TEST - Wat heeft de Kia EV5 dat de Ford Explorer en MGS5 missen?

Tests

We testen drie elektrische SUV's die bedoeld zijn voor zowel het alledaagse gezinsleven als betaalbare en functionele zakelijkheid. Maar welke is de beste - de Kia EV5, de Ford Explorer of de MGS5?

Met de elektrische EV5 doet Kia uitstekende zaken. Inmiddels rijden er al meer dan 3500 exemplaren in Nederland. De Kia EV5 biedt heel veel ruimte en een riante standaarduitrusting, voor een heel schappelijke prijs. Daarmee kun je niet alleen thuis komen voorrijden, maar ook bij je zakelijke afspraken.

Toch zou je voor de Ford Explorer en MGS5 precies hetzelfde kunnen zeggen. Ook dat zijn auto's waarin niemand het benauwd krijgt, en voor het bedrag dat je betaalt, krijg je een aanzienlijke standaarduitrusting. Alleen: dat laat zich niet vertalen in klinkende verkoopcijfers. Wat doet Kia beter dan de concurrentie? Is het dan echt die tien jaar garantie die het verschil maakt? Of zijn er andere redenen waarom mensen die een EV kopen of (moeten) leasen de Ford en MG liever laten staan? We kijken deze keer naar veiligheid, ruimte en bediening.

Tip De nieuwe SEAT Ibiza Maak kennis met de nieuwe Ibiza, de sportieve hatchback met nog scherper design en fris interieur. Nu vanaf € 24.990 Ontdek 'm nu

Bagageruimte Kia veel groter

Open de achterklep van de Kia EV5 en er ontvouwt zich een balzaal om je bagage in onder te brengen. Met 566 liter heb je standaard al bijna 100 liter meer tot je beschikking dan in de Ford Explorer (472 l). Met de achterbank plat, kan er zelfs ruim 200 liter meer vracht achter in de Kia (Ford: 1460 l), waarvoor zich een geheel vlakke laadvloer voor je uitspreidt. De MGS5 heeft de kleinste kofferbak, met een inhoud van 453 tot 1441 liter. De Kia heeft ook de grootste frunk: 44,4 liter. Voor in de Ford vind je een bak met een inhoud van 16,5 liter, net genoeg om de laadkabel in onder te brengen. MG-eigenaren dienen die kabel sowieso achterin onder te brengen, want een frunk ontbreekt.

Ook voor de inzittenden toont de Kia zich van zijn genereuze kant. Vijf volwassenen beschikken over een zee aan been- en hoofdruimte. Wat trouwens niet wil zeggen dat het er achter in de Ford of de MG nou zo krap aan toe gaat, want ook in deze auto's kun je je hoofd en ledematen prima kwijt.

Ford Explorer is goede caravantrekker

De Ford Explorer Extended Range RWD knabbelt iets van zijn opgelopen achterstand af met een maximumtrekgewicht van (geremd) 2000 kilo. De Kia stelt daar 1200 kilo tegenover, de MGS5 is hooguit geschikt om in de zomervakantie op pad te gaan met een vouwwagen. Meer dan 750 kilo mag de S5 niet trekken.

In de Kia kom je met het oog op de bediening niet gauw voor vraagtekens te staan. Voor veel belangrijke (de meest gebruikte) functies zijn fysieke knoppen in het dashboard en op het stuur geplaatst. Daarmee is het veel fijner werken dan met de aanraakgevoelige schermen in de Ford en de MG. In de Explorer kun je heel veel kleine spulletjes onderbrengen. Onder de middenarmsteun vind je een bak waarin een laptop of zelfs een hele handtas past. Achter het verstelbare centrale beeldscherm is zelfs ruimte gecreëerd om kostbare spulletjes in op te bergen. Wanneer je de auto op slot doet, wordt deze 'kluis' ook vergrendeld.

Afwerking Chinese auto's wordt beter

Als we kijken naar de gebruikte materialen en de afwerking, dan gooien alle drie de testauto's hoge ogen. Hier is duidelijk te zien hoe snel de ontwikkelingen in China gaan. In de oudere modellen van MG kon de afwerking niet in de schaduw staan van het niveau dat in de S5 is bereikt. Wat dat betreft bespeuren we in de Ford Explorer meer paneeltjes van hard en glimmend plastic. Helemaal gevrijwaard van rammeltjes en kraakjes is de MG overigens (nog altijd) niet.

Traditioneel stoppen de Chinezen hun auto's helemaal vol met veiligheids- en rijhulpsystemen. Maar in dit testgezelschap moet de MG het hoofd toch buigen voor de Kia en de Ford.

Tellen we alle punten bij elkaar op, dan biedt de Kia EV5 de beste combinatie van ruimte, veiligheid, afwerking en praktische deugden.

De volledige test, inclusief alle meetgegevens, kosten en prijzen staat in Auto Review 11/2026.