Met deze troeven gaat de Kia EV2 (2026) de Skoda Epiq te lijf

De Kia EV2 werd later aangekondigd, maar staat toch al eerder bij de dealer dan de Skoda Epiq. Wat zijn de verschillen in actieradius, ruimte en prijs?

2026 kan weleens het doorbraakjaar worden van de compacte elektrische auto. De Kia EV2 is een van de modellen om nauwlettend in de gaten te houden. Verderop in 2026 komt ook de Volkswagen ID. Polo op de markt, terwijl Skoda eindelijk de Epiq in de showroom zet.

Met de Epiq hebben we meteen de belangrijkste concurrent van de Kia EV2 te pakken. De ID. Polo is een traditionele hatchback, terwijl de Epiq en de EV2 SUV’s zijn. Over het uiterlijk, de specs, de actieradius en de vergelijking met de Skoda Epiq valt genoeg te vertellen, net als over de prijs. Spoiler: daar ga je van schrikken ...

EV2 lijkt op Kia EV3

Aan de voorkant lijkt de 4,06 meter lange EV2 als twee druppels water op de grotere Kia EV3. Achteraan zijn de verschillen groter; de lichtunits zijn niet aan weerszijden van de achterruit geplaatst, zoals bij de EV3 en EV9, maar in de buurt van de bumper.

Houd je van schermen, dan kom je volledig aan je trekken in de kleinste elektrische Kia. De EV2 heeft drie schermen van in totaal bijna 30 inch: een 12,3-inch digitaal instrumentarium, een 5,3-inch touchscreen voor de klimaatregeling en een 12,3-inch centraal display.

Wat je niet vaak ziet bij compacte auto’s, is de keuze voor een verschuifbare achterbank of twee afzonderlijke stoelen. Schuif je de achterbank naar voren, dan heeft de EV2 een bagageruimte van 403 liter. Er is ook een frunk van 15 liter.

Kia EV2 actieradius

Bij de EV2 krijg je de keus uit twee batterijen: een 42,2 kWh-variant en een batterij van 61,0 kWh. Dat levert een actieradius op van 317 kilometer (42,2 kWh) of 448 kilometer (61 kWh). De Kia EV2 met 42,2 kWh-batterij krijgt een elektromotor met 147 pk, de versie met 61 kWh een iets minder krachtige motor die 136 pk levert.

Zowel de uitvoering met het kleine als het grote accupakket heeft een topsnelheid van 161 km/h. De 42,2 kWh-EV2 doet de sprint van 0 naar 100 km/h in 8,7 seconden, de 61 kWh-versie is met 9,5 seconden iets langzamer.

Beide versies zijn gebaseerd op een 400V-architectuur en kunnen van 10-80 procent snelladen in ongeveer 30 minuten. Op straat laad je met 11 kW, maar als je bijbetaalt, kun je de EV2 ook met een 22 kW laadmogelijkheid krijgen.

Kia levert de EV2 met een arsenaal aan veiligheidssystemen, maar het is nog niet bekend welke standaard zijn. Tot het aanbod behoren onder meer snelwegassistentie, adaptieve cruisecontrol met fileassistentie, een dodehoekcamera en een parkeerassistent. Daarmee kun je de EV2 inparkeren zonder dat je zelf in de auto zit.

De EV2 kan in de toekomst energie terugleveren aan het elektriciteitsnet (vehicle-to-grid).

Kia EV2 vs. Skoda Epiq

Laten we eens kijken wat Skoda daar tegenover zet. In de 4,10 meter lange Epiq beschikken de passagiers over 490 liter aan bagageruimte. Dat is fors meer dan de 403 liter waarmee je het in de EV2 moet doen. Of de Epiq ook een frunk krijgt, net als de EV2, is niet duidelijk. We vermoeden van wel; de Volkswagen ID. Cross waarmee hij nauw verwant is, krijgt er in elk geval wel eentje.

Met zijn actieradius slaat de Kia EV2 terug: hij heeft grotere batterijen. De Epiq met het kleine batterijpakket van 37 kWh haalt maximaal 300 kilometer, de versie met grotere batterij (52 kWh) krijgt een bereik van 425 kilometer.

De Kia EV2 heeft met 317 of 448 kilometer dus een iets grotere actieradius.

Kia EV2 levering en prijs

Hoewel Skoda al jaren kleine flarden nieuws over de Epiq deelt, komt-ie pas in de zomer van 2026 écht op de markt. Kia doet zijn huiswerk sneller en start in februari 2026 met de productie van de EV2 met 42,2 kWh. Eind maart staat hij vervolgens al in de showroom. De gemiddelde consument zal zich een hoedje schrikken, want Kia vertelde in 2025 al dat de EV2 ruim 30.000 euro gaat kosten. Dat is 5000 euro meer dan de Skoda Epiq. Slik ...

De varianten met de 61kWh batterij, waaronder de duurste GT-line, gaan in productie vanaf juni 2026.