.995
|N Line Edition Limited
|84 kWh
|168 (229)
|515
|€ 49.995
|Lounge Limited
|84 kWh
|168 (229)
|530
|€ 52.395
|N Line Limited
|84 kWh
|168 (229)
|515
|€ 52.395
|Long Range AWD N Line Limited
|84 kWh
|239 (325)
|495
|€ 56.395
Uitrusting gelijk
Bijkomend voordeel is dat de uitrusting van de Limited Editions gewoon gelijk blijft. Het gaat dus niet om een uitgekleed basismodel van de Ioniq 5 - je krijgt gewoon de uitrusting die je al gewend was. En die is al vanaf de Style Limited uitgebreid. Standaard krijg je onder andere:
- 19-inch lichtmetalen wielen
- Led-verlichting rondom
- Privacy glass
- Achteruitrijcamera
- Parkeersensoren voor en achter
- Klimaatregeling met 2 zones
- Adaptieve cruisecontrol
- 12,3-inch digitaal instrumentenpaneel
- 12,3-inch multimediascherm
De ruimte en comfort van een SUV met een elektrisch rijbereik tot 560 km*. Private lease 'm vanaf € 449 p/m*.