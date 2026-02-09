Review: deze nieuwe goedkoopste EV van Skoda wordt een klapper

Tests

Na een uitstekend 2025 wil Skoda knalhard doordenderen. De nieuwe elektrische Skoda Epiq moet daarbij helpen. Gaat dat lukken? Een testrit met het prototype is alvast veelbelovend.

Wat valt op aan de Skoda Epiq (prototype)?

We beginnen even met een disclaimer: de Skoda Epiq waarmee wij in Noord-Portugal hebben gereden, was nog niet productieklaar. Doordat de auto bovendien grotendeels was afgeplakt en bestickerd - ook vanbinnen - konden we niet alle aspecten van de auto beoordelen. En over het dashboard mógen we je nog niks vertellen.

Wat wel als een paal boven water staat, is dat de Skoda Epiq de voordeligste elektrische Skoda wordt. Hij staat op hetzelfde MEB+-platform als de Volkswagen ID. Polo en de Cupra Raval, die we al eerder in prototype-uitdossing aan de tand voelden. Dat betekent dat de Epiq - anders dan de Skoda Elroq en Enyaq - geen achterwiel- maar voorwielaandrijving heeft en dat ook de elektromotor voorin ligt.

Anders dan de ID. Polo en de Raval is deze Skoda geen traditionele hatchback, maar een compacte SUV. Toch is de Skoda met z’n 1,58 meter maar 5 centimeter hoger dan de ID. Polo. In de lengte overtroeft de Epiq z’n Duitse neef met ongeveer 12 centimeter (4,17 vs. 4,05 m).

Ondanks de wilde bestickering, herkennen we bij het prototype veel van de conceptcar die Skoda in 2025 voor het eerst aan het publiek toonde. Zo zien we ook hier acht ovale openingen onder in de voorbumper, opvallend smalle lichtunits en juist breed uitgevallen C-stijlen. We durven er wel op te vertrouwen dat de productieversie heel sterk op de showcar gaat lijken.

Skoda gaat z'n nieuwste elektrische SUV'tje leveren met twee accupakketten en in drie vermogensvarianten. De Epiq 35 moet het doen met 115 pk, de 40 heeft er 135 tot z'n beschikking en de 55 is de topper van de reeks met 210 pk.

De twee 'tamme' versies hebben een batterij met netto 37,5 kWh in hun buik, goed voor een WLTP-bereik van 315 kilometer. In de Epiq 55 die wij rijden, ligt een accupakket van 51,7 kWh (netto). Daarmee zou je tot 430 kilometer ver moeten komen.

Wat is goed aan de Skoda Epiq (prototype)?

Doordat de elektromotor bij de Skoda Epiq voorin ligt, bleef boven de achteras veel ruimte beschikbaar. Dat resulteert in in een enorme kofferbak.

De totale inhoud, die van de 'geheime kelder' onder de bodemplank meegerekend, bedraagt 475 liter. Daarmee troeft-ie zelfs de grotere Elroq af. Met slechts 5 liter, maar toch ... Ten opzichte van de 7 centimeter langere Skoda Kamiq is de Epiq zelfs 105 liter in het voordeel.

Gelukkig gaat het grote aantal liters voor spullen niet ten koste van de passagiersruimte. Vier inzittenden met een lengte tot pakweg 1,85 meter, kunnen hun hoofden en benen heel aardig kwijt.

De Skoda Epiq mag dan ruim 30 centimeter korter zijn dan de Skoda Elroq, hij rijdt er niet minder volwassen om. In en rond het regenachtige Porto laten we het onderstel kennismaken met pokdalige klinkerstraatjes en diepliggende putdeksels, maar die worden met de mantel der soepelheid toegedekt. Disclaimer: we rijden op wielen met een diameter van 18-inch, het instapmaatje van de Epiq.

De testauto is mooi stil, hoewel er niet eens isolatieglas is gemonteerd. En terwijl het elektromotorische gejengel van veel andere EV's ons vaak pijn aan de oren doet, hebben we de nieuwe APP290-motor van de Epiq nauwelijks gehoord.

Voor de honderdsprint heeft ‘onze’, 204 pk en 290 Nm sterke Epiq 55 slechts 7,4 seconden nodig. Hij weegt dan ook maar 1540 kilo, wat netjes is voor een EV. Omdat we met de prototypes in konvooi moesten blijven rijden, waren we af en toe gedwongen plankstroom voorrang te nemen. Dan merk je dat de Epiq 55 ook op de tussensprints meer dan snel genoeg is. Korte invoegstroken zijn daardoor een peulenschil voor de elektrische Tsjech.

