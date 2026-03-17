Populairste EV's van Volkswagen-groep ooit: peperdure nummer 6 zal je verbazen

Het stekkerpad van de Volkswagen-groep is grillig, maar nu meldt het grootste autoconcern van Europa met gepaste trots dat het 4 miljoen EV's heeft gebouwd sinds de e-Up in 2013. Dit zijn de 10 bestsellers.

Volkswagen begon nogal voorzichtig met zijn elektrische avontuur. In 2013 kwam de e-Up op de markt, samen met de elektrische Skoda Citigo. Het was een elektrische auto op basis van een bestaand model. De koudwatervrees was een jaar later nog niet voorbij, met de e-Golf.

Ook hier diende een bestaande auto als technische basis. Met zijn specs was de Volkswagen e-Golf evenmin een voorloper. De auto kon 190 kilometer elektrisch rijden, en dan ook nog volgens een inmiddels achterhaalde meetmethode.

Volkswagen ID.3 problemen

De liefde tussen Volkswagen en elektrische auto's kwam laat op gang. Vijf jaar lang gebeurde er weinig. Pas in 2019 kwam de vaart erin, toen een speciaal platform werd ontwikkeld voor elektrische auto's. Vervolgens kwamen onder meer de ID.3 en ID.4, de Cupra Born en de Skoda Enyaq op de markt.

Niet dat alles nu koek en ei was. Met name de Volkswagen ID.3 kreeg het zwaar te verduren. De introductie werd uitgesteld vanwege softwareproblemen, en die waren nog niet volledig opgelost toen de auto wél bij de dealer stond. Er moesten tal van updates aan te pas komen voordat de ID.3 naar behoren functioneerde. Ook de omslachtige bediening (via touchvlakken) en de materiaalkeuze deden Volkswagens reputatie geen goed.

Meer Taycans dan Cupra's

Maar zie, de EV-teller loopt op en met tal van betaalbare modellen in het vooruitzicht gaat het nu hard. Van de vier miljoen gebouwde elektrische auto's was ongeveer de helft afkomstig van Volkswagen zelf. Audi is tweede (870.000), Skoda (480.000) volgt op plek 3. Porsche (250.000) weet Seat en Cupra (230.000) verrassend voor te blijven. Vooral de Taycan deed het aanvankelijk prima, al kwam later de klad erin. Er zijn ook 11.000 elektrische trucks gebouwd, onder meer van M.A.N.

Inmiddels heeft Volkswagen de smaak te pakken en storten de merken uit de groep de komende tijd veel betaalbare elektrische auto's over ons uit. De Cupra Raval bijt het spits af, later dit jaar komen de Volkswagen ID. Polo en ID. Cross en de Skoda Epiq op de markt. Een kleinere Renault Twingo-concurrent (prijs: 20.000 euro) staat gepland voor 2027 of 2028.

10 populairste EV's Volkswagen-groep: