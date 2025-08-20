Waarom de Hyundai Ioniq 5 plotseling 5000 euro goedkoper is geworden

Nieuws

De Hyundai Ioniq 5 is flink goedkoper geworden: je stapt vanaf nu al in vanaf 37.995 euro. Dat is 5000 euro minder dan voorheen. Je moet er wel snel bij zijn, want het aanbod is beperkt.

De Koreanen hebben van vrijwel alle uitvoeringen van de Hyundai Ioniq 5 een Limited Edition op de markt gebracht. Deze is zoals de naam al aangeeft, gelimiteerd en wordt door Hyundai uit voorraad geleverd. Voor alle Limited Editions geldt dat ze 5000 euro goedkoper zijn dan voorheen.

Alle prijzen van de Ioniq 5 Limited Edition-uitvoeringen

Uitvoering Batterij kW (pk) Actieradius (WLTP) Prijs Standard Range RWD Style Limited 63 kWh 125 (170) 440 € 37.995 Standard Range RWD Connect Limited 63 kWh 125 (170) 440 € 42.995 Standard Range RWD Connect+ Limited 63 kWh 125 (170) 440 € 45.995 Long Range RWD Style Limited 84 kWh 168 (229) 570 € 41.995 Long Range RWD Connect Limited 84 kWh 168 (229) 570 € 46.995 Long Range RWD Connect+ Limited 84 kWh 168 (229) 570 € 49.995 N Line Edition Limited 84 kWh 168 (229) 515 € 49.995 Lounge Limited 84 kWh 168 (229) 530 € 52.395 N Line Limited 84 kWh 168 (229) 515 € 52.395 Long Range AWD N Line Limited 84 kWh 239 (325) 495 € 56.395

Uitrusting gelijk

Bijkomend voordeel is dat de uitrusting van de Limited Editions gewoon gelijk blijft. Het gaat dus niet om een uitgekleed basismodel van de Ioniq 5 - je krijgt gewoon de uitrusting die je al gewend was. En die is al vanaf de Style Limited uitgebreid. Standaard krijg je onder andere: