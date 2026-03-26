Om deze specifieke reden winnen Volkswagen en Toyota plotseling terrein in China

Volkswagen en Toyota zijn bezig aan een opvallende opmars in China, terwijl lokale EV-giganten juist terrein verliezen. De verschuiving komt niet uit het niets, maar hangt nauw samen met veranderende regels in de grootste automarkt ter wereld.

De afbouw van subsidies voor elektrische auto’s zet de markt namelijk volledig op zijn kop.

Minder steun voor elektrisch rijden

In de eerste twee maanden van 2026 wist Volkswagen, samen met zijn Chinese joint ventures FAW en SAIC, een marktaandeel van 13,9 procent te behalen. Daarmee blijft het Geely net voor, terwijl Toyota zich ook weer verrassend in de top 3 meldt.

De belangrijkste oorzaak is het verdwijnen van belastingvoordelen en subsidies voor elektrische auto’s. Daardoor worden traditionele modellen en alternatieve aandrijflijnen ineens weer aantrekkelijker.

Stevige tik voor BYD

Voor BYD pakt die ontwikkeling juist negatief uit. Het merk, dat Volkswagen eerder van de troon stootte, zakt terug naar de vierde plaats en noteert de grootste verkoopdaling sinds de pandemie.

Vooral fabrikanten die sterk leunen op betaalbare EV’s en plug-in hybrides voelen de pijn. Zonder subsidies blijken veel kopers minder snel voor volledig elektrisch te kiezen.

Hybride als slimme middenweg

Toyota profiteert van deze trend dankzij zijn sterke focus op hybrides. Die aandrijflijn is voor veel consumenten een aantrekkelijk alternatief nu financiële voordelen voor EV’s afnemen. Het populairste model van het merk in China is de Toyota RAV4.

Volgens marktkenners trekken hybrides zelfs kopers weg bij plug-in hybrides, juist omdat ze minder afhankelijk zijn van overheidssteun.

VW komt toch met nieuwe EV’s

Volkswagen gebruikt het momentum om zijn positie verder te versterken. Zo is de productie gestart van de Volkswagen ID. Unyx 08, een model dat samen met Xpeng is ontwikkeld voor de Chinese markt. Zie foto's hierboven.

Volkswagen profiteert nu van de afkoelende EV-markt, maar kijkt ondertussen vooruit. Het merk komt dit jaar met meer dan twintig nieuwe elektrische modellen in China, waarmee het inspeelt op de langere termijn.