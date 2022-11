Aankoopadvies tweedehands Kia Picanto (2017) - problemen, uitvoeringen, prijzen

Nieuw is de Kia Picanto niet meer het koopje van vroeger. Als gebruikte auto is de compacte hatchback daarentegen erg betaalbaar. Maar waar moet je op letten bij een tweedehands Kia Picanto?



De Kia Picanto is steevast in de bovenste regionen van de Nederlandse verkooplijsten te vinden. Dat Kia momenteel Nederlands marktleider is met een marktaandeel van ruim 10 procent, is dan ook voor een groot deel te danken aan de Picanto. In zijn huidige generatie (fabriekscode JA) kwam de Kia Picanto in 2017 op de markt. Sindsdien werden er bijna 50.000 verkocht. Niet zo gek dus, dat de Kia Picanto al goed vertegenwoordigd is op de occasionmarkt. Nieuw is de kleine Koreaan geen koopje meer, tweedehands is de Picanto wel lekker betaalbaar. Maar er zijn natuurlijk meer zaken om rekening mee te houden …

Voordelen en nadelen Kia Picanto

Zeker voor zijn prijsklasse, is de Kia Picanto een ruime auto. Zelfs langere volwassenen houden het op de achterbank best een tijdje uit. De motorgeluiden van de viercilinder 1.2-versie (83 pk) zijn vrij goed gedempt. De driecilinder 1.0 (68 pk) maakt minder indruk. Hij is lawaaiiger en de prestaties zijn niet om over naar huis te schrijven. De 1.0 met turbo, die 100 pk’s in zijn neusje verbergt, is de natte droom van elke Picanto-rijder. Hij biedt volwassen prestaties (0-100 in 10,1 s, top 180 km/h) en verbruikt gemiddeld toch maar 5,7 l/100 km (1 op 17,5).



Vergeleken met concurrenten als de Volkswagen Up, Opel Karl en Ford Ka+ is de Kia Picanto vrij compleet uitgerust. Bij duurdere versies is zelfs verwennerij als stuur- en stoelverwarming, cruisecontrol en automatische klimaatregeling aan boord. Ook scoort de Kia Picanto goed met zijn uitstekende remmen.



Vaak nog fabrieksgarantie op tweedehands Picanto



De riante fabrieksgarantie van de Kia Picanto van 7 jaar is aantrekkelijk voor particuliere kopers. Ook als zij hun ogen laten vallen op een tweedehands exemplaar. De garantie is namelijk overdraagbaar. Mits de auto oorspronkelijk in Nederland geleverd is en volgens fabrieksvoorschrift onderhouden is. De eerste 3 jaar geldt er geen kilometerbeperking, maar voor Kia's ouder dan 36 maanden zit er ook een grens van 150.000 kilometer aan de garantie.

Welke motorversie van de Kia Picanto moet ik kiezen?

Anders dan zijn voorganger, is de huidige Picanto er alleen nog met een vijfdeurs carrosserie. Kort door de bocht genomen, kun je op motorisch gebied uit drie varianten kiezen. De instapper is een drie­cilinder 1.0. Tot de facelift van 2020 heette deze motor 1.0 CVVT en was hij gekoppeld aan een handgeschakelde vijfbak. Daarna voorzag Kia hem van een efficiënter inspuitsysteem en doopte hem ‘1.0 DPI’. Desgewenst voorzien van een vijfbak met geautomatiseerde koppeling. Aan het vermogen en koppel (68 pk, 96 Nm) veranderde niets.



Naast de driecilinder 1.0 CVVT leverde Kia de luxer uitgeruste Picanto’s tot de facelift van 2020 ook met de 84 pk en 122 Nm sterke viercilinder 1.2 CVVT. Tegen meerprijs kon die gekoppeld worden aan een viertraps automaat. De meest begeerlijke motorvariant is de 1.0 T-GDI. Hierbij is de 1,0-liter driepitter voorzien van directe inspuiting en een turbootje, waarmee het vermogen tot 100 pk stijgt. Belangrijker is het tot 171 Nm verhoogde koppel, waarmee de Picanto zich lekker schakellui laat rijden. Dat is extra prettig omdat de handbak geen toonbeeld van souplesse en precisie is.