Voor het terugwinnen van remenergie kun je via het infotainmentscherm twee standen kiezen: sterk of standaard. Los daarvan kun je de schakelhendel in de B-stand zetten. Vooral in de stad kan dat handig zijn. Net als de kleine draaicirkel, trouwens: voor straatje keren heeft de Epiq genoeg aan 10,15 meter tussen de stoepranden.

Wat kan beter aan de Skoda Epiq (prototype)?

Thuis en aan de laadpaal kan elke Epiq standaard met 11 kW bijladen. De snellaadvermogens liggen daarentegen vrij ver uit elkaar. De instapper komt niet verder dan 50 kW. Voor een plug-in hybride is dat helemaal prima, voor een EV vinden we het mager.

Skoda zelf lijkt zich er ook een beetje voor te schamen, want het geeft voor deze variant nog geen snellaadtijd op. Aan de andere kant: 80 procent van de EV-rijders snellaadt nooit en als je zelden lange afstanden rijdt, maakt het niet uit.

Bij de Epiq 40 gaat de accu dankzij een DC-laadvermogen van 90 kW binnen zo'n 28 minuten van 10 naar 80 procent, de dikste versie komt tot 125 kW en is in minder dan 25 minuten klaar.

Aan het lijstje van Skoda's Simply Clever-geintjes voegt de Epiq een kabeltas toe. Die haak je moeiteloos aan de achterbankleuning, zodat de laadkabel niet los door de bagageruimte zwalkt. Geinig, toch lijkt een frunk, al dan niet als optie, ons een nog slimmer idee.

Hoewel de ruimte op de achterbank lang niet verkeerd is, zit je er als volwassene niet echt fijn Dat komt doordat de zitting te kort is en de wagenbodem te hoog. Alsof je tijdens een ouderavond op de kleuterschool op de stoel van je kind plaatsneemt

Wat is de prijs van de Skoda Epiq (prototype) en wanneer komt-ie naar Nederland?

In 2025 heeft Skoda aangegeven dat de goedkoopste Skoda Epiq onder de grens van 25.000 euro blijft. Top, maar de vraag is hoeveel belangstelling er bestaat voor de instapversie met z’n beperkte bereik en matige laadprestaties. We vermoeden dat de Epiq met de aantrekkelijkste specificaties de 30 mille ruimschoots gaat overschrijden.

Desondanks krijgen auto’s als de Renault 4, Kia EV2 en de elektrische Fiat Grande Panda er een sterke concurrent bij.

De Epiq 55 gaat in juni 2026 in productie en het zal nog wel tot de nazomer duren voordat-ie in de showroom staat. Wie een van de goedkopere varianten wil hebben, moet nog een klein halfjaar langer geduld hebben.

Wat vind ikzelf van Skoda Epiq (prototype)?

Hoewel mijn ‘first date’ met de Skoda Epiq kort was, heb ik er alle vertrouwen in dat veel mensen we in zijn voor een langdurige relatie met de elektrische Tsjech.

Autokopers en -leaseklanten zijn nu eenmaal dol op compacte SUV’s en ten opzichte van de concurrentie heeft-ie het voordeel van z’n gigantische kofferbak. En Skoda kennende, komt het met het uitrustingsniveau ook wel goed.

Jonge gezinnen hebben alle ruimte, zelfs als ze met de auto op vakantie willen. Alleen doen ze er dan verstandig aan om voor de topversie kiezen. Door zijn grotere accu en hogere snellaadvermogen is de Epiq 55 verreweg de meest relaxte lange-afstandsauto van het stel.

Ik wil de wrappers en stickerplakkers van Skoda niet voor het hoofd stoten, maar mij nemen ze niet in de maling. Dwars door alle kleurige bubbels heen, herkende ik het studiemodel dat Skoda al in september 2025 in München liet zien.

Het is dus wel duidelijk dat de Epiq het eerste productiemodel is dat volledig volgens Skoda’s Modern Solid-designtaal is ontworpen. Dat is net even anders, met een paar geinige accenten, waaronder de rij ovale gaten/inkepingen onder in de bumpers.

Tegelijkertijd is het ontwerp vertrouwd genoeg om potentiële klanten niet de showroom uit te jagen. Het moet dus raar lopen, wil dit geen verkoopklapper worden.