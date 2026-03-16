Review: zo opent Volkswagen ID. Cross de aanval op Kia EV2

De Volkswagen ID. Cross gaat later dit jaar de strijd aan met de Kia EV2 en de Renault 4. Om zijn kansen in te schatten, maken we alvast een testrit met een preproductiemodel.

Wat is opvallend aan de Volkswagen ID. Cross (2026)?

We moesten lang wachten op de goedkope elektrische modellen van de Volkswagen-groep en nu staan er ineens vier auto’s te popelen om Nederland te veroveren. De Cupra Raval trapt af, gevolgd door de ID. Polo en vervolgens de compacte SUV's: de Skoda Epiq en de ID. Cross.

Er zijn een paar dingen die de ID. Cross uniek maken. Anders dan de Cupra Raval, heeft-ie normale deurgrepen. Ook beschikt hij als enige over een frunk. Bij Skoda moet je bijbetalen voor zo’n opbergbak onder de motorkap. In de lage neus van de hatchbacks is daarvoor simpelweg niet genoeg ruimte. En de massagestoelen zijn een ding: alleen Volkswagen-rijders kunnen die aanvinken in de optielijst.

Het motor- en batterijaanbod van deze MEB+-platformauto’s begint bekende kost te worden. De kleine batterij van 37 kWh (116 of 135 pk) krijgt een WLTP-actieradius van circa 312 kilometer en de grote batterij van 52 kWh (211 pk) brengt je in theorie 436 kilometer ver. Wij rijden in de krachtigste versie met de grootste batterij én trekhaakvoorbereiding, want deze versie mag zowaar een geremde aanhanger van 1200 kg trekken. De Renault 4 gooit bij 750 kg de handdoek in de ring.

De maximale laadsnelheid van 105 kW is niet om over naar huis te schrijven, maar het werkt wel verhelderend als je in de brief een plaatje van de laadcurve tekent. Die is zo vlak, dat het niet uitmaakt of je inplugt met 10, 40 of 70 procent. De laadsnelheid bedraagt altijd 80 kW of meer. Een laadpauze met de grote batterij van 52 kWh duurt 24 minuten (10 tot 80 procent).

Wat is goed aan de Volkswagen ID. Cross?

Na de lancering van de Volkswagen ID.3 in 2020, kwamen op het hoofdkantoor van Volkswagen meer klachten binnen dan verwacht. Ook wij hadden geen goed woord over voor de sliders waarmee je de temperatuur bedient en de touchknoppen op het stuur.

Voor de ID. Cross werden de koppen bij elkaar gestoken en veel fratsen overboord gezet. De temperatuur regel je met echte schakelaars en op het stuur prijken fysieke knoppen. En elk raam heeft weer een eigen knop gekregen – als bestuurder hoef je niet langer aan te klooien met een Rear-schakelaar. Hieronder zie je het dashboard van de ID. Polo, dat van de ID. Cross gaat erop lijken.

En toen hadden de ontwerpers de smaak te pakken. De elektrische vierling kreeg een moderne cell-to-pack batterij waarbij de accucellen niet eerst in modules worden verpakt, maar direct in de behuizing worden gelepeld. Dat scheelt gewicht en de ruimte wordt beter benut. Over gewicht en ruimte gesproken: onder de motorkap ligt een nieuwe elektromotor waar onderdelen zoals de boordlader en de aircocompressor direct op worden gestapeld. Opgeruimd staat netjes. Met als resultaat dat de ID. Cross maar liefst 400 kg lichter is dan een Volkswagen ID.3 met evenveel power en range.

Hobbelend over een klinkerweg naast het Olympisch Station in Amsterdam, voelen we dat de compacte SUV het volwassen veercomfort biedt van een auto uit een klasse groter. De banden rollen duidelijk articulerend over de oneffenheden en het onderstel is keurig in balans. Wij vinden de cabine al behoorlijk stil, maar het productiemodel krijgt een nog dikkere laag isolatiemateriaal tussen de elektromotor en de inzittenden. De fijne zitpositie en de voorspelbare besturing zorgen ervoor dat deze nieuwerwetse Volkswagen meteen vertrouwd aanvoelt.

Wat kan beter aan de Volkswagen ID. Cross?

In de nieuwe software kun je de luidruchtigste veiligheidssystemen eenvoudig uitschakelen. Maar de ID. Cross heeft zoveel techniek aan boord, dat de overgebleven rijhulpen evengoed op je zenuwen werken. Tijdens onze rit door Amsterdam waarschuwt de auto voor overstekende fietsers, terwijl dat nergens voor nodig is. Wij staan stil voor een rood verkeerslicht en het oversteken gebeurt op een veilige afstand voor de auto.

Op de snelweg houdt de snelheidswaarschuwing wijselijk z’n luidspreker als-ie op een parallelweg een 50-bord ziet, want dit piepje hebben we uitgeschakeld, maar hij gooit wel de door ons ingestelde limiter omlaag van 105 naar 50 km/h. Op de snelweg! Annuleren! Annuleren! We denken maar zo: dit is een pre-productiemodel en de software wordt nog gefinetuned.

Wat moet je weten over de prijs?

Over de prijs hebben we goed en slecht nieuws te melden. De beloofde instapprijs van ongeveer 28.000 euro stemt ons positief, want dat maakt de ID. Cross een stukje goedkoper dan de Renault 4 (vanaf 29.990 euro). Bij beide merken krijg je het basismodel met ongeveer 300 kilometer rijbereik.

We schrikken als we horen dat onze testauto toch zeker 40.000 euro moet kosten. Nou rijden we in een ID. Cross met de krachtigste elektromotor, de grootste batterij en de meeste opties (massagestoelen, panoramadak), maar in het segment van de kleine elektrische SUV hoort zo’n groot bedrag niet thuis. Nu zijn we extra benieuwd naar de prijslijst van de Kia EV2.

Volkswagen ziet het probleem niet: met een kofferbak van 450 liter en genoeg ruimte voor vier volwassenen, kan de ID. Cross je enige auto zijn. En die auto moet je kunnen aankleden met alle techniek en luxe die je begeert. Je hóeft de optionele massagefunctie niet aan te vinken …

Je hebt tijd om te sparen, want de ID. Cross laat waarschijnlijk nog een half jaar op zich wachten. De productieversie wordt in de zomer onthuld en de auto staat pas in de herfst bij de Volkswagen-dealer.

Wat vind ikzelf van deze elektrische SUV?

Achter het stuur van een nieuwe testauto heb ik normaal gesproken een paar minuten (en kilometers) nodig om mijn draai te vinden, maar nu niet. De fijne zitpositie, de balans van het onderstel en de voorspelbare besturing roepen direct het vertrouwde Volkswagen-gevoel op. Daar zal niet iedereen gevoelig voor zijn, maar ikzelf ben wel besmet met het virus. Mijn rijbewijs haalde ik met een Golf V en mijn eerste eigen auto was een Golf II.

Ik kijk dan ook halsreikend uit naar het definitieve model én de eerste vergelijkende test tegen de Renault 4 en de Kia EV2. Spannend, want de Koreaanse nieuwkomer belooft ook zo'n praktische alleskunner te worden.

