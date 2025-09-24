Review: zo wijst Xpeng G6 de Tesla Model Y naar het tweede plan

Tests

Xpeng bestaat pas 11 jaar, maar is voor de duvel niet bang. En voor Tesla al helemaal niet. De Xpeng G6 kreeg een facelift en laat het merk van Elon Musk dankzij een modern batterijpakket vertwijfeld achter.

Hoe moeten we de Xpeng G6 plaatsen?

Xpeng is glashelder: met de bij Magna Steyr in Oostenrijk gebouwde Xpeng G6 wil het de Tesla Model Y te lijf gaan. Ze zullen het niet hardop zeggen, maar stiekem komt de huidige Tesla-afkeer van de Europese kopers de Chinezen natuurlijk uitstekend uit.

Maar ook los van de Tesla-schaamte blaakt Xpeng van het zelfvertrouwen. Veelzeggend waren de reclameborden langs de snelweg met hierop de G6 afgebeeld en de kreet 'Y not?'. Best leuk.

Het merk gaat nu een stapje verder door een vernieuwde G6 te presenteren. Die laadt zo snel op, dat de Model Y alleen maar beteuterd kan toekijken. Dankzij een volledig nieuwe LFP-batterij en een boordnet van 800 volt kan de G6 snelladen met maximaal 451 kW. De Model Y geeft de pijp aan Maarten bij 250 kW.

Concreet betekent het dat je er in 10 minuten 230 kilometer bijgeladen hebt. Als je koffietje van het tankstation te heet is, moet je 'm bij de snellaadpaal achterlaten. Al zijn die op dit moment het grootste struikelblok, want ze kunnen nog geen 451 kW aan.

Wat is een LFP-batterij?

Jazeker, zo'n lithium-ijzer-fosfaat-accu heeft meerdere voordelen. In plaats van kobalt of nikkel gebruikt deze batterij ijzerfosfaat als kathodemateriaal. Dat maakt de batterij veiliger, goedkoper en milieuvriendelijker, omdat er minder schaarse metalen nodig zijn. Er zijn meer voordelen: LFP-batterijen hebben doorgaans een langere levensduur en zijn minder gevoelig voor oververhitting of brand. Een nadeel is de lagere energiedichtheid, waardoor ze groter en zwaarder zijn.

Wat is Xpeng eigenlijk voor merk?

Xpeng bestaat pas 11 jaar. Het maakt niet alleen auto's, maar ook robots en vliegende voertuigen. Oprichter He Xiaopeng windt er geen doekjes om: zijn hart gaat vooral sneller kloppen van spannende techniek en niet per se van auto's. En dat kan een voordeel zijn, nu de EV-ontwikkelingen zo snel gaan.

Xpeng doet niet aan benzine, tenzij de verbrandingsmotor als range-extender dient en dus niet rechtstreeks de wielen aandrijft. Voor Europese automerken, waar de benzine stiekem nog door d'aderen stroomt, is de overgang naar elektrisch een stuk lastiger.

Xpeng is geen merk voor koopjesjagers, maar richt zich ook niet op de rijkere clientèle. In China heeft het EV-merk een nuchtere Mona-serie, met instapprijzen van omgerekend 20.000 euro. Europa krijgt deze serie niet. Als Xpeng zich toch bedenkt, kan het de naam maar beter veranderen voordat er een toetjesmaker naar de rechter stapt …

Hoe herken je de vernieuwde Xpeng G6?

Goeie vraag. Met de nieuwe batterij hebben we meteen het grootste nieuws van de G6 eigenlijk wel gehad. De lichtstrip met geïntegreerde richtingaanwijzers aan de voorkant is nieuw, evenals de diffuser achter. Verder is er een nieuwe kleur: Stellar Purple. Afhankelijk van het licht, varieert die kleur van diep- naar lichtpaars.

Het interieur is voor 60 procent op de schop gegaan, zegt Xpeng. We denken dat die '0' er per ongeluk is bijgezet, want zien eigenlijk alleen een kleiner stuur. En nieuwe ventilatieroosters - denken we. Het uitzicht is typisch Chinees: geen knoppen, alleen maar beeldschermen.

Hoe rijdt de Xpeng G6?

Gewoon goed. Hij is ruim, stil en luxe en de afwerking is uitstekend. Er blijven wel ergernissen over. Een euvel dat we vaker bij Chinese merken zien, is dat de klimaatbeheersing niet overeenkomt met de gevoelstemperatuur. Zet je hem op 20 graden, dan kun je je ijsmuts opzetten.

Wel kun je de piepjes van de rijhulpsystemen vrij makkelijk uitschakelen. Al blijf je een toon horen als de geldende maximumsnelheid verandert. Onverwacht slordig: de camera's zien het verbodsbord (30 km/h) op de parallelbaan aan voor de snelheid op onze weg. Niet handig als je de adaptieve cruisecontrol gebruikt.

Tot slot verstaat het multimediasysteem van onze testauto alleen Engels en snapt-ie dus niks van onze spraakcommando's. Het aanhangergewicht van 1500 kilo verzacht de pijn. Verder is de uitrusting riant, met verwarmde en geventileerde stoelen, een geluidssysteem met 18 luidsprekers en een panoramadak.

Wat is de prijs van de Xpeng G6 (2025)?

Dat de Chinezen niet bang zijn voor Tesla, zie je aan de prijs. Er zijn twee versies: een Long Range (46.990 euro) en een RWD Performance (51.990 euro). Daarmee is de Xpeng G6 een fractie duurder dan de Tesla Model Y, die 45.990 euro kost. De G6 Long Range (297 pk) levert je overigens maar 15 kilometer extra op ten opzichte van de Performance met zijn vermogen van 417 pk.

Voor 5000 euro extra krijg je snellere acceleratietijden en een hogere topsnelheid, maar voor Nederland is de Long Range prima geschikt en kun je dat geld in je zak houden.

