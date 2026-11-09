Tweedehands Kia Picanto: apk-problemen en betrouwbaarheidsscore

Aankooptips

Kleine stadsauto’s op benzine worden met uitsterven bedreigd. En nieuw zijn ze ook allang niet goedkoop meer. Neem de Kia Picanto, die kost al bijna 21.000 euro! Gelukkig is de PIcanto ook tweedehands ruim verkrijgbaar. Maar hoe betrouwbaar is de kleine Koreaan?

De eerste Kia Picanto werd gebouwd van 2004 tot 2011. De derde generatie van de kleine Koreaan verscheen in 2017 en is nog altijd in productie. Dat is niet zonder reden.

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Ondanks zijn bescheiden carrosserielengte van slechts 3,59 meter, is de Picanto veel auto voor het geld. Voor deze klasse is het ruimteaanbod verrassend goed. Zelfs de bagageruimte van 255 liter is allesbehalve behelpen. Klap je de achterbank neer, dan ontstaat een laadruimte van ruim één kubieke meter.

Veranderingen Picanto-facelifts 2020 en 2024

In de zomer van 2020 kreeg de Kia Picanto een eerste facelift, waarbij onder meer de uitrusting werd verbeterd en de traditionele automaat plaatsmaakte voor een gerobotiseerde handbak. Helaas verdween de 1,2-liter viercilinder motor uit het gamma.

Bij de upgrade van 2024, ging ook het uiterlijk op de schop. Daarmee kreeg de Picanto hetzelfde familiegezicht als z’n grotere broers, met moderne led-verlichting voor en achter. Op de veiligheids­uitrusting werd evenmin beknibbeld. Spoorassistentie, een vermoeidheidswaarschuwing en een systeem dat botsingen moet voorkomen (met fietsers- en voetgangersdetectie) zijn standaard.

Apk-problemen Kia Picanto

Over het algemeen staat de Kia Picanto bekend als betrouwbaar - net als zijn broertje, de Hyundai i10, overigens. Toch komen bij de Duitse GTÜ-keuringen af en toe typische gebreken naar voren. Meest voorkomende problemen: olietranspiratie bij motor of ­versnellingsbak, defecte kentekenverlichting aan één zijde, ongelijkmatig werkende ­remmen, verkeerd afgestelde koplampen en defecte remlichten.

Hoe betrouwbaar is de Picanto?

Bij de Nederlandse ­Consumentenbond behoort de Picanto tot de betrouwbaarste jongetjes van de klas, met een waardering van een 8,8. Toch zijn er zaken die voor aankoop extra aandacht verdienen. Soms kan er kabelbreuk voorkomen tussen de accu en de bobines, waardoor de auto niet meer start.

Bij de direct ingespoten turbomotor raken incidenteel de injectoren vervuild. Dit is te merken aan een minder soepele motorloop en aan ‘hikken’ tijdens het optrekken.

Versleten koppeling en garantie

Bij Picanto’s die vooral in stadsverkeer hebben gereden, kan de koppeling voortijdig de geest geven. Is het aangrijpingspunt erg hoog of ‘hapt’ de koppeling? ­Realiseer je dan dat de koppeling geldt als slijtageonderdeel. Naar de garantie kun je dus fluiten. Voor het audiosysteem hanteert Kia trouwens maar een driejarige garantie, reden temeer om het infotainment tijdens een proefrit uitvoerig te testen.

Prijzen tweedehands Kia Picanto (2017-)

De vroegste exemplaren van deze generatie Kia Picanto koop je vanaf zo'n 5000 euro, maar dan moet je wel genoegen nemen met een een kilometerstand die de 150.000 kilometer overschrijdt.

Bouwjaar km-stand 1.0 CVVT / 1.0 DPi 1.2 CVVT 1.0 T-GDI 2018 80.000-120.000 Vanaf ca. € 6500 Vanaf ca. € 10.500 Vanaf ca. € 10.500 2020 60.000-80.000 Vanaf ca. € 8500 Vanaf ca. € 12.000 Vanaf ca. € 12.000 2022 40.000-60.000 Vanaf ca. € 10.000 - Vanaf ca. € 15.000 2024 20.000-40.000 Vanaf ca. € 14.500 - Vanaf ca. € 20.000

Wil je per se een Picanto van na de facelift van 2020 met maximaal 80k op de teller, reken dan op vraagprijzen van zo'n 8500 euro. Dat is nog altijd ruim minder dan de helft van een nieuwe, maar dan rijd je natuurlijk wel met de oude neus en de oude achterkant rond.

Een Kia Picanto naar de laatste mode kost je minimaal 14.500 euro. Maar let op, in 2024 zijn ook nog veel Picanto's met de oude looks verkocht.

Eigenlijk is de Toyota Aygo X momenteel nog de enige concurrent van de Ka Picanto. Die rijdt volwassener, maar is minder ruim én stukken duurder, ook als occasion.

Tip: een tweedehands Hyundia i10 is technisch net zo goed als de Picanto. Technisch zijn de auto's namelijk grotendeels identiek. Maar om de een of andere reden is de i10 veel minder gewild en daardoor meestal iets goedkoper dan een vergelijkbare Picanto.