Kia Picanto als vierzitter of vijfziiter



De Picanto wordt naar keuze geleverd met vier of vijf veiligheidsgordels. Als je vaak drie kabouters op de achterbank meeneemt, moet je de vierzitter dus overslaan.

En wie een zo luxe mogelijke stadsauto zoekt, kan de Kia Picanto EconomyLine beter laten staan. Hierin moet je de zijruiten nog handmatig open slingeren en tot april 2019 had deze versie geen airco. In de EconomyPlusLine zijn beide wel standaard, en vanaf de ComfortLine en ComfortPlusLine beschik je over nog iets meer luxe. Bij de GT-Line en de X-Line (beide standaard met turbomotor) wordt de extra uitrusting omlijst door een sportief, dan wel suv-achtig uiterlijk.

Problemen Kia Picanto JA (2017)



De Kia Picanto JA (vanaf 2017) is een betrouwbare auto. Er zijn nauwelijks grote problemen bekend. Soms kan er kabelbreuk voor­komen tussen de accu en de bobines, waardoor de auto niet meer start. Bij de direct ingespoten turbomotor raken incidenteel de verstuivers vervuild. Mocht dit optreden, dan merk je dit aan een minder soepele motor­loop en aan ‘hikken’ tijdens het optrekken. Bij Picanto’s die vooral in stadsverkeer hebben gereden, kan de koppeling voortijdig de geest geven. Is het aangrijpingspunt erg hoog of ‘hapt’ de koppeling? Realiseer je dan dat de koppeling geldt als slijtageonderdeel. Hij valt dus niet onder de zevenjarige fabrieksgarantie. Voor het audiosysteem hanteert Kia een garantie van drie jaar, reden temeer om het infotainment ­tijdens een proefrit uitvoerig te testen.

Vanafprijzen tweedehands Kia Picanto

Wie zich voornamelijk in en rond de bebouwde kom beweegt, is vast tevreden met de turboloze Kia Picanto 1.0. Vanaf ongeveer 7800 euro ben je in business voor een 1.0 CVVT uit 2017. Voor een exemplaar uit 2019 moet je ongeveer 10 mille neertellen. De DynamicPlusLine biedt al veel uitrusting voor deze klasse. Lichtmetalen wielen, een 8-inch navigatiesysteem, klimaatregeling, inklapbare spiegels en parkeersensoren achter zijn allemaal present. Ben je te­­vreden met een handbediende airco, elektrische ramen en stalen wielen met doppen? Dan heb je genoeg aan de ComfortLine.

Luxe tweedehands Kia Picanto voor de helft van een nieuwe



Wie regelmatig op de snelweg zit, raden we minimaal de Kia Picanto met viercilinder 1,2-liter motor (tot 2020) aan. Niet alleen vanwege de betere prestaties, maar ook omdat-ie bij hogere snelheden stiller is. Slechts enkele tientallen van de honderden Picanto’s JA op Marktplaats.nl hebben de viercilinder motor aan boord. De meeste gaan ver over de 10 mille. Het allerleukst rijdt de kleine Koreaan met de 1.0 T-GDI-­motor, al is het niet de stilste. Ook deze motorvariant is vrij dungezaaid en de prijzen beginnen iets onder de 13.000 euro. Dan heb je wel altijd een GT-Line of X-Line. Gezien de huidige nieuwprijzen van ruim 23 mille, vinden we die occasionprijzen niet verkeerd, ook omdat er qua luxe en uitstraling niks tegen deze twee uitvoeringsvarianten op kan.

Rijd je toch liever nieuw? Een Kia Picanto private lease je voor een vast bedrag per maand.