Prijsvergelijking: Smart #5 laat zien hoe duur Hyundai Ioniq 5 is

De Smart #5 is leverbaar in zes uitvoeringen en vijf daarvan gebruiken hypermoderne 800 volt-technologie. Voor 53.440 euro ben je welkom op het snellaadfeestje. Is dat een goede deal?

Smart #5

De goedkoopste Smart #5 (48.440 euro) heeft al 340 pk, 76 kWh en kan snelladen met 150 kW - geen cijfers om je voor te schamen. Maar geef 5 mille extra uit en je rijdt in een elektrische SUV met een vermogen van 363 pk, een batterij van 100 kWh (!) en een laadsnelheid van maximaal 400 kW (!!).

Dankzij 800 volt-technologie kan-ie in 18 minuten van 10 naar 80 procent hollen. Er zijn maar weinig concurrenten die ʼm dat nadoen, maar ze bestaan wel. De Hyundai Ioniq 5, Xpeng G6 en Tesla Model Y melden zich voor een prijsvergelijking. Stuk voor stuk met achterwielaandrijving.

Smart #5

(100 kWh, 590 km, 363 pk)

Pro S-uitvoering: 53.440 euro

Panoramadak: standaard

Stoelverwarming: standaard

360-gradencamera: standaard

Trekhaak (1600 kg): 2200 euro

Totaalprijs: 55.440 euro

Duurder: Hyundai Ioniq 5

Een Hyundai Ioniq 5 met de grote batterij (84 kWh) koop je voor 46.995 euro, maar Hyundai reserveert de 360-gradencamera en het panoramadak (tegen meerprijs) voor de Lounge-uitvoering van 57.395 euro. Snelladen doet de Ioniq 5 met maximaal 350 kW en zo vult hij zijn batterij, net als de Smart #5, in 18 minuten. Dit is de duurste elektrische EV van deze prijsvergelijking.

Hyundai Ioniq 5

(84 kWh, 530 km, 229 pk)

Lounge-uitvoering: 57.395 euro

Panoramadak: 895 euro

Stoelverwarming: standaard

360-gradencamera: standaard

Trekhaak (1600 kg): 2399 euro

Totaalprijs: 60.689 euro

Goedkoper: Xpeng G6

De ‘oude’ G6 kon snelladen met 280 kW - beschamend. De nieuwe Xpeng G6 schiet in 12 minuten naar 80 procent, dankzij een laadvermogen van maar liefst 451 kW. We hebben nog geen snellaadstation gezien dat zulke snelheden ondersteunt, maar de auto is er klaar voor. Verder is Xpeng lekker gul met het aankleden van zijn modellen, alleen de trekhaak kost extra.

Xpeng G6

(80,8 kWh, 525 km, 297 pk)

RWD Long Range-uitvoering: 49.990 euro

Panoramadak: standaard

Stoelverwarming: standaard

360-gradencamera: standaard

Trekhaak (1500 kg): 1190 euro

Totaalprijs: 51.180 euro

Goedkoper: Tesla Model Y

De Tesla Model Y vaart zijn eigen koers, met een kleinere batterij (ca. 75 kWh) en een boordnet van slechts 400 volt. Maar Tesla doet veel met weinig: de zuinige aandrijflijn zorgt toch voor een grote range en snelladen gaat evengoed met 250 kW. Maar die laadpiek is van korte duur: na 18 minuten zit de batterij pas op 60 procent. Tesla werkt vast aan een Model Y met 800 volt …

Tesla Model Y

(ca. 75 kWh, 622 km, 340 pk)